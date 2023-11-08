У Захаряна нет результативных действий в 9 матчах за «Сосьедад», он сыграл 213 минут. Сегодня Арсен вышел против «Бенфики» на 78-й
Арсен Захарян во второй раз вышел на поле в матче Лиги чемпионов.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» вышел на замену на 78-й минуте в матче против «Бенфики» (3:1). Результативными действиями Захарян не отметился.
За 9 матчей в составе испанского клуба у Захаряна по-прежнему нет ни одного результативного действия. В общей сложности россиянин провел на поле 213 минут без учета добавленного времени.
Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
Захарян почти не играет за «Сосьедад». А вот теперь пора волноваться?
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Мендес, Барре, Мерино и Кубо так играют, что там не только Захарян на замену выходил бы
+ после пенсионерского темпа в РПЛ надо в физике прибавить, все норм
Так все считаете и пишете/ожидаете сходу резалтов, будто готовый топ средних лет (минимум уровня Аршавина при переходе в Арсенал) в РС перешёл
Про то, что тот же Модрич в первый сезон в ЛЛ считался провалом по версии Марки(и это после АПЛ, где разрывал годами) - молчу
Третий месяц только(даже меньше) + ковид был, харе хейтить так. Да и половину матчей, когла выходит - держат счёт и на своей половине ждут
Молодой ещё,ножки слабые.
Мясом обрастёт,научится быть профессиональным футболистом,а не балериной,как в РПЛ.
Всё в его руках.
Понятно что не абсолютно везде, там про тенденцию в общем.
Селтик тоже Батя в своей чемпе. Вчера Атлетико показал его уровень.