Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Факела», «Локо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Краснодара»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

ЦСКА сыграет в гостях с «Факелом» в 15-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Локомотив» примет «Ахмат», «Зенит» – «Краснодар».

В воскресенье «Динамо» сыграет дома с «Оренбургом», «Спартак» – с «Ростовом».

Чемпионат России

15-й тур

Факел – ЦСКА
Дата проведения
11 ноября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Урал
Дата проведения
11 ноября, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Ахмат
Дата проведения
11 ноября, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Краснодар
Дата проведения
11 ноября, 19.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Балтика
Дата проведения
12 ноября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Оренбург
Дата проведения
12 ноября, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Рубин
Дата проведения
12 ноября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Ростов
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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6 комментариев

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Товарищъ
Урал, удачи и победы. Да и вообще выигрывать уже пора :)!!!
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БолельщикСоСтажем
ЦСКА, только ЦСКА
+1
0
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mean machine/
Зениту - удачи и без травм!
+3
-3
0
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