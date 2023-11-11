Сперцян про 1:1 с «Зенитом»: «Краснодар» ехал за тремя очками, но игра была тяжелая – должны быть довольны ничьей. О чемпионстве не заикаемся, впереди еще 15 матчей»

Эдуард Сперцян прокомментировал ничью с «Зенитом».

15-го тура Мир на «Газпром Арене» завершился со счетом 1:1. «Краснодар» лидирует в турнирной таблице по итогам первого круга, « » идет вторым с отставанием на 2 очка.

«Мы ехали за тремя очками, хотели победить. Была тяжелая игра, мы много оборонялись, особенно во втором тайме. Должны быть довольны ничьей.

В моменте с голом Кордоба очень хорошо сыграл, я пошел на добивание. Получилась хорошая атака, то, что тренировали между линиями – получили, развернулись, сразу в штрафную. «Зенит» заставил нас сесть низко, были разрывы. В конце уже бились друг за друга. Самое тяжелое, что мы не выходили, сразу били вперед, игра пошла на вынос, был впереди в атаке один.

Идем от игры к игре. Еще не заикаемся о чемпионстве, еще 15 матчей впереди», – сказал полузащитник « ».

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