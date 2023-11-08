У Захаряна нет результативных действий в 9 матчах за «Сосьедад», он сыграл 213 минут. Сегодня Арсен вышел против «Бенфики» на 78-й

Теги Бенфика премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян во второй раз вышел на поле в матче Лиги чемпионов.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» вышел на замену на 78-й минуте в матче против «Бенфики» (3:1). Результативными действиями Захарян не отметился.

За 9 матчей в составе испанского клуба у Захаряна по-прежнему нет ни одного результативного действия. В общей сложности россиянин провел на поле 213 минут без учета добавленного времени.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Захарян почти не играет за «Сосьедад». А вот теперь пора волноваться?

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28 комментариев

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Александр Жук
У Дембеле нет голов за 14 полных матчей за ПСЖ, где новость?
+61
-6
+55
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corazón blanco
Вы просто посмотрите, как играют те, кто выходит в старте, какой уровень игры демонстрируют, какую самоотдачу. Сложно будет по ходу сезона вытеснить кого-либо из состава.
+43
0
+43
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Артём Амирджанян
Я сегодня посмотрел свою первую игру Сосьедада, не тянет Заха их уровень, но выходит неплохо, когда он выходит-играют на удержание счёта, сложно себя проявить, но нужно трудится и он найдет свои моменты
+24
-5
+19
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Сергей Молодых
Ответ Фан Рубина
Он сам выбрал загубить карьеру в европке вместо развития в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
Ну если честно, то РПЛ он не тянул, потому Динамо его и сбагрило в более слабую лигу, пусть против оссасун да всяких барселон побегает. И вот если сумеет справляться хотя бы с этими аутсайдерами то возможно возвращение в Россию, конечно не в топовые клубы, но если будет стараться то вполне может вписаться в команду из середины таблицы, Пари НН или Спартак какой нибудь.
+14
-2
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Бислан Наврузов
За такое количество предоставляемого времени трудно себя проявить. Но соперники по позиции конечно отжигают,с этим ничего не поделать
+7
-1
+6
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King_X
Ну че нагнетаете, в самом деле
Мендес, Барре, Мерино и Кубо так играют, что там не только Захарян на замену выходил бы
+ после пенсионерского темпа в РПЛ надо в физике прибавить, все норм

Так все считаете и пишете/ожидаете сходу резалтов, будто готовый топ средних лет (минимум уровня Аршавина при переходе в Арсенал) в РС перешёл

Про то, что тот же Модрич в первый сезон в ЛЛ считался провалом по версии Марки(и это после АПЛ, где разрывал годами) - молчу

Третий месяц только(даже меньше) + ковид был, харе хейтить так. Да и половину матчей, когла выходит - держат счёт и на своей половине ждут
+5
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Remedy
Ответ Артём Амирджанян
Я сегодня посмотрел свою первую игру Сосьедада, не тянет Заха их уровень, но выходит неплохо, когда он выходит-играют на удержание счёта, сложно себя проявить, но нужно трудится и он найдет свои моменты
Всё верно, Артём, но что нужно делатЬ? -трудитЬся)
+5
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Матвей Суицидин
Ответ Александр Жук
У Дембеле нет голов за 14 полных матчей за ПСЖ, где новость?
была
+4
0
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Зверёк
За такое игровое время трудно себя проявить.Но тренер сам себе не враг,видимо на тренировках не впечатляет
+6
-3
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ta-tosha
А откуда они появятся, если он прячется от мяча, а когда его получает старается побыстрее от него избавится? С диким браком как правило
+3
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ster3
А кто знает почему Бенфика так плохо выступает в этой ЛЧ? Вроде в чемпионате неплохо идут
+2
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Кузя Гитарист
Ответ Артём Амирджанян
Я сегодня посмотрел свою первую игру Сосьедада, не тянет Заха их уровень, но выходит неплохо, когда он выходит-играют на удержание счёта, сложно себя проявить, но нужно трудится и он найдет свои моменты
Удивительно . Первый раз посмотрел игру Сосьедада и за 15 минут понял , что Захарян не тянет уровень .
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Иса Умаров
он молод, ещё адаптация. потом покажет
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Гамарджоба Генацвале
Его брали на перспективу.Возможно, отдадут в аренду скоро. Он за Динамо-то играл перед переходом не ахти как, все справедливо, основу он не тянет пока что.
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kazus
Спортс, хоть бы написали сколько касаний сделал?
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garik1247
Да всё нормально .
Молодой ещё,ножки слабые.
Мясом обрастёт,научится быть профессиональным футболистом,а не балериной,как в РПЛ.
Всё в его руках.
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Dendydo
Слабенький. Созидание ноль, обводок ноль, отборов ноль. Его выпускают только потому что трансфер был по стоимости в топ 5 ла лигии. Кокорин 2.0.
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Remedy
Ответ Зверёк
За такое игровое время трудно себя проявить.Но тренер сам себе не враг,видимо на тренировках не впечатляет
Наверное чем-то впечатляет, раз выпускает его на поле, пусть и для удержания счёта.. Это же тоже определённая установка для игрока, которую он должен выполнить.
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Нико Кор
Просто не по уровню команда
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Overkiller
Ответ ta-tosha
А откуда они появятся, если он прячется от мяча, а когда его получает старается побыстрее от него избавится? С диким браком как правило
Кто то, не помню кто, в одном из интервью говорил занятную штуку что в Европе учат открываться, искать мяч, получать мяч, хотеть поиграть с мячом. А в РФ в школах основное желание это наоборот побыстрее избавиться от мяча чтобы не получить от тренера и партнёров люлей если его потеряешь, сделаешь неточный пас или плохо пробьёшь, команда может проиграть и (ключевое) не получит каких либо премиальных из бюджета. А совершивший ошибку будет крайним виновным.
Понятно что не абсолютно везде, там про тенденцию в общем.
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Фёдор Кузнецов
Ну в чем его нельзя обвинить, так это в лени, в обороне отрабатывает
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ ster3
А кто знает почему Бенфика так плохо выступает в этой ЛЧ? Вроде в чемпионате неплохо идут
Там чемпионат водокачки, не стоит его переоценивать. 4 команды норм, Брага, спортинг, бенфика и порту.
Селтик тоже Батя в своей чемпе. Вчера Атлетико показал его уровень.
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