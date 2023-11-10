Шеф-скаут «Зенита»: «Легко сказать – давайте брать молодых футболистов. Откуда их брать? Из Бразилии?»
Шеф-скаут «Зенита» высказался об интеграции молодежи в состав команды.
«У нас есть стратегия развития на несколько сезонов вперед, она охватывает все аспекты спортивного направления. В этом документе около 70 страниц. В нем анализируется конкурентное окружение, что мы можем себе позволить, как выстраивать главную команду, какие делать трансферы.
У нас в составе должны быть молодые футболисты. Эту задачу никто никогда не снимал. Это может быть как воспитанник академии (как, например, Васильев или Михайлов), так и приобретенный футболист вроде Коваленко или Ренана.
Но надо, чтобы эта группа не просто была. И не превращалась в группу продленного дня. А чтобы футболисты переходили в группу игроков, которые обеспечивают результат на дистанции.
Наша задача – выигрывать трофеи. Поэтому ставка должна делаться на футболистов, которые приносят результат. Легко сказать – давайте брать молодых футболистов. Но откуда их брать? Из Бразилии?
Думаете, легко конкурировать с «Бенфикой», «Порту» или «Ман Сити»? Я так не считаю. Окей, даже если можно купить. Но куда их потом продавать? Такого не будет, что 80% костяка главной команды – это 17-21-летние игроки. Нужно соблюдать баланс», – рассказал Константин Шипулин.
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"Шеф-скаут Зенита Константин Шипулин прокомментировал тут покупку Александра Коваленко.
Решили, что нам надо усиливать российский костяк - особенно в связи с уходом Кузяева. Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока, повысить его уровень и закрыть эту позицию.
На закрытие позиции Кузяева Сергей Богданович выделил Коваленко за прошедшие 14 туров 23 минуты игрового времени.
Так бывает - приходишь вроде вместо Кузяева, а заменяешь в итоге Бакаева..."
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Ни прибавить, ни убавить.
Три раза было, что люди говорили в духе "А вот я помню, что моего друга в 1995 году не взяли потому, что он не заплатил". Но тоже без фамилий. И на этом основании люди вот сейчас поливают всех грязью.
Откуда у вас такая информация?