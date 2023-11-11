Сперцян про 1:1 с «Зенитом»: «Краснодар» ехал за тремя очками, но игра была тяжелая – должны быть довольны ничьей. О чемпионстве не заикаемся, впереди еще 15 матчей»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Матч ТВ Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян прокомментировал ничью с «Зенитом».

Матч 15-го тура Мир РПЛ на «Газпром Арене» завершился со счетом 1:1. «Краснодар» лидирует в турнирной таблице по итогам первого круга, «Зенит» идет вторым с отставанием на 2 очка.

«Мы ехали за тремя очками, хотели победить. Была тяжелая игра, мы много оборонялись, особенно во втором тайме. Должны быть довольны ничьей.

В моменте с голом Кордоба очень хорошо сыграл, я пошел на добивание. Получилась хорошая атака, то, что тренировали между линиями – получили, развернулись, сразу в штрафную. «Зенит» заставил нас сесть низко, были разрывы. В конце уже бились друг за друга. Самое тяжелое, что мы не выходили, сразу били вперед, игра пошла на вынос, Кордоба был впереди в атаке один.

Идем от игры к игре. Еще не заикаемся о чемпионстве, еще 15 матчей впереди», – сказал полузащитник «Краснодара».

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23 комментария

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Ale87
Эта армянская актриса сегодня наиграла на Оскар
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freeman123
Ответ Ale87
Эта армянская актриса сегодня наиграла на Оскар
Сафонов кстати тоже, от него вообще не ожидал
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Вольдемар Непутёвый
ну конечно за 3 оками ехали , а весь матч отыграли в держисраку ..
+17
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DiegoBaggioRonaldinho
Приедешь домой, себе в зеркало Чебурашку покажешь, и сам себе три очка начислишь. И своему вратарю тоже за симуляцию.
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Klinsmann32
подошёл бы он так к виражу, посмотрел бы, что от него осталось потом) колхозный понт
+7
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Аристарх Кочубей
Болелы Зенита постепенно превращаются в спартаковских по уровню своей мании величия. Такими темпами вас вся страна ненавидеть будет. Или уже…?
+7
-4
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freeman123
Ответ ilya arakchiev
Та ладно тебе. Крас и в первом тайме мог забить. С другой стороны у Зенита скамейка глубже. Есть кем усилить. Ну да, выстояли. Чем плохо?
Какая скамейка? Ерохин выходит у Зенита, понимаешь ЕРОХИН
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Паша Пашков
Ответ Ale87
Эта армянская актриса сегодня наиграла на Оскар
Зато Кравцов не доиграл, мог бы упасть и пенку заработать.
+8
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DiegoBaggioRonaldinho
Ответ freeman123
Сафонов кстати тоже, от него вообще не ожидал
Это знатный симулянт, хайпажор и ябеда! Не понимаю как такая тряпка может капитанить? В наше дворе его бы зачморили пожизненно!
+3
-2
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freeman123
Ответ Diablosax
Мостовой, Изидор и Круговой - их мы опустим, да? Двое из них игроки старта при чуть других обстоятельствах. У Краснодара со скамейки реально усилить мог в теории только Ахметов. Не надо прибедняться!
Те кто вышли явно сильнее Ахметова если он остался в запасе
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Вольдемар Непутёвый
Ответ Faust Doc
Ты я смотрю активный. Везде успел оставить глупые комменты...
а ты видимо пассивный ?
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Faust Doc
Ответ freeman123
Я понял, Ивич это Юран сербский, только с дорогими игроками
Ты я смотрю активный. Везде успел оставить глупые комменты...
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DiegoBaggioRonaldinho
Ответ Паша Пашков
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Сейчас объясню. Капитан это лидер. Лидером становятся сами, через свой характер, знания, умения, опыт, но всё же в первую очередь через характер. А он не лидер, он ставленник Галицкого. Пустышка по своему характеру. Искусственный. Вратарь хороший, но лидер никакой. Нет у него этих качеств. А поведение вообще позорное. Он не способен настроить или завести команду, за ним никто не пойдет. Стыдно должно быть за такого капитана! Команда это банда или молодые научные сотрудники математического факультета? Как можно пойти пожаловаться судье на то, что болельщики матерятся на них???? Позор! Как с таким маменькиным сынком на поле выходить??? Как потом от команды ждать трудных побед, характера, борьбы, волевых качеств?
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Паша Пашков
Ответ DiegoBaggioRonaldinho
Это знатный симулянт, хайпажор и ябеда! Не понимаю как такая тряпка может капитанить? В наше дворе его бы зачморили пожизненно!
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freeman123
Ответ DiegoBaggioRonaldinho
Это знатный симулянт, хайпажор и ябеда! Не понимаю как такая тряпка может капитанить? В наше дворе его бы зачморили пожизненно!
🤣🤣🤣
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DiegoBaggioRonaldinho
Ответ Паша Пашков
Зато Кравцов не доиграл, мог бы упасть и пенку заработать.
Он слишком тупой чтобы упасть в таком моменте
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Архитектор Мендисабаль
Этому сирун тага надо быть поаккуратнее в провоцировании болельщиков соперника. Когда-то может и без ушей остаться, и совершенно заслуженно!
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Адам Нинуху
понты армянские добрались до Краснодара
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Вольдемар Непутёвый
чемпионство Краснодара было похерено в матче с ЦСКА , дальше повалятся .. слабоваты в коленках на дистанции .
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freeman123
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