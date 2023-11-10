Шеф-скаут «Зенита»: «Легко сказать – давайте брать молодых футболистов. Откуда их брать? Из Бразилии?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ренан Чемпионат.com Ярослав Михайлов Дмитрий Васильев 2004 Александр Коваленко Константин Шипулин Футбол

Шеф-скаут «Зенита» высказался об интеграции молодежи в состав команды.

«У нас есть стратегия развития на несколько сезонов вперед, она охватывает все аспекты спортивного направления. В этом документе около 70 страниц. В нем анализируется конкурентное окружение, что мы можем себе позволить, как выстраивать главную команду, какие делать трансферы.

У нас в составе должны быть молодые футболисты. Эту задачу никто никогда не снимал. Это может быть как воспитанник академии (как, например, Васильев или Михайлов), так и приобретенный футболист вроде Коваленко или Ренана.

Но надо, чтобы эта группа не просто была. И не превращалась в группу продленного дня. А чтобы футболисты переходили в группу игроков, которые обеспечивают результат на дистанции.

Наша задача – выигрывать трофеи. Поэтому ставка должна делаться на футболистов, которые приносят результат. Легко сказать – давайте брать молодых футболистов. Но откуда их брать? Из Бразилии?

Думаете, легко конкурировать с «Бенфикой», «Порту» или «Ман Сити»? Я так не считаю. Окей, даже если можно купить. Но куда их потом продавать? Такого не будет, что 80% костяка главной команды – это 17-21-летние игроки. Нужно соблюдать баланс», – рассказал Константин Шипулин.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антиглор17
Мутко ж вещал сразу поколение вырастет, как только лимит пожестче сделают, обманул получается?!
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ maximilian_15
А куда идут деньги, которые выделяют на спортшколы? Почему бенфики, зальцбурги и подобные систему построили?
У бенфик и зальцбургов вся юношеская система построена на легионерах из других стран
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Ответ Бронислав Каминский
У бенфик и зальцбургов вся юношеская система построена на легионерах из других стран
Провёл короткий фактчекинг и готов подтвердить слова данного гражданина - из молодёжек Бенфики недавно игроки разьехались аж в 13 разных сборных
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banchik1
Комментарий Сергея Микулика в Телеге:
"Шеф-скаут Зенита Константин Шипулин прокомментировал тут покупку Александра Коваленко.
Решили, что нам надо усиливать российский костяк - особенно в связи с уходом Кузяева. Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока, повысить его уровень и закрыть эту позицию.
На закрытие позиции Кузяева Сергей Богданович выделил Коваленко за прошедшие 14 туров 23 минуты игрового времени.
Так бывает - приходишь вроде вместо Кузяева, а заменяешь в итоге Бакаева..."
-----------
Ни прибавить, ни убавить.
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ Назар Игорь
Справедливости ради - из легионеров только Родригао и Барриос на момент подписания были чуть старше 25 лет. Это не престарелые спартаковцы Мозес и Промес.
Мозеса брали в аренду и он заиграл ,про Промеса чушь , его брали в 22 а вернули уже как легенду последних лет , любимца публики и знали что он на поле может
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каба
Ответ maximilian_15
А куда идут деньги, которые выделяют на спортшколы? Почему бенфики, зальцбурги и подобные систему построили?
Посмотри их топ продаж, там легионеры со всего света.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ maximilian_15
А куда идут деньги, которые выделяют на спортшколы? Почему бенфики, зальцбурги и подобные систему построили?
Бенфике и Зальцбургу проще продавать игроков в топ лиги. Никто там не заваливает игроков большими зарплатами и у молодых ребят есть большой спортивный и финансовый стимул попробовать себя в более сильном чемпионате
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ savik-A.M.
там не было риска , можно было аренду и не продлять если бы не заиграл . Просто ты почему то конкретно про Спартаковцев вспомнил а не про Ловрена к примеру ещё лучше - Марио Фергандеса
Мне кажется, что боление за Спартак может быть сопряжено с некоторой рассеянностью внимания. Пишут им про молодость, а они отвечают про "заиграл" и про "риски". Вспоминает фамилии один юзер, а приписывают это другому. Сложно так диалог выстраивать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Там же нам пиарили слона и прочих уголовников. Говорили что супер футболисты
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Так вы оттуда их и берёте…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ shadow82
Заниматься и вкладываться в свою футбольную школу, не?
Зенит - второй в России после Краснодара по вложениям в школу.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Owen_the_Simple
>в академии Краснодара жители сельпо доплачивают тренеру за то чтобы их чадо играло Откуда у вас такая информация?
я там жил, а Вы следователь? конкретно жители п.Ахтырский. ФАС!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ PIT-BUL
Комментарий удален модератором
Странная претензия. Тут нет тэга "Спартак". Вас сюда комплексы занесли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
я там жил, а Вы следователь? конкретно жители п.Ахтырский. ФАС!!!
Я под каждым пятым видео о детском футболе в России или трансляциями матчей на ютубе читаю истории о взятках тренерам за игру. Иногда на спортивных сайтах, вот как сейчас. И каждый раз спрашиваю об источнике информации, дате события и фамилии тренера. Знаете сколько раз я получил фактические ответы? Ни разу.
Три раза было, что люди говорили в духе "А вот я помню, что моего друга в 1995 году не взяли потому, что он не заплатил". Но тоже без фамилий. И на этом основании люди вот сейчас поливают всех грязью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шумков
Ответ Антиглор17
Мутко ж вещал сразу поколение вырастет, как только лимит пожестче сделают, обманул получается?!
Не может быть...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ deadjoker
Там же нам пиарили слона и прочих уголовников. Говорили что супер футболисты
Слона?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maximilian_15
А куда идут деньги, которые выделяют на спортшколы? Почему бенфики, зальцбурги и подобные систему построили?
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Ответ maximilian_15
А куда идут деньги, которые выделяют на спортшколы? Почему бенфики, зальцбурги и подобные систему построили?
Они ж где-то должны харчеваться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
ЗП детского тренера пока не будет норм, всё так и останется, даже в академии Краснодара жители сельпо доплачивают тренеру за то чтобы их чадо играло
>в академии Краснодара жители сельпо доплачивают тренеру за то чтобы их чадо играло

Откуда у вас такая информация?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ <~Inter~>
Бенфике и Зальцбургу проще продавать игроков в топ лиги. Никто там не заваливает игроков большими зарплатами и у молодых ребят есть большой спортивный и финансовый стимул попробовать себя в более сильном чемпионате
ЗП детского тренера пока не будет норм, всё так и останется, даже в академии Краснодара жители сельпо доплачивают тренеру за то чтобы их чадо играло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grinch
дебил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю выпить
Да хоть из Африки!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shadow82
Заниматься и вкладываться в свою футбольную школу, не?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihail0910
Конечно из Бразилии, ведь только там можно найти , а потом выдать паспорт простым русским парням таким как Малком и Клаудиньо
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий