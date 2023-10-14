Тренер «Ариса»: «К Кокорину особенные требования, с него другой спрос и ожидания»

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Тренер «Ариса» высказался об Александре Кокорине.

– Можно ли сказать, что проблемы со здоровьем оказали влияние на то, как Александр начал сезон в чемпионате?

– Саня знает сам, что к нему особенные требования, с него другой спрос и ожидания не только от команды, тренеров и руководства, но и от фанатов – всего сообщества. Я пытаюсь поберечь его сейчас и дать ему время. В первую очередь он должен дать обратную связь, когда он будет готов на сто процентов.

Когда мы вместе это почувствуем, тогда уже будем ожидать от него и требовать самого большего. Пока тяжело это делать, потому что у него действительно есть небольшой дискомфорт, это надо учитывать и мы это делаем. У нас есть время, мы вместе к этому придем, – сказал Алексей Шпилевский.

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3 комментария

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Glukinho
спрашивают как с понимающего
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DonaldBrashear 2.0
и правильно, если беречь Кокорина и правильно его использовать, он может очень много пользы принести и помочь команде. в прошлом сезоне тащил хорошо, аж чемпионами стали. жаль, что в этом сезоне не играл в квалификации ЛЧ, скорее всего, помог бы команде очень, поборолись бы
+1
0
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Glukinho
спрашивают как с понимающего
Кокора отвечает делом.
За 6 матчей 2 гола и ассист в Общак закинул.
Это лучший результат!
Смотрящий одобряет.
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