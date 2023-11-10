«Байер» Алонсо выиграл 11 матчей подряд и улучшил рекордную серию клуба в высшей лиге. У команды 16 побед и ничья с «Баварией» в сезоне

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Карабах рекорды Футбол

«Байер» продлил рекордную победную серию до 11 матчей.

Команда тренера Хаби Алонсо вчера на выезде обыграла «Карабах» (1:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, забив на 94-й минуте с пенальти.

Победа стала 11-й подряд для клуба из Леверкузена. Это рекордная победная серия «Байера» с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее максимальный результат (9 побед подряд) был зафиксирован в 2013 году.

Всего на счету «Байера» 16 побед в 17 матчах текущего сезона, команда лишь раз сыграла вничью – с «Баварией» (2:2).

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17 комментариев

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Roman
Любой нейтральный человек должен топить в этом сезоне за Байер в Бундеслиге. Боруссия уже многократно доказала, что она всего лишь личный пёсик Баварии. может, Леверкузен справится и прервет гегемонию в Бундесферме?
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Fan of Sport
Идеальный тренер для Реала на мой взгляд. Современный системный атакующий футбол, который также даёт шикарный результат, не сомневаюсь, что Реал как минимум улучшит саму игру под руководством Алонсо, будет больше новых идей в атаке, больше контроля мяча.
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Кирилл_Гришин
Ответ Roman
Любой нейтральный человек должен топить в этом сезоне за Байер в Бундеслиге. Боруссия уже многократно доказала, что она всего лишь личный пёсик Баварии. может, Леверкузен справится и прервет гегемонию в Бундесферме?
Соглашусь
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Roman
Любой нейтральный человек должен топить в этом сезоне за Байер в Бундеслиге. Боруссия уже многократно доказала, что она всего лишь личный пёсик Баварии. может, Леверкузен справится и прервет гегемонию в Бундесферме?
Неверкузен и справится? Сильное заявление🤓
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Тухель
Ответ Fan of Sport
Я бы и Лейпциг не стал списывать со счетов, состав сильный, к тому же скоро вернётся Ольмо, мозг этой команды, как Родри или Де Брюйне в Сити. Но я думаю Бавария наоборот только прибавит и трио Кейн, Сане Мусиала будет играть ещё лучше
Какой команды мозг Ольмо? Поломанный испанец проводит только 60% матчей за РБ, а по минутам там и 50% времени и близко не будет и как вернется так и опять лечиться пойдет. От Хави Симонса РБ намного больше пользы, чем от распиаренного травмата.
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Кино Музыка
Алонсо оказался сильнее, чем кто-либо ожидал.
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felixdyadya
Ответ Fan of Sport
Идеальный тренер для Реала на мой взгляд. Современный системный атакующий футбол, который также даёт шикарный результат, не сомневаюсь, что Реал как минимум улучшит саму игру под руководством Алонсо, будет больше новых идей в атаке, больше контроля мяча.
Да согласен ,только Хаби должен придти с учетом что Перес ему купит тех игроков которые ему будут нужны по систему ,а не как Папа Карло играть с тем что дали
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Верховный Лорд
Ответ Fan of Sport
Идеальный тренер для Реала на мой взгляд. Современный системный атакующий футбол, который также даёт шикарный результат, не сомневаюсь, что Реал как минимум улучшит саму игру под руководством Алонсо, будет больше новых идей в атаке, больше контроля мяча.
Не может быть плохим тренером человек, которого в свое время тренировали Пеп, Анчелотти, Моуриньо, Дель Боске) ну и плюс ко всему этому он великий чемпион, у которого из трофеев нет только чемпионства АПЛ)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ rigobersong
Как там твоя петиция?:) Ты вроде фильмы любишь смотреть, вот для тебя отличный вариант:)) https://www.kinopoisk.ru/film/200272/
А чего у тебя так горит?
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