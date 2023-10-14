Тренер «Ариса»: «К Кокорину особенные требования, с него другой спрос и ожидания»
Тренер «Ариса» высказался об Александре Кокорине.
– Можно ли сказать, что проблемы со здоровьем оказали влияние на то, как Александр начал сезон в чемпионате?
– Саня знает сам, что к нему особенные требования, с него другой спрос и ожидания не только от команды, тренеров и руководства, но и от фанатов – всего сообщества. Я пытаюсь поберечь его сейчас и дать ему время. В первую очередь он должен дать обратную связь, когда он будет готов на сто процентов.
Когда мы вместе это почувствуем, тогда уже будем ожидать от него и требовать самого большего. Пока тяжело это делать, потому что у него действительно есть небольшой дискомфорт, это надо учитывать и мы это делаем. У нас есть время, мы вместе к этому придем, – сказал Алексей Шпилевский.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
За 6 матчей 2 гола и ассист в Общак закинул.
Это лучший результат!
Смотрящий одобряет.