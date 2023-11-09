Сергеев, Сперцян, Гайич, Голенков и Дюпин претендуют на приз Winline лучшему игроку РПЛ в октябре

Теги ЦСКА Зенит Ростов Рубин премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Юрий Дюпин Милан Гайич Егор Голенков Иван Сергеев Эдуард Сперцян Футбол

Мир РПЛ назвала претендентов на звание Winline лучшего игрока лиги в октябре.

В список из 5 номинантов на приз лучшему игроку месяца попали:

Иван Сергеев, «Зенит» (3 матча, 1 гол, 2 ассиста);

Егор Голенков, «Ростов» (3 матча, 1 гол, 2 ассиста);

Эдуард Сперцян, «Краснодар» (3 матча, 2 гола);

Милан Гайич, ЦСКА (3 матча, 2 гола);

Юрий Дюпин, «Рубин» (3 сухих матча из 3).

В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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6 комментариев

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Aleksey Yashin
Можно было в 5ку включить Аббосбека Файзуллаева. Хоть по статистике всего 1 ассист, но выглядел очень неплохо
+6
-2
+4
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Zenith forever
Ответ Roman
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Да ладно, только 3 матча было, а то все другие развлекухи - кубок, сборная. Хотя в чем-то вы правы, выбор пятерки ангажированный. По мне лучший в октябре - Вендел, да и 2 гола забил в трех матчах, но его постоянно игнорируют.
+4
0
+4
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Roman
Ответ Zenith forever
Да ладно, только 3 матча было, а то все другие развлекухи - кубок, сборная. Хотя в чем-то вы правы, выбор пятерки ангажированный. По мне лучший в октябре - Вендел, да и 2 гола забил в трех матчах, но его постоянно игнорируют.
И почему из Факела никого нет? Скромная команда огненно провела октябрь, выиграла Спартак, Оренбург, не проиграла Динамо, и никого нет
+2
0
+2
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Zenith forever
Все-таки футбол - коллективная игра, поэтому за октябрь Сперцян и Гайич - лишние в списке. Дюпин был очень хорош с Уралом, но это уже в ноябре. Сергеев в Зените был не лучшим. Выбираем Голенкова.
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0
+1
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Zenith forever
Ответ Roman
И почему из Факела никого нет? Скромная команда огненно провела октябрь, выиграла Спартак, Оренбург, не проиграла Динамо, и никого нет
Согласен, из Факела должен быть Якимов - точно.
0
0
0
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