Сесар Навас: «Захарян обладает всеми качествами, чтобы засиять в Примере или любой лиге Европы»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Сесар Навас Арсен Захарян Футбол

Сесар Навас считает, что Арсен Захарян способен заиграть в любой лиге Европы.

«Захарян обладает всеми техническими, физическими и психологическими качествами, чтобы засиять и добиться успеха в Ла Лиге или любом чемпионате Европы. Он все еще очень молодой футболист, но в его жизни уже произошли важные перемены. Ему нужно время, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться к новой стране, городу, команде, одноклубникам, тренеру, схеме.

По своему стилю игры Арсен хорошо подходит «Сосьедаду» и их тренеру, но понятно, что ему требуется время. Атакующие полузащитники команды – очень талантливые игроки высокого уровня, и найти Арсену место в команде непросто.

Знаю, что в Сан-Себастьяне очень хорошая атмосфера внутри коллектива и отличные взаимоотношения между игроками. Это позволит Захаряну быстрее адаптироваться к команде и городу. Я убежден, что через несколько месяцев он почувствует себя более комфортно и уверенно и заиграет в полную силу. Арсен мне очень нравится как игрок и личность.

Убежден, что его время придет и он добьется успеха в Испании», — сказал бывший защитник «Рубина» и «Ростова».

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2 комментария

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Rhett Butler
Сосьедад сейчас набрал такую форму, что в ней не каждый ТОП сходу заиграет. Арсену повезло попасть в такую команду, он еще молод, контракт на долго, когда выходит, откровенно игры не портит, старается. Т.ч. нужно просто работать, работать и еще раз работать... и все получится!
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Боря Тимофеев
Ответ Rhett Butler
Сосьедад сейчас набрал такую форму, что в ней не каждый ТОП сходу заиграет. Арсену повезло попасть в такую команду, он еще молод, контракт на долго, когда выходит, откровенно игры не портит, старается. Т.ч. нужно просто работать, работать и еще раз работать... и все получится!
Его и брали на подмену некоторых игроков, пока они в команде, Захарян будет на лавке...
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