Руслан Нигматуллин: «При потере ведущей роли в раздевалке Дзюба становится токсичным. Так было в «Зените» и «Спартаке»
Руслан Нигматуллин высказался об Артеме Дзюбе.
– Сколько еще Дзюба сможет выступать результативно на высоком уровне?
– У всех разные возможности организма, но с возрастом он стал медленнее. Сейчас мы видим удачное сотрудничество «Локомотива» с Дзюбой. Артем попал в среду, где он быстро стал авторитетом.
Для него очень важно играть ведущую роль в раздевалке и на поле, потому что при потере этой роли он становится токсичным в команде. Это было в «Зените» и «Спартаке».
Надеюсь, подобного не случится в «Локомотиве», а если наступит, то как можно позже, чтобы Дзюба продлил свое футбольное долголетие и подольше играл.
– Он все еще готов тащить чемпионскую команду?
– Нынешний «Локомотив» тяжело тащить к чемпионству. Тут даже Дзюба вряд ли поможет. Может быть, в следующем сезоне получится. Нужны исполнители в каждую линию, потому что сейчас очень молодая команда у «Локо».
Развивать молодежь – отличная стратегия, но для серьезных задач нужны квалифицированные футболисты, – сказал бывший голкипер сборной России.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
2 комментария