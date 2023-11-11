У ЦСКА 7 ничьих и 3 победы в 10 последних матчах РПЛ. Дальше – игра с «Динамо»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Владимир Федотов Футбол

ЦСКА сыграл вничью в семи из десяти последних матчей Мир РПЛ.

Сегодня команда Владимира Федотова поделила очки с «Факелом» в матче 15-го тура Мир РПЛ (1:1). 

Это седьмая ничья армейцев за 10 последних матчей в чемпионате России. Также за этот период московский клуб одержал три победы. 

Следующую игру в чемпионате России ЦСКА проведет 25 ноября – против «Динамо». 

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36 комментариев

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ks1923
Счёт по делу, с 60-й минуты играли отвратительно. Факел – молодцы.
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БилльХансен
Вот буквально последние крохи интереса к чемпионату Федотов убивает этим позором. 80 минут играть на удержание, снять обоих нападающих и как всегда не удержать, ну когда же ты уже научишься, а?
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Никита Королёв
Сейчас многие будут говорить про плохое поле и короткую скамейку ЦСКА , но в любом случае, играя с факелом сидеть у себя в штрафной 90 минут.Это очень странно, мягко говоря.
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MarkAntoniy
Вот к чему приводит антифутбол и игра на отбой! Кроме гола Давилы не в состоянии ничего противопоставить команде уровня Факела, кроме игры на вынос. А Воронеж молодцы, заслужили, дожали, молодцы. За армейцев горько, но уже привычно...
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Стас Густяков
А мы вообще выходили на второй тайм? Это не игра это просто какой-то ужас....
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igor.igorev
Ответ Никита Королёв
Сейчас многие будут говорить про плохое поле и короткую скамейку ЦСКА , но в любом случае, играя с факелом сидеть у себя в штрафной 90 минут.Это очень странно, мягко говоря.
Лысый физрук зубами держится за должность в ЦСКА. Готов всей командой стоять в своей штрафной.
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Британский шпион
Скамейки не хватает? Понимаем, все мягко говоря не в восторге от транфсерной политики. Но играть либо без замен, либо выпуская держать счет Агаповых и Ермаковых, теряющих позиции и вообще поле — это сильно, конечно. Не устану повторять, что у нас сильное поколение молодежки 04-05 гг. Ну не хватает тебе футболистов, ну подтяни ты этих ребят то, что они в молодежке киснуть продолжают? Пусть учатся, Кисляк учится вгрызаться за мяч, Арбузов обострять, Рядно левый фланг выжигать, у них глаза горят ведь, как это не заметно то?
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igor.igorev
Ответ riverman1980
6 очков отдали в концовках этого сезона. Прямое следствие короткой скамейки.
Причём тут скамейка? Какой тебе состав нужен чтобы выносить Факел?
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Ubik-city
ЦСКА - за мир.
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Владимир Болтриков
Антифутбол - в исполнении ЦСКА !! Задолбал физрук - забьют в начале гол, потом мусолят, все оставшееся время в пинг-понг играют, отбиваются !
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Британский шпион
Ответ igor.igorev
Какой скамейки не хватает? У Факела что ли лучше? Физрука пора отправлять домой, на Урал.
Да так-то оно да, но судя по всему, кредит доверия ему выписали конкретный, придется терпеть, пока перестанет фартить и мы совсем не об..ремся.
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igor.igorev
Ответ Британский шпион
Скамейки не хватает? Понимаем, все мягко говоря не в восторге от транфсерной политики. Но играть либо без замен, либо выпуская держать счет Агаповых и Ермаковых, теряющих позиции и вообще поле — это сильно, конечно. Не устану повторять, что у нас сильное поколение молодежки 04-05 гг. Ну не хватает тебе футболистов, ну подтяни ты этих ребят то, что они в молодежке киснуть продолжают? Пусть учатся, Кисляк учится вгрызаться за мяч, Арбузов обострять, Рядно левый фланг выжигать, у них глаза горят ведь, как это не заметно то?
Какой скамейки не хватает? У Факела что ли лучше? Физрука пора отправлять домой, на Урал.
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MarkAntoniy
Ответ Кирилл
Грустно, что так много ничьих и много упускаем очков … Но с такой скамейкой, когда на поле в нападение выходят Ермаков и Агапов (!), все равно идти в первой тройке по очкам - это неплохо, как мне кажется. А у селекционного отдела работы в очередное ТО непочатый край… Теперь главное после перерыва на сборные закончить на позитивной ноте год.
А вот интересно, почему ? У нас нет напов даже в молодежке? Арбузова даже к основе больше не привлекают. Да и Чалова можно было оставить. Сработала карма, убрал всех напов, получай в свои ворота.
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БилльХансен
Ответ MarkAntoniy
Вот к чему приводит антифутбол и игра на отбой! Кроме гола Давилы не в состоянии ничего противопоставить команде уровня Факела, кроме игры на вынос. А Воронеж молодцы, заслужили, дожали, молодцы. За армейцев горько, но уже привычно...
Так и Давила вышел только по дисквалификации Заболотного. В идеале Зе должен был выйти в основе и 90 минут оборонять героические 0-0.
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Кирилл
Грустно, что так много ничьих и много упускаем очков …
Но с такой скамейкой, когда на поле в нападение выходят Ермаков и Агапов (!), все равно идти в первой тройке по очкам - это неплохо, как мне кажется.
А у селекционного отдела работы в очередное ТО непочатый край…

