Почеттино о доминировании «Ман Сити»: «Не знаю, хорошо это или плохо. Такова реальность, они заслужили. Все хотят быть на их месте, это и наша цель»
Маурисио Почеттино высказался о доминировании «Манчестер Сити» в Англии.
«Такова реальность. Я не знаю, хорошо это или плохо. Они показали, что доминируют в английском футболе, потому что заслуживают этого. Их хочется обыграть, хочется бросить им вызов, потому что они показывают высокий класс.
Все остальные команды пытаются конкурировать с ними. Но они делают все очень хорошо и опережают нас. Это наша цель на будущее – быть впереди и доминировать в Премьер-лиге.
Сейчас нам нужно быть умнее, попытаться бросить вызов и занять их место. Мы все боремся за то, чтобы занять их место», – сказал тренер «Челси».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
21 комментарий