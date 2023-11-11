Федотов про 1:1 с «Факелом»: «Справедливый результат. ЦСКА не смог сохранить концентрацию до конца»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Факелом».

Матч 15-го тура Мир закончился ничьей со счетом 1:1. Игрок воронежской команды Сергей Божин сравнял счет на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

– Почему не удалось удержать победный счет?

– Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной. Пропустили гол. Дали сделать доставку [мяча], там все было просто, не было лишних, надо было доиграть с футболистом.

– вновь в концовке упускает победный счет. Видите в этом тенденцию?

– Понятно, что причина в чем‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке.

Нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии.

– Во втором тайме у ЦСКА хуже получалось выходить в атаки, чем в первом. Верно ли, что играли строго по счету?

– Да, играли по счету, не хватило более комбинационной игры, чтобы заставить соперника подвигаться без мяча, добиться логического завершения комбинаций во втором тайме.

– С каким заданием выходил ?

– Рост при стандартах важен, Федя [Чалов] подустал.

Если матч закончился 1:1, то результат справедливый. Не смогли сохранить концентрацию до конца, отдадим должное сопернику. Не скажу, что были опасные моменты, но давление привело к забитому голу, – сказал Федотов.

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