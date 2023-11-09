Баринов не сыграет за сборную России с Кубой. Хавбек «Локо» травмировался в матче со «Спартаком»

Дмитрий Баринов не сыграет за сборную России в ноябре.

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», полузащитник пропустит ближайший сбор из-за повреждения, полученного в матче со «Спартаком» в 14-м туре Мир (1:1).

«После игры против « » у появились незначительные мышечные проблемы. После проведенного совместно со штабом сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команды», – сказал главный врач « » Игорь Калюжный.

В рамках ноябрьского сбора Россия сыграет с Кубой 20 ноября.

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