Баринов не сыграет за сборную России с Кубой. Хавбек «Локо» травмировался в матче со «Спартаком»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Баринов Здоровье Футбол

Дмитрий Баринов не сыграет за сборную России в ноябре.

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», полузащитник пропустит ближайший сбор из-за повреждения, полученного в матче со «Спартаком» в 14-м туре Мир РПЛ (1:1).

«После игры против «Спартака» у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведенного совместно со штабом сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команды», – сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

В рамках ноябрьского сбора Россия сыграет с Кубой 20 ноября.

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6 комментариев

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Roman
Первый пошел, ждем еще отъезда Головина, по классике
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MigraTjk
Если Баринова не будет, я не поеду на стадион.
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Demedieu
Правильно сделал, что не поехал. Участие в этих матчах бессмыслица полная
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-1
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Сергей Жарковский
Не хватало чтобы в ничего не значащих товарняках ведущие игроки получали травмы!
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Будь Собой
Есть шансы на победу, получается
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Максим Столбов
Грамотно слился, если вдруг не выиграют, то и не обвинят ни в чем.
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