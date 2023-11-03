Денисов о пенальти Соболева против «Краснодара»: «Он сам не понял, коснулся ли второй ногой мяча»

Даниил Денисов рассказал о реакции Александр Соболев на отмену гола с пенальти.

В среду «Спартак» на «Открытие Банк Арене» проиграл «Краснодару» (2:3) в рамках Фонбет Кубка России. На 84‑й минуте Соболев реализовал пенальти и сравнял счет, но после видеоповтора судья отменил гол, усмотрев в эпизоде второе касание футболистом мяча перед ударом.

– Поражение от «Краснодара» обидное, потому что в концовке случился нереализованный пенальти. Хотя Соболь (Соболев) его реализовал, но не засчитали.

– Что он говорил в раздевалке?

– Было настолько все непонятно: миллиметры, касания. Тяжело сказать. Да, нога поехала, он не отрицал, но при этом сам не понял, коснулся ли он второй ногой мяча или нет.

– Что скажешь по розыгрышу Кубка? У вас была тяжелая группа, как это влияет на заполняемость графика?

– В первую очередь нужно отметить, что мы в этой группе смерти вышли с первого места. Были тяжелые игры, много непростых, например с «Пари НН» – 5:4, сейчас с «Краснодаром». Все результативные.

– Почему так много голов?

– Была большая ротация, выходили люди без постоянной игровой практики. Это, наверное, сказывается, – сказал защитник «Спартака»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!