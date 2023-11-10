Арас Озбилиз: «Тикнизян — качественный защитник и уже сейчас может быть полезен клубу из топ-5 лиг Европы»
Арас Озбилиз считает, что Наир Тикнизян способен заиграть в топ-5 лиг Европы.
«На мой взгляд, Наир Тикнизян — хороший футболист, качественный защитник. У него большой потенциал, он может стать очень востребованным игроком.
Думаю, Наир способен заиграть в Европе, он уже сейчас может быть полезен клубу из топ-5 лиг Европы», — сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной Армении.
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