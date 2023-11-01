«Сергеев – наш Холанд череповецкий». Михаил Кержаков о голе форварда «Зенита» «Крыльям»
Михаил Кержаков высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов».
Вчера «Зенит» обыграл «Крылья Советов» 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:0). Единственный гол забил на 87-й минуте Иван Сергеев.
– Рад победе над «Крыльями» в Кубке, но из ворот казалось, что это не лучший наш матч с точки зрения качества игры.
– Было видно, что от вас защитникам прилично достается.
– Скорее всем по игре в обороне в целом. А защитники, кстати, на мой взгляд, неплохо отыграли.
– Гол Сергеева, забитый при сопротивлении двух защитников, как оцените?
– Ваня – наш череповецкий Холанд!
– Как оцените свою форму после возвращения на поле?
– Скажу так – нормально.
– Борьба за место в воротах теперь возросла еще больше?
– Конкуренция – она никогда и не угасала. Борьбой же это трудно назвать, потому что у нас во вратарской бригаде хорошая атмосфера.
– Следующий домашний матч с «Краснодаром» 11 ноября обещает быть огненным?
– Да! И уже сейчас призываю всех быть в этот день на «Газпром‑Арене»! – сказал голкипер «Зенита».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Ты снишься мне и днём и ночью,
Череп овец
Тебя хочу увидеть очень
Череп овец, Череп овец.