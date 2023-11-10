Шеф-скаут «Зенита» о трансферах: «Для нас существует северная надбавка – раз в пять от реальной стоимости»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы трансферы Далер Кузяев Чемпионат.com деньги Александр Коваленко Константин Шипулин Футбол

В «Зените» рассказали о «северной надбавке» при переходе игрока в питерский клуб.

«За Коваленко мы следили давно. Это один из самых интересных молодых российских футболистов. Нам надо усиливать российский костяк. Особенно с уходом Кузяева.

Все знали, что нам нужен игрок такого типа. И если друг другу наши друзья могут продавать игроков за три копейки, то для «Зенита» существует северная надбавка – раз в пять от реальной стоимости.

Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока, повысить его уровень и закрыть эту позицию», – сказал шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин.

Коваленко был куплен «Зенитом» у «Сочи» летом 2023 года. Статистика 20-летнего хавбека – здесь.

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10 комментариев

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Yu123
чзх, реальная стоимость Сутормина 10000 рублей?
+30
-2
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Фёдор Костяшкин
Сутормину должно быть обидно совсем
+8
-3
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ГШ68
Ну и как, закрыли позицию?
После трансфера за 14 матчей в РПЛ Коваленко провёл на поле 24 минуты.
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Антуан
Ответ Yu123
чзх, реальная стоимость Сутормина 10000 рублей?
Да вообще за Сутормина люто переплатили. Бедный Зенит. Не каждый клуб позволит себе 50 тыщ рублей потратить.
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Spiker1606
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Для Зенита не существует никакой надбавки. Они берут игроков ниже рыночной стоимости. Если какой-то клуб пытается завысит цену, то включается админресурс и игрока забирают за бесценок.
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MR Hahn
Правду говорит. О непростых отношениях Зенита с Сочи всем известно.
Оренбург - туда же. Эти команды просто костью в горле у СБГ стоят.
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Данко Лазович
а ещё стакан молока должен быть бесплатно)))
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Никита Аксанов
Пока что вообще непонятно, зачем нужен Коваленко. Но наверное наивно ожидать от 20-летнего парня, что он сходу заиграет в Зените. Тот же Круговой уже года 4 в команде и до сих пор не тянет уровень стартового состава.
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Yu123
чзх, реальная стоимость Сутормина 10000 рублей?
ну 50К за Сутора в прайме
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Никита Аксанов
Ответ Spiker1606
Для Зенита не существует никакой надбавки. Они берут игроков ниже рыночной стоимости. Если какой-то клуб пытается завысит цену, то включается админресурс и игрока забирают за бесценок.
Ну полуспокеру1606 виднее. Хорошо, что ты не боишься говорить правду и готов подтвердить фактами каждое своё слово.
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