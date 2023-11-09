Сергеев, Сперцян, Гайич, Голенков и Дюпин претендуют на приз Winline лучшему игроку РПЛ в октябре

Мир РПЛ назвала претендентов на звание Winline лучшего игрока лиги в октябре.

В список из 5 номинантов на приз лучшему игроку месяца попали:

, « » (3 матча, 1 гол, 2 ассиста);

, « » (3 матча, 1 гол, 2 ассиста);

, «Краснодар» (3 матча, 2 гола);

Милан Гайич, ЦСКА (3 матча, 2 гола);

Юрий Дюпин, «Рубин» (3 сухих матча из 3).

В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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