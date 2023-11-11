Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Факела», «Локо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Краснодара»
ЦСКА сыграет в гостях с «Факелом» в 15-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Локомотив» примет «Ахмат», «Зенит» – «Краснодар».
В воскресенье «Динамо» сыграет дома с «Оренбургом», «Спартак» – с «Ростовом».
Чемпионат России
15-й тур
- Дата проведения
- 11 ноября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 11 ноября, 14.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 11 ноября, 16.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 11 ноября, 19.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.30, «Открытие Банк Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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