Старридж о Кейне: «Холанд не лучше него. Харри – совершенный игрок»

Дэниэл Старридж сравнил Харри Кейна и Эрлинга Холанда.

«Харри – совершенный игрок. Не думаю, что это стоит обсуждать. Но я думаю, что привносит фактор страха. Я спрашивал об этом у нескольких своих бывших товарищей по команде.

На мой взгляд, защитники чувстуцют мощь Холанда. Играя против Харри, они знают, на что он способен – разносторонняя игра, другой уровень. Они знают, что он забьет.

Я не думаю, что прямо сейчас Холанд – лучший завершитель, чем Кейн. Я бы сказал, что сейчас по-прежнему уверенно опережает Холанда», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» и «Челси» в эфире Sky Sports.

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