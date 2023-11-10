Руслан Нигматуллин: «При потере ведущей роли в раздевалке Дзюба становится токсичным. Так было в «Зените» и «Спартаке»

Руслан Нигматуллин высказался об Артеме Дзюбе.

– Сколько еще Дзюба сможет выступать результативно на высоком уровне?

– У всех разные возможности организма, но с возрастом он стал медленнее. Сейчас мы видим удачное сотрудничество «Локомотива» с Дзюбой. Артем попал в среду, где он быстро стал авторитетом.

Для него очень важно играть ведущую роль в раздевалке и на поле, потому что при потере этой роли он становится токсичным в команде. Это было в «Зените» и «Спартаке».

Надеюсь, подобного не случится в «Локомотиве», а если наступит, то как можно позже, чтобы Дзюба продлил свое футбольное долголетие и подольше играл.

– Он все еще готов тащить чемпионскую команду?

– Нынешний «Локомотив» тяжело тащить к чемпионству. Тут даже Дзюба вряд ли поможет. Может быть, в следующем сезоне получится. Нужны исполнители в каждую линию, потому что сейчас очень молодая команда у «Локо».

Развивать молодежь – отличная стратегия, но для серьезных задач нужны квалифицированные футболисты, – сказал бывший голкипер сборной России.

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