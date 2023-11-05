Сергеев о голе пяткой «Балтике»: «Больше никак было не подстроиться под мяч. Хорошо, что забили и переломили ход игры»

Иван Сергеев оценил свой гол в матче с «Балтикой» (2:0) в Мир РПЛ.

— Это была уже наша третья в сезоне игра с «Балтикой». Можно сказать, привыкли к ней. Все три игры со стороны соперника были одинаковые. Хорошая команда, хочу только удачи пожелать ей в дальнейшем.

А вообще эта игра — 10 баллов! Мы победили на выезде, догнали «Краснодар». Выезд получился отличным.

— Свой гол пяткой как оцените?

— Дуглас Сантос подавал, вратарь вышел, Вендел стрелял, а я подставил пятку. Больше никак было не подстроиться под мяч — только таким образом.

— Про красоту гола в этот момент не думали?

— Даже еще не пересматривал (улыбается).

— Этот гол оказался ключевым в матче?

— « » играла в хороший агрессивный футбол. У нас же что‑то где‑то не получалось. Хорошо, что забили и переломили ход игры. А потом второй мяч, доведя дело до победы, с которой и хочу поздравить болельщиков, – сказал форвард « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!