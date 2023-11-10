«Захарян неправильно выбрал команду. «Сосьедад» для него большой клуб, лучше было идти в средний». Селюк о том, что Арсен может повторить судьбу Миранчука

Теги Аталанта премьер-лига Россия Реал Сосьедад серия А Италия Ла Лига Дмитрий Селюк Алексей Миранчук агенты Арсен Захарян Футбол

Дмитрий Селюк назвал ошибкой переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедада».

У Захаряна нет результативных действий в 9 матчах за «Сосьедад», он сыграл 213 минут. В среду 20-летний российский хавбек вышелна замену в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1) на 78-й минуте.

– Захарян может повторить судьбу футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука?

– Да. Конечно, может. Дело в том, что в Европе надо приезжать и биться! Биться за свое место.

Захарян не совсем правильно выбрал команду, положа руку на сердце. «Реал Сосьедад» для него большая команда, Захаряну лучше было бы в более средний коллектив в Испании перейти. Например, «Лас-Пальмас», «Райо Вальекано», «Хетафе». Такие клубы, которые где-то в середине турнирной таблицы.

У нас, к сожалению, проблема в чем у Миранчука, Захаряна или еще кого-то. Смотрят не команду, тренера и игрока, кто подходит, чтобы паззл совпал. А происходит все так: «Главное, чтобы все заработали». Я про клуб, агента, а там уже не важно, куда игрок идет, – сказал футбольный агент Селюк.

Захарян почти не играет за «Сосьедад». А вот теперь пора волноваться?

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13 комментариев

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ApXuMaHqPuT
У Миранчука хоть дебют был неплохой - выходя на замену сразу забил в ЛЧ и в чемпе, Захарян этим похвастать не может😐
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Stanislav Vlasov
Так и нужно переходить в большой клуб, учиться у более опытных партнёров и становиться лучше. В этом и есть смысл развития и становления больших футболистов...
+3
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Константин Ловков
Про Головина мы тактично промолчим, когда это удобно
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Артём Кочешев
и в чем он не прав?
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Борис Энгельгардт
ну переходы и правда неудачные - фантазиста Миранчук попал на потогонку к Гасперини, Захаряна пихнули в клуб, где на его местах одни сборники в ультимативной форме, и шансов будет мало
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Ilya Mukhachev
Помнится Радимов переходил в Сарагосу, которая тогда успешно играла в Европе. И в итоге Влад вернулся в РФ будучи в статусе звезды для внутреннего чемпионата. Что станет с Арсеном? Посмотрим.
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Spartakus1984
А ещё хотели его в Челси
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JamesBulger7
Он пацан еще, рано говорить.#ругательство😤
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An Kr
Миранчук качества сразу показал. Голы, передачи даже на 15 минут выходя.
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GuruFutbola
Надо было идти в середняк челси, там бы среди всего мусора был бы лучшим)
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Борис Энгельгардт
Ответ Stanislav Vlasov
Так и нужно переходить в большой клуб, учиться у более опытных партнёров и становиться лучше. В этом и есть смысл развития и становления больших футболистов...
никто не растёт на скамейке или играя по 8 минут
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An Kr
Ответ Константин Ловков
Про Головина мы тактично промолчим, когда это удобно
Чемпионат Франции, кроме ПСЖ, плюс минус Чемпионат России. При чем тут Головин?
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