На матче Россия – Куба в Волгограде ожидается аншлаг. Арена вмещает 45 568 зрителей, билеты – от 500 рублей

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС болельщики сборная Кубы Волгоград-Арена товарищеские матчи (сборные) Футбол

На матче сборной России ожидается аншлаг.

20 ноября команда Валерия Карпина встретится со сборной Кубы. Игра пройдет в  Волгограде, начало – в 19:30.

Как сообщает «РБ Спорт», в РФС ожидают, что «Волгоград-Арена» будет заполнена – она вмещает чуть более 45 тысяч зрителей. Стоит отметить, что сборная России не играла в Волгограде с 2002 года – тогда она провела матч с Албанией в рамках отбора Евро-2004. 

РФС объявил о начале продажи билетов на эту игру. Их стоимость стартует от 500 рублей.

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44 комментария

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edward_freeman
Господи, как далеки те матчи с Албанией. Тогда ещё молодёжка у нас играла на Тракторе. Уже и Трактора нет, Центрального нет, Ротор успел умереть и восстать пару раз.

Билеты взял.
Сборная должна играть хоть с кем-то и желательно в провинции, дабы люди увидели, что сборная жива, шевелится и как-то пытается дожить до лучших времен. Как и все мы, собственно.
+42
-4
+38
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Maxb
Последний матч Куба проиграла Гондурасу 4:0, нас ждёт великая битва, соперник словно раненый зверь, но мы не должны сломиться, должны выстоять эту битву и добить его.
+18
-4
+14
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T622222
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
каких кубинских звезд футбола мы знаем?
Фидель
+13
0
+13
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
каких кубинских звезд футбола мы знаем?
+7
-2
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igls54
Куба - любовь моя!
Остров зари багровой…
Песня летит, над планетой звеня:
«Куба - любовь моя!».
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Buharoid
По 500 рублей будут платить тем, кто согласится прийти на это пиршество футбола?
+6
-2
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iPatrick
Ответ edward_freeman
Господи, как далеки те матчи с Албанией. Тогда ещё молодёжка у нас играла на Тракторе. Уже и Трактора нет, Центрального нет, Ротор успел умереть и восстать пару раз. Билеты взял. Сборная должна играть хоть с кем-то и желательно в провинции, дабы люди увидели, что сборная жива, шевелится и как-то пытается дожить до лучших времен. Как и все мы, собственно.
Изменения необратимы. Спорт за забором на два поколения.
+7
-4
+3
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maximilian_15
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
каких кубинских звезд футбола мы знаем?
Один играет во 2 лиге Австрии, а еще один в аутсайдере высшей лиги Финляндии - остальное там все мрак
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Dinamik1
Нам предстоит тяжелейшая игра но наши парни будут мужественно ходить по полю и окажут достойное сопративление звездной каманде Кубы.
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Бакль
Команданте Че Гевара - Куба моя мечта!
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&_Bishep_&
Ответ kazus
Они просто не представляют какое уг их ждёт
Представляют. Но никто не хочет терять премию или стипендию.
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Максат Тобыш
Матч века, на призы Санкционный -23
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Sinister Kid
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
каких кубинских звезд футбола мы знаем?
Братья Гавана Клаб. Один светленький, другой тёмненький.
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JENNINGS
Ради такого события стоит взять отпуск даже за свой счёт и обязательно увидеть вживую этот легендарный матч!
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&_Bishep_&
Прекрасно понимаю состояние всех этих служащих государственных учреждений и студентов. Но что поделаешь? Никто не хочет попасть в немилость своих руководителей. Ведь они тоже не рады, их тоже напрягает свое начальство еще выше. А тех уже непосредственно из администрации самого главы области. Вот такая пирамида.
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Фут.Боль
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
каких кубинских звезд футбола мы знаем?
Блащиковски, с натяжкой Магуайр.
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Alex Slobodskikh
Ответ JENNINGS
Ради такого события стоит взять отпуск даже за свой счёт и обязательно увидеть вживую этот легендарный матч!
Легендарнее только суперсерия Россия23- Беларусь
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Андрей Арсентьев
Ответ T622222
Фидель
А ещё у них легионер сильный - Че Гевара)
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edward_freeman
Ответ Step_up
Тоже был ноябрь вроде, проморзглая погода. Выиграли 4-1. У наших по-моему Семак дублем отметился.
а за молодежку наш Трифонов играл и по-моему даже забил
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Step_up
Ответ edward_freeman
Господи, как далеки те матчи с Албанией. Тогда ещё молодёжка у нас играла на Тракторе. Уже и Трактора нет, Центрального нет, Ротор успел умереть и восстать пару раз. Билеты взял. Сборная должна играть хоть с кем-то и желательно в провинции, дабы люди увидели, что сборная жива, шевелится и как-то пытается дожить до лучших времен. Как и все мы, собственно.
Тоже был ноябрь вроде, проморзглая погода. Выиграли 4-1. У наших по-моему Семак дублем отметился.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ T622222
Фидель
слава богу, он уже закончил картеру 🤷
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Максат Тобыш
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
каких кубинских звезд футбола мы знаем?
Фидель кастри
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Adams
Ответ igls54
Куба - любовь моя! Остров зари багровой… Песня летит, над планетой звеня: «Куба - любовь моя!».
это идут барбудос)))
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Уэмбли Стедиум
Кубинцы выйдут в боксерских перчатках
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навесы кумана
Ответ maximilian_15
Один играет во 2 лиге Австрии, а еще один в аутсайдере высшей лиги Финляндии - остальное там все мрак
Из Норвича вингера забыл.
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