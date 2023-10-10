Гюлер приступил к индивидуальным тренировкам после травмы бедра. Хавбек еще не играл за «Реал» после трансфера за 20+10 млн евро
Арда Гюлер возобновил тренировки после травмы.
18-летний футболист «Реала» приступил к индивидуальным тренировкам.
Игрок восстанавливается от повреждения бедра, полученного ранее на тренировочном занятии.
Арда Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом за 20+10 миллионов евро.
Он еще не провел ни одного матча за испанскую команду – ранее он травмировал мениск и перенес операцию.
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Удачи и здоровья!!!