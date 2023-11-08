Старридж о Кейне: «Холанд не лучше него. Харри – совершенный игрок»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Дэниэл Старридж Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Дэниэл Старридж сравнил Харри Кейна и Эрлинга Холанда.

«Харри – совершенный игрок. Не думаю, что это стоит обсуждать. Но я думаю, что Холанд привносит фактор страха. Я спрашивал об этом у нескольких своих бывших товарищей по команде.

На мой взгляд, защитники чувстуцют мощь Холанда. Играя против Харри, они знают, на что он способен – разносторонняя игра, другой уровень. Они знают, что он забьет.

Я не думаю, что прямо сейчас Холанд – лучший завершитель, чем Кейн. Я бы сказал, что сейчас Кейн по-прежнему уверенно опережает Холанда», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» и «Челси» в эфире Sky Sports.

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20 комментариев

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wonderful
Ну так скажем, завершение у обоих на высочайшем уровне, но Кейн, действительно, более разноплановый и может практически всё, передачи у него изумительные, например.
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Chelsea-Nurik
Кстати, не так уж и бредово такое мнение. Сейчас Кейн в Баварии забивает по такому же графику, сколько и Холанд в Дортмунде. А учитывая игру за Шпор, то мы можем только фантазировать, сколько бы голов Кейн забил в Сити Гвардиолы. А так, если в этом сезоне Бавария выиграет ЛЧ и Бундеслигу, а Кейн станет лучшим бомбардиром обоих турниров, то он вполне может взять и ЗМ. Но да, на данном отрезке карьеры Кейн и Холанд наверно одинакового уровня.
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zer
Харри Кейн игрок удивительной карьеры. настоящий топ, который из-за преданности ТТХ долгое время не считался игроком уровня ЗМ

в Баварии он может это исправить
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corazón blanco
Конечно Кейн более совершенный футболист, который прекрасен и как наконечник и отлично играет в подыгрыше и сам может опуститься и протянуть мяч вперед, более разноплановый игрок.
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Сергей Николаенко
Ответ wonderful
Ну так скажем, завершение у обоих на высочайшем уровне, но Кейн, действительно, более разноплановый и может практически всё, передачи у него изумительные, например.
А угловые?
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almatbarsa
Ответ Dr. Heisenberg
Не очень понятно, о чем конкретно он говорит. Если чисто как завершитель, то тут скорее Холанд, а по сумме качеств Кейн.
Ну как завершитель я думаю Кейн не отстает, просто он играл за многострадальные шпоры. А так Кейн по-моему лучше Холанда в игре головой и дальних ударах. Холанд же сильнее в скоростных забегах, но имеет потенциал превзойти Кейна как футболист если будет еще лучше в игре головой и добавит в свой арсенал плеймейкинг
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A.B.W.
Ответ Remedy
Комментарий удален пользователем
Статистикой лучшие форварды современности уделывают тех старых форвардов
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Dr. Heisenberg
Не очень понятно, о чем конкретно он говорит. Если чисто как завершитель, то тут скорее Холанд, а по сумме качеств Кейн.
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Денис Ширинов
Ответ Chelsea-Nurik
Кстати, не так уж и бредово такое мнение. Сейчас Кейн в Баварии забивает по такому же графику, сколько и Холанд в Дортмунде. А учитывая игру за Шпор, то мы можем только фантазировать, сколько бы голов Кейн забил в Сити Гвардиолы. А так, если в этом сезоне Бавария выиграет ЛЧ и Бундеслигу, а Кейн станет лучшим бомбардиром обоих турниров, то он вполне может взять и ЗМ. Но да, на данном отрезке карьеры Кейн и Холанд наверно одинакового уровня.
Там уже занято, кубок бургера хотят возродить
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Sekor
Ответ wonderful
Ну так скажем, завершение у обоих на высочайшем уровне, но Кейн, действительно, более разноплановый и может практически всё, передачи у него изумительные, например.
Все верно. Только один момент, Кейн поздновато раскрылся по сравнению с Холландом. Даже его бывшие коллеги говорили, что молодой Кейн был просто никакой.
Но сейчас он намного более умный и разносторонний игрок, нежели Холланд.
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EnzoAmatera
Сейчас бы сравнивать 30+ Кейна и 22+ Холанда,ок
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Ман Сити
Кейн бестрофеник, обделался с пенкой когда на ЧМ могли в финал выйти, обделался в финале ЧЕ, ментально слабый игрок. А Холанд чемпион. Поэтому сравнивать их такое себе, даже если Кейн забьет больше. Но он не забьет, у Холанда будет больше голов за карьеру.
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as009595@icloud.com
На данный момент Кейн лучший нападающий, а Беллингем лучший игрок в мире
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BZB
Как я на рад, что наконец-то весь мир увидел великий талант Харри Кейна. Он действительно совершенный игрок, при этом удивительно скромный человек. Поэтому за Харри!
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Эксперимент
Как раз в Сити с Гвардиолой станет более разносторонним игроком.
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answer89
Старридж, лол, что за персонаж. Помню, когда за ним гонялись все английские топы, а он оказался фуфелом
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Трент 66
Холланд чисто форвард, Кейн и плеймейкером может быть.
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Remedy
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