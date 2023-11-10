Сесар Навас: «Захарян обладает всеми качествами, чтобы засиять в Примере или любой лиге Европы»

Сесар Навас считает, что Арсен Захарян способен заиграть в любой лиге Европы.

«Захарян обладает всеми техническими, физическими и психологическими качествами, чтобы засиять и добиться успеха в или любом чемпионате Европы. Он все еще очень молодой футболист, но в его жизни уже произошли важные перемены. Ему нужно время, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться к новой стране, городу, команде, одноклубникам, тренеру, схеме.

По своему стилю игры Арсен хорошо подходит « » и их тренеру, но понятно, что ему требуется время. Атакующие полузащитники команды – очень талантливые игроки высокого уровня, и найти место в команде непросто.

Знаю, что в Сан-Себастьяне очень хорошая атмосфера внутри коллектива и отличные взаимоотношения между игроками. Это позволит Захаряну быстрее адаптироваться к команде и городу. Я убежден, что через несколько месяцев он почувствует себя более комфортно и уверенно и заиграет в полную силу. Арсен мне очень нравится как игрок и личность.

Убежден, что его время придет и он добьется успеха в Испании», — сказал бывший защитник «Рубина» и «Ростова».

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