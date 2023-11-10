Анзор Кавазашвили: «Твоя Родина – это твоя семья. Без любви человеку никогда никаких благ не видать»

Анзор Кавазашвили рассказал, что вкладывает в понятия «победа» и «Родина».

– Что для вас победа?

– Победа – это восторг, удовлетворение своей профессией и достижение своей цели.

– Что для вас Родина?

– Если ты любишь свою семью, то ты знаешь, что твоя родина – это твоя семья, поэтому ты не можешь по‑другому думать. Без любви человеку никогда никаких благ не видать.

Для меня этот вопрос входит в одно целое: любовь, уважение и человечность при решении любого вопроса для того, чтобы страна была благополучной, жила мирно и была обеспечена своими умами, своими гражданами, которые имеются в великой России, – сказал экс‑футболист сборной СССР и «Спартака».

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