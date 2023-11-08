На матче Россия – Куба в Волгограде ожидается аншлаг. Арена вмещает 45 568 зрителей, билеты – от 500 рублей
На матче сборной России ожидается аншлаг.
20 ноября команда Валерия Карпина встретится со сборной Кубы. Игра пройдет в Волгограде, начало – в 19:30.
Как сообщает «РБ Спорт», в РФС ожидают, что «Волгоград-Арена» будет заполнена – она вмещает чуть более 45 тысяч зрителей. Стоит отметить, что сборная России не играла в Волгограде с 2002 года – тогда она провела матч с Албанией в рамках отбора Евро-2004.
РФС объявил о начале продажи билетов на эту игру. Их стоимость стартует от 500 рублей.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Билеты взял.
Сборная должна играть хоть с кем-то и желательно в провинции, дабы люди увидели, что сборная жива, шевелится и как-то пытается дожить до лучших времен. Как и все мы, собственно.
Остров зари багровой…
Песня летит, над планетой звеня:
«Куба - любовь моя!».