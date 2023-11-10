Анзор Кавазашвили: «Твоя Родина – это твоя семья. Без любви человеку никогда никаких благ не видать»

Теги премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили сборная СССР Матч ТВ Футбол

Анзор Кавазашвили рассказал, что вкладывает в понятия «победа» и «Родина».

– Что для вас победа?

– Победа – это восторг, удовлетворение своей профессией и достижение своей цели.

– Что для вас Родина?

– Если ты любишь свою семью, то ты знаешь, что твоя родина – это твоя семья, поэтому ты не можешь по‑другому думать. Без любви человеку никогда никаких благ не видать.

Для меня этот вопрос входит в одно целое: любовь, уважение и человечность при решении любого вопроса для того, чтобы страна была благополучной, жила мирно и была обеспечена своими умами, своими гражданами, которые имеются в великой России, – сказал экс‑футболист сборной СССР и «Спартака».

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13 комментариев

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Arty Novikoff
Усатый муж: «Твоя Родина – это твоя семья. Без любви человеку никогда никаких благ не видать. Например мои часы за полмиллиона долларов. Родина подарила»
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Roon95
родина - это семья... Если так мыслить , то все люди - братья.
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Arty Novikoff
Дон Академик: «Твоя Родина – это твоя семья. Без любви человеку никогда никаких благ не видать. Любовь к Родине и к Аллаху подарила мне все эти дворцы, мерседесы, роллсройсы, мечети. Спасибо Родине и Аллаху»
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Arty Novikoff
Умирающие дети, на лечение которых приходится собирать деньги по телевизору: "Как жаль, что Родина не любит и не лечит нас, а тратит деньги на дворцы, яхты, мерседесы и оружие. Наверное, у Родины не хватает любви на всех"
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Архитектор Мендисабаль
Хванчкара или Мукузани? Сванетия или Менгрелия? Где родина твоя, Сакартвело?
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Стас Саркисов
Вот именно! А не быдло, которое отбирали деньги в 6 лет, и отбирает в 39! Прикрываясь законами! Это мне не семья!!!
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Стас Саркисов
Ответ Roon95
родина - это семья... Если так мыслить , то все люди - братья.
Да, только эти же люди потом доказывают нам обратное... политика(
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Arty Novikoff
Усатый муж: «Твоя Родина – это твоя семья. Без любви человеку никогда никаких благ не видать. Например мои часы за полмиллиона долларов. Родина подарила»
Это философский вопрос, скажем так, Родина позволила тебе их заработать и носить. Просто их могли бы отпилить вместе с рукой какие нибудь индейцы и это действительно так, при этом извлечь почки печень. За это ещё одни такие часы были подарены кому-то, такие гипотетические в виде налогов, комуналки и прочего:)))
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Arty Novikoff
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Это философский вопрос, скажем так, Родина позволила тебе их заработать и носить. Просто их могли бы отпилить вместе с рукой какие нибудь индейцы и это действительно так, при этом извлечь почки печень. За это ещё одни такие часы были подарены кому-то, такие гипотетические в виде налогов, комуналки и прочего:)))
То есть ты считаешь, что он честно заработал часы за 500000 долларов? Вопросов больше не имею.
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Arty Novikoff
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
ну зачем так завидовать:)))
Ясно. Прочитай, что такое "быть куколдом". А потом посмотри в зеркало )
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