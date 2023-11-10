Почеттино о доминировании «Ман Сити»: «Не знаю, хорошо это или плохо. Такова реальность, они заслужили. Все хотят быть на их месте, это и наша цель»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о доминировании «Манчестер Сити» в Англии.

«Такова реальность. Я не знаю, хорошо это или плохо. Они показали, что доминируют в английском футболе, потому что заслуживают этого. Их хочется обыграть, хочется бросить им вызов, потому что они показывают высокий класс.

Все остальные команды пытаются конкурировать с ними. Но они делают все очень хорошо и опережают нас. Это наша цель на будущее – быть впереди и доминировать в Премьер-лиге.

Сейчас нам нужно быть умнее, попытаться бросить вызов и занять их место. Мы все боремся за то, чтобы занять их место», – сказал тренер «Челси».

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21 комментарий

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Мудрик завершит эру доминирования Сити.
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Jlaw
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Мудрик завершит эру доминирования Сити.
покер Мудрика за 1.01
+4
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corazón blanco
Ответ Trey4rch
Комментарий удален модератором
Вчера было зафиксировано колоссальное количество созданных новых аккаунтов якобы болельщиков Ливерпуля. Этот один из них и все, как один весьма агрессивны и лютуют во всех новостях, связанных с Сити)
+2
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Jlaw
Ну то что ты Тоттенхем на месяц вперед убрал это конечно красава!
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#SharkTeam
Ответ заблокированному пользователю
Тебе то какая разница какой аккаунт В 2018 году у Сити трансферное сальдо 400 миллионов это нарушение ФФП Учи правила футбола
какая связь между ффп и правилами футбола?
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corazón blanco
Ответ заблокированному пользователю
Тебе то какая разница какой аккаунт В 2018 году у Сити трансферное сальдо 400 миллионов это нарушение ФФП Учи правила футбола
Причем тут правила футбола? Как мне знание понятие и принцип фиксирования офсайда (условно), поможет разобраться в финансовых вопросах?)
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Алексей Толстюк
Ответ Dazdingo
это называется Челси после Абрамовича
к декабрю месяцу уже немного другие разговоры будут)
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Максим Столбов
Толпа неизвестных ноунеймов-доминаторов, кто же они?
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Эксперимент
Ответ xQcoW
Вообще противно, что такие команды, как "Ман Сити" или "ПСЖ", существуют в порядке с FFP. Они почти каждый год тратят по 100 с лишним миллионов на новых игроков, практически никого не продавая или продавая за небольшие деньги, и при этом платят игрокам астрономические зарплаты и как-то нормально себя чувствуют без всяких проблем. Просто посмотрите на данные за последние 10 лет. Ман Сити потратил 1,7 млрд. на входящие трансферы. Получил 700 млн. в виде исходящих трансферов, то есть общий баланс - 1 млрд. и это не считая зарплат и бонусов, выплаченных игрокам. Если данные верны, то "Ман Сити" тратит 183 млн. в сезон на зарплату только игрокам (без бонусов). Мы все знаем, что ни у "Ман Сити", ни у "Псж" нет самой большой фанатской базы и посещаемости стадиона. Поэтому о маркетинге, продаже футболок и доходах от билетов на стадион не может быть и речи. Так откуда же берутся деньги, чтобы не нарушать требования ФФП? По-моему, здесь происходит что-то нечистоплотное (кхе кхе коррупция). Если сравнить, например, с мадридским "Реалом", который за последние 10 лет потратил 1,14 млрд. и получил 1,01 млрд. на трансферы, что дает баланс в -131 млн. Это вполне правдоподобная и устойчивая бизнес-модель. Так что моя проблема с такими клубами, как "Ман Сити", "Челси", "Юнайтед", "ПСЖ" и т.д. заключается в том, что они тратят большие суммы, даже не пытаясь выглядеть нормально в своих книгах, и это не имеет последствий для ФИФА.
А назови-ка мне клуб, который без вложений сейчас конкурирует с устоявшимися топ-клубами? Что-то их не видно. Получается, например, Ливерпуль и МЮ болтаясь где-то в ЛЕ и ничего не выигрывая будут просто тратить деньги с бизнеса на майках и билетах, а бедные клубы никогда не смогут развиваться.
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Trey4rch
Ответ заблокированному пользователю
Как всегда без аргументов и пустословие А вот Der Spiegel накопал инфу что Манчестер Сити нарушил ФФП-это факт
Это было несколько лет назад, с подключением
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corazón blanco
Ответ заблокированному пользователю
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В моменте когда якобы ушел мяч в аут? Возможно. Однако эпизод был доигран, а а матч сыгран. Во втором матче к сожалению потерпели сокрушительное разгромное поражение, причем спасибо Куртуа, что оно не было крупнее. Тогда Мадрид уступил по всем статьям. Если и обижаться мне, то только на Карло Анчелотти, который не угадал с составом и на тех игроков, которые сыграли просто отвратительно.
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Пользователь заблокирован
Ответ corazón blanco
Я вообще за Мадрид болею, а не за Сити. Просто не понимаю откуда столько ненависти к Сити? И для чего создавать столько аккаунтов и продвигать эту злобу? Успокойтесь, Вы, как и я и все мы тут присутствующие лишь просто зрители, сторонние наблюдатели этой игры. От нас ничего не зависит.
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corazón blanco
Ответ заблокированному пользователю
Ясно все с тобой Глор 9 от Мидлсбро
Я вообще за Мадрид болею, а не за Сити. Просто не понимаю откуда столько ненависти к Сити? И для чего создавать столько аккаунтов и продвигать эту злобу? Успокойтесь, Вы, как и я и все мы тут присутствующие лишь просто зрители, сторонние наблюдатели этой игры. От нас ничего не зависит.
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#SharkTeam
Ответ заблокированному пользователю
Ясно все с тобой Глор 9 от Мидлсбро
Витян, сколько фейков завел в этот раз
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#SharkTeam
Ответ заблокированному пользователю
Как всегда без аргументов и пустословие А вот Der Spiegel накопал инфу что Манчестер Сити нарушил ФФП-это факт
ффп должен быть разрушен
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ corazón blanco
Вчера было зафиксировано колоссальное количество созданных новых аккаунтов якобы болельщиков Ливерпуля. Этот один из них и все, как один весьма агрессивны и лютуют во всех новостях, связанных с Сити)
Именно.
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Trey4rch
Ответ заблокированному пользователю
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Dazdingo
это называется Челси после Абрамовича
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