Шеф-скаут «Зенита» о трансферах: «Для нас существует северная надбавка – раз в пять от реальной стоимости»

В «Зените» рассказали о «северной надбавке» при переходе игрока в питерский клуб.

«За Коваленко мы следили давно. Это один из самых интересных молодых российских футболистов. Нам надо усиливать российский костяк. Особенно с уходом .

Все знали, что нам нужен игрок такого типа. И если друг другу наши друзья могут продавать игроков за три копейки, то для «Зенита» существует северная надбавка – раз в пять от реальной стоимости.

Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока, повысить его уровень и закрыть эту позицию», – сказал шеф-скаут « » Константин Шипулин.

Коваленко был куплен «Зенитом» у «Сочи» летом 2023 года. Статистика 20-летнего хавбека – здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!