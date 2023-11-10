«Байер» Алонсо выиграл 11 матчей подряд и улучшил рекордную серию клуба в высшей лиге. У команды 16 побед и ничья с «Баварией» в сезоне

«Байер» продлил рекордную победную серию до 11 матчей.

Команда тренера вчера на выезде обыграла « » (1:0) в 4-м туре группового этапа , забив на 94-й минуте с пенальти.

Победа стала 11-й подряд для клуба из Леверкузена. Это рекордная победная серия « » с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее максимальный результат (9 побед подряд) был зафиксирован в 2013 году.

Всего на счету «Байера» 16 побед в 17 матчах текущего сезона, команда лишь раз сыграла вничью – с «Баварией» (2:2).

12 ноября лидер Бундеслиги примет берлинский «Унион».

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