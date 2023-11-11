«Спартак» должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при Абаскале это невозможно. При Черчесове будет лучше». Губерниев о красно-белых

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» не станет чемпионом при Гильермо Абаскале.

«Спартак» нельзя не любить, потому что это по-настоящему народная команда! Это один из самых популярных клубов в стране! Для того чтобы футбол в России развивался, «Спартак» не должен играть плохо. Когда их лихорадит, то лихорадит весь футбол.

Как амбассадор «Локомотива» и желающий удачи в спортивной борьбе всем командам, хочу, чтобы «Спартак» был сильным. Сильный «Спартак» обыгрывать приятно и сильный «Спартак» должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при Абаскале это невозможно.

Наладит ли все Черчесов? При Станиславе Саламовиче точно хуже не будет, а будет лучше! Черчесов очень сильно прибавил как тренер, и еще одно его путешествие в «Спартак» может получиться», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

После 14 проведенных туров Мир РПЛ красно-белые набрали 21 очко и занимают 6-е место в турнирной таблице.

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6 комментариев

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Батуа
какая же гнусная пиар компания усатого...
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Михаил Опякин
Рифма к слову водолаз
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syak7
У меня есть ощущение, что если бы игроки играли, вообще без тренера, было бы лучше, чем с Абаскалем. Но у Черчесова был уже шанс, наверно лучше доверить команду другому тренеру.
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Петрович5%
Как бы я Спартак не любил,но такого даже я ему не пожелаю.
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Георгий Михеев
При Черчесове слили динаме киев со свистом, а 2-3 место после Зенита можно и с Абаскалем взять.
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ДжангоБум
Ответ Батуа
какая же гнусная пиар компания усатого...
Боюсь, что сам усатый ржёт над всем этим. Сидит, в ус не дует, а журналюшки за него все решают
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