Теперь главное после перерыва на сборные закончить на позитивной ноте год.
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igor.igorev
Ответ Британский шпион
Да так-то оно да, но судя по всему, кредит доверия ему выписали конкретный, придется терпеть, пока перестанет фартить и мы совсем не об..ремся.
Походу как белорусского гения футбола Витька будем терпеть 4 года.
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Filipp Gorski
Ответ БилльХансен
Вот буквально последние крохи интереса к чемпионату Федотов убивает этим позором. 80 минут играть на удержание, снять обоих нападающих и как всегда не удержать, ну когда же ты уже научишься, а?
А чем он вам не нравится?
Результат добывает ведь. По очку берет. Поражений оч мало
Состав без усилений
Его точно никто не уволит и думаю руководство очень им довольно
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MarkAntoniy
Ответ Кирилл
Слушайте, вот вы болеете за ЦСКА и при этом не знаете нападающих из молодежки команды - это что-то, да говорит об интересе и уровне молодежи, на мой взгляд. Про Чалова, когда тот играл за молодежку клуба, знали многие болельщики, потому что он забивал и был очень ярок. И лучшие бомбардиры ЦСКА в МФЛ, Згурский и Сидельников, забили всего лишь по 5 мячей в 17 и 15 матчах соответственно.
Я говорю конкретно про Арбузова, который хорошо себя зарекомендовал. Агапов совсем тот Вернблум, который при случае и в нападении может сыграть.
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igor.igorev
Ответ Кирилл
Грустно, что так много ничьих и много упускаем очков … Но с такой скамейкой, когда на поле в нападение выходят Ермаков и Агапов (!), все равно идти в первой тройке по очкам - это неплохо, как мне кажется. А у селекционного отдела работы в очередное ТО непочатый край… Теперь главное после перерыва на сборные закончить на позитивной ноте год.
Когда в команде куча игроков с мышечными травмами, это говорит о неправильном тренировочном процессе.
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JokeJoe
Ответ Кирилл
Грустно, что так много ничьих и много упускаем очков … Но с такой скамейкой, когда на поле в нападение выходят Ермаков и Агапов (!), все равно идти в первой тройке по очкам - это неплохо, как мне кажется. А у селекционного отдела работы в очередное ТО непочатый край… Теперь главное после перерыва на сборные закончить на позитивной ноте год.
Что грустно? Не фиг так играть
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Рустам Атаев
за эти 10 матчей не одного поражения, тоже плюс
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Ильназ Гимаев
Из-за них ставка слетела. Но для Факела не жалко)
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Mihei4
Неужели нельзя было сделать пару замен после 90-й минуты? В который раз одно и то же. Про игру на отбой вообще молчу.
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Клирик
Кабы не Игорь, давно уже во второй десятке были бы, это ужос! Реально отскочили от Факела! Играть некем от слова совсем, скамейки нет, основы нет!
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