Коваленко о целях в «Зените»: «Обладателем Суперкубка я уже стал, теперь надо победить в чемпионате и Кубке»
Александр Коваленко рассказал о своих целях в «Зените».
— В «Зените» вы уже почти четыре месяца. Процесс адаптации завершен или еще продолжается?
— Думаю, я уже полностью адаптировался. Мне очень помогли ребята, которых я знал до перехода в «Зенит». Показали, что и как, помогли с другими игроками поближе познакомиться. В принципе, я уже освоился.
– Насколько сейчас вы близки к оптимальной игровой форме?
— Процентов на 70–80. Чтобы более уверенно себя чувствовать, не хватает игровой практики. Тренировки и матч — это все же большая разница. Думаю, что если сейчас мне дадут шанс, я смогу им воспользоваться.
— К двадцати годам вы дошли до лучшего клуба страны. Каковы дальнейшие цели?
— Хочется почаще появляться на поле и достичь больших командных результатов. Обладателем Суперкубка я уже стал, теперь надо победить в чемпионате и Кубке. Это мои первоначальные цели.
Ну а в дальнейшем — закрепиться в команде надолго и стать игроком стартового состава, – сказал хавбек «Зенита».
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