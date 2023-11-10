Почеттино о доминировании «Ман Сити»: «Не знаю, хорошо это или плохо. Такова реальность, они заслужили. Все хотят быть на их месте, это и наша цель»

Маурисио Почеттино высказался о доминировании «Манчестер Сити» в Англии.

«Такова реальность. Я не знаю, хорошо это или плохо. Они показали, что доминируют в английском футболе, потому что заслуживают этого. Их хочется обыграть, хочется бросить им вызов, потому что они показывают высокий класс.

Все остальные команды пытаются конкурировать с ними. Но они делают все очень хорошо и опережают нас. Это наша цель на будущее – быть впереди и доминировать в Премьер-лиге.

Сейчас нам нужно быть умнее, попытаться бросить вызов и занять их место. Мы все боремся за то, чтобы занять их место», – сказал тренер « ».

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