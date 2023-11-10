Арас Озбилиз: «Тикнизян — качественный защитник и уже сейчас может быть полезен клубу из топ-5 лиг Европы»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Арас Озбилиз Наир Тикнизян Футбол

Арас Озбилиз считает, что Наир Тикнизян способен заиграть в топ-5 лиг Европы.

«На мой взгляд, Наир Тикнизян — хороший футболист, качественный защитник. У него большой потенциал, он может стать очень востребованным игроком.

Думаю, Наир способен заиграть в Европе, он уже сейчас может быть полезен клубу из топ-5 лиг Европы», — сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной Армении.

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4 комментария

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Сергей Петров
Ответ Андрей Федоров
Сейчас либерда объяснит, что не потянет он, что только великий Мудрик достоин. П.С. Кто поставит минус, тот Акиджаковой куни во сне сделает
Долбаёб малолетний.
+2
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+2
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Дядя ТУРА
у наира очень серьезный прогресс в игре за 2 сезона. в средние клубы бендеслиги, Серии А спокойно может поехать
+5
-4
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