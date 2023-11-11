«Спартак» должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при Абаскале это невозможно. При Черчесове будет лучше». Губерниев о красно-белых

Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» не станет чемпионом при Гильермо Абаскале.

« » нельзя не любить, потому что это по-настоящему народная команда! Это один из самых популярных клубов в стране! Для того чтобы футбол в России развивался, «Спартак» не должен играть плохо. Когда их лихорадит, то лихорадит весь футбол.

Как амбассадор «Локомотива» и желающий удачи в спортивной борьбе всем командам, хочу, чтобы «Спартак» был сильным. Сильный «Спартак» обыгрывать приятно и сильный «Спартак» должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при это невозможно.

Наладит ли все ? При Станиславе Саламовиче точно хуже не будет, а будет лучше! Черчесов очень сильно прибавил как тренер, и еще одно его путешествие в «Спартак» может получиться», – сказал комментатор «Матч ТВ».

После 14 проведенных туров Мир красно-белые набрали 21 очко и занимают 6-е место в турнирной таблице.

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