Федотов про 1:1 с «Факелом»: «Справедливый результат. ЦСКА не смог сохранить концентрацию до конца»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Факелом».
Матч 15-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1. Игрок воронежской команды Сергей Божин сравнял счет на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.
– Почему не удалось удержать победный счет?
– Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной. Пропустили гол. Дали сделать доставку [мяча], там все было просто, не было лишних, надо было доиграть с футболистом.
– ЦСКА вновь в концовке упускает победный счет. Видите в этом тенденцию?
– Понятно, что причина в чем‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке.
Нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии.
– Во втором тайме у ЦСКА хуже получалось выходить в атаки, чем в первом. Верно ли, что играли строго по счету?
– Да, играли по счету, не хватило более комбинационной игры, чтобы заставить соперника подвигаться без мяча, добиться логического завершения комбинаций во втором тайме.
– С каким заданием выходил Агапов?
– Рост при стандартах важен, Федя [Чалов] подустал.
Если матч закончился 1:1, то результат справедливый. Не смогли сохранить концентрацию до конца, отдадим должное сопернику. Не скажу, что были опасные моменты, но давление привело к забитому голу, – сказал Федотов.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Да, клуб под санкциями и все дела.
Но почему-то же тот же самый Ахмат везет неплохих игроков из других чемпионатов, а Мовсесьян не может …
А еще в первом тайме Маркову на голову конфетку положил, Марков в сантиметрах пробил от штанги.
Короче, я под впечатлением. Результативностью особо нигде не блистал (в вике посмотрел), но пахарь пахерем.
Хочется сказать: Дайте мне 11 Аппаевых и я выигрую премьер лигу))