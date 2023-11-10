Шеф-скаут «Зенита»: «Всегда будем рассматривать на усиление центральных защитников и центрфорвардов»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

Шеф-скаут «Зенита» рассказал о трансферных целях клуба.

«У нас команду покинули Кузяев, Малком, был травмирован Родригао. Вот и можно сопоставить приоритетные позиции.

Центральный нападающий? Мы же играем 4-3-3. Для этого два центрфорварда достаточно. С другой стороны – клуб всегда будет рассматривать на усиление центральных защитников и центрфорвардов. Матчи выигрывают в штрафных, как бы это странно ни звучало. Очень важно иметь качественных футболистов на этой позиции.

Возвращаясь к вашему вопросу, центральный защитник – это было бы неплохо. Футболист в атаку – обязательно. Изидором мы ее частично закрыли.

Да, нам не удалось подписать футболиста, по типажу схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось. Как говорил Владимир Боровичка (работал в селекционном отделе «Зенита» – прим. Sports.ru): «Лучше не взять хорошего, чем взять плохого», — сказал Константин Шипулин.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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2 комментария

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Жаргал Шадапов
Чем их нападающие имеющиеся не устраивают
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Дмитрий9779
Ответ Жаргал Шадапов
Чем их нападающие имеющиеся не устраивают
Чтобы расти надо совершенствоваться.Изидор нулевой,Матео в связке с Иваном только несколько матчей играют вместе,у обоих свои плюсы и минусы.От хорошего форварда ни кто не откажется.
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