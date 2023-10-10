Гюлер приступил к индивидуальным тренировкам после травмы бедра. Хавбек еще не играл за «Реал» после трансфера за 20+10 млн евро

Арда Гюлер возобновил тренировки после травмы.

18-летний футболист « » приступил к индивидуальным тренировкам.

Игрок восстанавливается от повреждения бедра, полученного ранее на тренировочном занятии.

перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом за 20+10 миллионов евро.

Он еще не провел ни одного матча за испанскую команду – ранее он травмировал мениск и перенес операцию.

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