Саутгейт о Кейне: «Любой футболист хочет выигрывать трофеи. Харри движим этим желанием, ему не хватает титулов»

Теги Бавария Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Гарет Саутгейт рассказал о желании Харри Кейна выигрывать трофеи.

«Любой футболист хочет выигрывать трофеи. Это то, на что мы все нацелены.

Харри, конечно, гордится индивидуальными наградами, но если вы поговорите с ним, поймете, что он хочет выиграть что-то с клубом или со сборной.

Это то, чем он движим, как и все. Думаю, в данный момент ему не хватает именно этого», – сказал тренер сборной Англии.

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2 комментария

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Alex Serpen
Перешел в Баварию и в этом сезоне ничего не выиграет 😁
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