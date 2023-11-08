На матче Россия – Куба в Волгограде ожидается аншлаг. Арена вмещает 45 568 зрителей, билеты – от 500 рублей

На матче сборной России ожидается аншлаг.

20 ноября команда Валерия Карпина встретится со сборной Кубы. Игра пройдет в Волгограде, начало – в 19:30.

Как сообщает «РБ Спорт», в РФС ожидают, что « » будет заполнена – она вмещает чуть более 45 тысяч зрителей. Стоит отметить, что сборная России не играла в Волгограде с 2002 года – тогда она провела матч с Албанией в рамках отбора Евро-2004.

объявил о начале продажи билетов на эту игру. Их стоимость стартует от 500 рублей.

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