«Байер» Алонсо выиграл 11 матчей подряд и улучшил рекордную серию клуба в высшей лиге. У команды 16 побед и ничья с «Баварией» в сезоне
«Байер» продлил рекордную победную серию до 11 матчей.
Команда тренера Хаби Алонсо вчера на выезде обыграла «Карабах» (1:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, забив на 94-й минуте с пенальти.
Победа стала 11-й подряд для клуба из Леверкузена. Это рекордная победная серия «Байера» с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее максимальный результат (9 побед подряд) был зафиксирован в 2013 году.
Всего на счету «Байера» 16 побед в 17 матчах текущего сезона, команда лишь раз сыграла вничью – с «Баварией» (2:2).
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