Арас Озбилиз: «Тикнизян — качественный защитник и уже сейчас может быть полезен клубу из топ-5 лиг Европы»

Арас Озбилиз считает, что Наир Тикнизян способен заиграть в топ-5 лиг Европы.

«На мой взгляд, — хороший футболист, качественный защитник. У него большой потенциал, он может стать очень востребованным игроком.

Думаю, Наир способен заиграть в Европе, он уже сейчас может быть полезен клубу из топ-5 лиг Европы», — сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной Армении.

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