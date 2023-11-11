Федотов про 1:1 с «Факелом»: «Справедливый результат. ЦСКА не смог сохранить концентрацию до конца»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Владимир Федотов Матч ТВ Илья Агапов Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Факелом».

Матч 15-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1. Игрок воронежской команды Сергей Божин сравнял счет на 3-й добавленной ко второму тайму минуте. 

– Почему не удалось удержать победный счет?

– Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной. Пропустили гол. Дали сделать доставку [мяча], там все было просто, не было лишних, надо было доиграть с футболистом.

– ЦСКА вновь в концовке упускает победный счет. Видите в этом тенденцию?

– Понятно, что причина в чем‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке.

Нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии.

– Во втором тайме у ЦСКА хуже получалось выходить в атаки, чем в первом. Верно ли, что играли строго по счету?

– Да, играли по счету, не хватило более комбинационной игры, чтобы заставить соперника подвигаться без мяча, добиться логического завершения комбинаций во втором тайме.

– С каким заданием выходил Агапов?

– Рост при стандартах важен, Федя [Чалов] подустал.

Если матч закончился 1:1, то результат справедливый. Не смогли сохранить концентрацию до конца, отдадим должное сопернику. Не скажу, что были опасные моменты, но давление привело к забитому голу, – сказал Федотов. 

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24 комментария

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LionKing
Ответ Макс Крыл
И ни слова про поле. Надо же! Как не стыдно!
Ну ЦСКА же не с&иньи
+31
-6
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Макс Крыл
И ни слова про поле. Надо же! Как не стыдно!
+25
-3
+22
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Радик_Казань
Адекватный комментарии.
+17
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LionKing
Надо было Бабаева и Мовсесьяна, как минимум, на скамейку посадить
+8
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Кирилл
Уже сколько прощено Мовсесьяну проваленных ТО - не сосчитать.

Да, клуб под санкциями и все дела.
Но почему-то же тот же самый Ахмат везет неплохих игроков из других чемпионатов, а Мовсесьян не может …
+7
-1
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Антимосковский
Ответ ritz9968
Они хуже
хуже вас, сектантов, никого нет
+3
0
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Юрий Тюмин
Ответ Камбоджа Иванов
Судя по статистике, это не справедливый результат, а отскок ЦСКА. Будто Факел играл с провинциальным средняком.
Тут на медни приезжал топ клуб из столицы полную авоську накидали..без отскока
+3
0
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Геодез
Проблемы с составом известны и понятны. Но почему установка тренера это удерживание счёта ?В данном матче это было весь второй тайм. И неудивительно что это привело к голу в конце. Потеря концентрации будет в любом случае если только отбиваться. Факел красавцы!
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Mihamoscow
Федотов постоянно на позитиве , какая по счету уже ничья и опять пропускаем в конце матча , это уже тенденция прям , сколько очков не дотерпели , потеряли 😠
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Arthur Nowack
Сезон за сезоном, годами тянется проблема короткой скамейки. А воз и ныне там.
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Finnish_Spitz
Вот вообще не ожидал такого от ЦСКА.
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Roaltar
Аппаев какой-то лютый зверюга. Весь матч носился, на 93 минуте сделал рывок и на блюдечке выложил ассист на голову. До этого 30 секунд назад был на противоположном фланге… сколько ему, 33 - 34 ? (Будет в январе, глянул)

А еще в первом тайме Маркову на голову конфетку положил, Марков в сантиметрах пробил от штанги.

Короче, я под впечатлением. Результативностью особо нигде не блистал (в вике посмотрел), но пахарь пахерем.

Хочется сказать: Дайте мне 11 Аппаевых и я выигрую премьер лигу))
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prist
Ответ Mihamoscow
Федотов постоянно на позитиве , какая по счету уже ничья и опять пропускаем в конце матча , это уже тенденция прям , сколько очков не дотерпели , потеряли 😠
11 очков
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ramoncarlos
Ответ Кирилл
Уже сколько прощено Мовсесьяну проваленных ТО - не сосчитать. Да, клуб под санкциями и все дела. Но почему-то же тот же самый Ахмат везет неплохих игроков из других чемпионатов, а Мовсесьян не может …
Судя по результатам Ахмата игроки не сказать чтоб неплохие.
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ARKANI
Ответ Кирилл
Уже сколько прощено Мовсесьяну проваленных ТО - не сосчитать. Да, клуб под санкциями и все дела. Но почему-то же тот же самый Ахмат везет неплохих игроков из других чемпионатов, а Мовсесьян не может …
Мовсесьян тоже везёт хороших игроков. В это окно пришли Давила, Келлвен и Аббос. И все они играют отлично. У нас сейчас проблема не в селекционерах. Вопросики только к Бабаеву.
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Finnish_Spitz
Ответ Британский шпион
Все, кто смотрят сегодняшний ЦСКА, ожидали это уже с начала второго тайма
Ну я смотрю по месту в таблице и результатах прошлых игр. На основании это пытаюсь сделать прогноз для конкурса прогнозов. А они так подводят, нельзя доверять коням.
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Британский шпион
Ответ Finnish_Spitz
Вот вообще не ожидал такого от ЦСКА.
Все, кто смотрят сегодняшний ЦСКА, ожидали это уже с начала второго тайма
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Vagner01
Правильно все сказал!
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Babusya
После "шикарной" замены Чалова на Агапова это и случилось. "Стратег" Федотов, чего уж там!
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Быстрый гол при нынешнем тш это всегда игра на нервах болельщиков. И почемуто нелюбовь к пернатым. Особенно к синичкам.
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Камбоджа Иванов
Судя по статистике, это не справедливый результат, а отскок ЦСКА. Будто Факел играл с провинциальным средняком.
+7
-7
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