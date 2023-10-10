Гюлер приступил к индивидуальным тренировкам после травмы бедра. Хавбек еще не играл за «Реал» после трансфера за 20+10 млн евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер возобновил тренировки после травмы.

18-летний футболист «Реала» приступил к индивидуальным тренировкам.

Игрок восстанавливается от повреждения бедра, полученного ранее на тренировочном занятии.

Арда Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом за 20+10 миллионов евро.

Он еще не провел ни одного матча за испанскую команду – ранее он травмировал мениск и перенес операцию.

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7 комментариев

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corazón blanco
Наконец-то хоть какие-то позитивные новости из стана Мадрида. Главное чтобы вновь не получил рецидив, хочется уже поскорее насладиться его выступлением в футболке Королевского клуба.
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Hans Castorp
Интересно на него конечно посмотреть, но там пока что даже Браим не может пробиться нормально хотя бы в ротацию , вне зависимости от того насколько плохо играет Родриго
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Dottore
Надеюсь восстановился парень! Скорее надо вписываться игровую модель клуба.
Удачи и здоровья!!!
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vcaireac
Хорошие новости,и Алаба уже приступил к тренировкам.Надеюсь успеет набрать форму к классико.А Гюлеру главное терпения!Его брали с перспективой на будущее, главное без травм,а минуты свои он в этом сезоне получит.
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Fazy10
хочется уже посмотреть на этого вундеркинда ,надеюсь быстро наберёт форму , у молодых должно как на собаках заживать
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Xbhxj Fifi
Ответ Hans Castorp
Интересно на него конечно посмотреть, но там пока что даже Браим не может пробиться нормально хотя бы в ротацию , вне зависимости от того насколько плохо играет Родриго
Папа Карло упорно не хочет видеть Браима. На мой взгляд он лучше Родриго.
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MJ Me
Ответ Xbhxj Fifi
Папа Карло упорно не хочет видеть Браима. На мой взгляд он лучше Родриго.
Кажется после ухода Карло, Родриго будет тяжело в Мадриде
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