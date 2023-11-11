Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Факела», «Локо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Краснодара»

ЦСКА сыграет в гостях с «Факелом» в 15-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » – « ».

В воскресенье «Динамо» сыграет дома с «Оренбургом», « » – с «Ростовом».

Чемпионат России

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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