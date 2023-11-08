У Захаряна нет результативных действий в 9 матчах за «Сосьедад», он сыграл 213 минут. Сегодня Арсен вышел против «Бенфики» на 78-й

Арсен Захарян во второй раз вышел на поле в матче Лиги чемпионов.

Российский полузащитник « » вышел на замену на 78-й минуте в матче против «Бенфики» (3:1). Результативными действиями не отметился.

За 9 матчей в составе испанского клуба у Захаряна по-прежнему нет ни одного результативного действия. В общей сложности россиянин провел на поле 213 минут без учета добавленного времени.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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