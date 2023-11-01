«Сергеев – наш Холанд череповецкий». Михаил Кержаков о голе форварда «Зенита» «Крыльям»

Михаил Кержаков высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов».

Вчера «Зенит» обыграл «Крылья Советов» 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:0). Единственный гол забил на 87-й минуте Иван Сергеев.

– Рад победе над «Крыльями» в Кубке, но из ворот казалось, что это не лучший наш матч с точки зрения качества игры.

– Было видно, что от вас защитникам прилично достается.

– Скорее всем по игре в обороне в целом. А защитники, кстати, на мой взгляд, неплохо отыграли.

– Гол Сергеева, забитый при сопротивлении двух защитников, как оцените?

– Ваня – наш череповецкий Холанд!

– Как оцените свою форму после возвращения на поле?

– Скажу так – нормально.

– Борьба за место в воротах теперь возросла еще больше?

– Конкуренция – она никогда и не угасала. Борьбой же это трудно назвать, потому что у нас во вратарской бригаде хорошая атмосфера.

– Следующий домашний матч с «Краснодаром» 11 ноября обещает быть огненным?

– Да! И уже сейчас призываю всех быть в этот день на «Газпром‑Арене»! – сказал голкипер «Зенита».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!