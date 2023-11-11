У ЦСКА 7 ничьих и 3 победы в 10 последних матчах РПЛ. Дальше – игра с «Динамо»
ЦСКА сыграл вничью в семи из десяти последних матчей Мир РПЛ.
Сегодня команда Владимира Федотова поделила очки с «Факелом» в матче 15-го тура Мир РПЛ (1:1).
Это седьмая ничья армейцев за 10 последних матчей в чемпионате России. Также за этот период московский клуб одержал три победы.
Следующую игру в чемпионате России ЦСКА проведет 25 ноября – против «Динамо».
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Но с такой скамейкой, когда на поле в нападение выходят Ермаков и Агапов (!), все равно идти в первой тройке по очкам - это неплохо, как мне кажется.
А у селекционного отдела работы в очередное ТО непочатый край…
Теперь главное после перерыва на сборные закончить на позитивной ноте год.
Результат добывает ведь. По очку берет. Поражений оч мало
Состав без усилений
Его точно никто не уволит и думаю руководство очень им довольно