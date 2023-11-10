«Захарян неправильно выбрал команду. «Сосьедад» для него большой клуб, лучше было идти в средний». Селюк о том, что Арсен может повторить судьбу Миранчука

Дмитрий Селюк назвал ошибкой переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедада».

У Захаряна нет результативных действий в 9 матчах за «Сосьедад», он сыграл 213 минут. В среду 20-летний российский хавбек вышелна замену в матче чемпионов против «Бенфики» (3:1) на 78-й минуте.

– Захарян может повторить судьбу футболиста «Аталанты» ?

– Да. Конечно, может. Дело в том, что в Европе надо приезжать и биться! Биться за свое место.

Захарян не совсем правильно выбрал команду, положа руку на сердце. « » для него большая команда, Захаряну лучше было бы в более средний коллектив в Испании перейти. Например, «Лас-Пальмас», «Райо Вальекано», «Хетафе». Такие клубы, которые где-то в середине турнирной таблицы.

У нас, к сожалению, проблема в чем у Миранчука, Захаряна или еще кого-то. Смотрят не команду, тренера и игрока, кто подходит, чтобы паззл совпал. А происходит все так: «Главное, чтобы все заработали». Я про клуб, агента, а там уже не важно, куда игрок идет, – сказал футбольный агент .

Захарян почти не играет за «Сосьедад». А вот теперь пора волноваться?

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