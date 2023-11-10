Шеф-скаут «Зенита»: «Всегда будем рассматривать на усиление центральных защитников и центрфорвардов»

Шеф-скаут «Зенита» рассказал о трансферных целях клуба.

«У нас команду покинули Кузяев, Малком, был травмирован Родригао. Вот и можно сопоставить приоритетные позиции.

Центральный нападающий? Мы же играем 4-3-3. Для этого два центрфорварда достаточно. С другой стороны – клуб всегда будет рассматривать на усиление центральных защитников и центрфорвардов. Матчи выигрывают в штрафных, как бы это странно ни звучало. Очень важно иметь качественных футболистов на этой позиции.

Возвращаясь к вашему вопросу, центральный защитник – это было бы неплохо. Футболист в атаку – обязательно. Изидором мы ее частично закрыли.

Да, нам не удалось подписать футболиста, по типажу схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось. Как говорил Владимир Боровичка (работал в селекционном отделе « » – прим. Sports.ru): «Лучше не взять хорошего, чем взять плохого», — сказал Константин Шипулин.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!