Александр Коваленко высказался о конкуренции в «Зените».

— Еще в «Крыльях» ты говорил, что против бразильцев невозможно играть. А конкурировать с ними реально?

— Конечно! Даже тренировки идут на пользу. Ты прогрессируешь, потому что у них совершенно другие скорости, другое мышление, тебе приходится мгновенно принимать решения. За счет этого и прибавляешь.

Если потихоньку будут давать практику, со временем смогу закрепиться в стартовом составе. Я же и в «Крыльях» не сразу заиграл...

— Ты говорил, что, выбирая «Зенит», а не «Локо», руководствовался в том числе и уходом Кузяева, так как это повышало шансы на попадание в основной состав. Плюс с Венделом было не все понятно. Почему же редко выходишь на поле?

— Если сравнивать статистические показатели и мои — это небо и земля. Я прекрасно понимал, что первые туры железно проведу на лавке. Не бывает такого, чтобы футболист из клуба, боровшегося за выживание, перешел в команду, которая пять лет подряд выигрывает чемпионат, — и сразу попал в основу.

В «Зените» очень высокая конкуренция, исполнители совсем другого уровня, – сказал хавбек « ».

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