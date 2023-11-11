У ЦСКА 7 ничьих и 3 победы в 10 последних матчах РПЛ. Дальше – игра с «Динамо»

ЦСКА сыграл вничью в семи из десяти последних матчей Мир РПЛ.

Сегодня команда поделила очки с « » в матче 15-го тура Мир (1:1).

Это седьмая ничья армейцев за 10 последних матчей в чемпионате России. Также за этот период московский клуб одержал три победы.

Следующую игру в чемпионате России ЦСКА проведет 25 ноября – против «Динамо».

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