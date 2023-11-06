«Оренбург» о критике Карпиным поля: «У него то размер поля маленький, то газон не тот. Ему виднее»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Оренбург Дмитрий Андреев стадион Газовик Спорт-Экспресс Футбол

В «Оренбурге» ответили на критику поля со стороны Валерия Карпина.

Тренер «Ростова» после матча Мир РПЛ (1:1) сказал, что поле стадиона «Газовик» помешало его команде.

«Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал.

У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют», – заявил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

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52 комментария

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ЗЕНИТ65
Ответ Do Cent
И в чем Валера не прав? у вас и поле маленькое,и газон гумно!
Можно подумать, в Ростове газон хороший. Полное г...
+20
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+16
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STB
Ответ Ростовский
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где тепло в ноябре ?.у вас в Ростове ? ты бы хоть раз в Россию бы выбрался, теоретик
+12
-5
+7
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Вадим flanec
Карпин как тот танцор, которому что-то мешает.
+7
-1
+6
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STB
Ответ sergspartak
в Москве натуральные газоны в идеальном состоянии, уж в Москве то не теплее точно
ты знаешь,какой климат в Северном Казахстане? ещё один теоретик
+6
-1
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.ru
«Оренбург» о критике Карпиным поля: Шёл бы ты, Валера... в Воронеж
+5
-1
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Давид Agabekyan
Ответ sergspartak
ну так у вас действительно самое маленькое поле и газон искусственный, все это на руку домашней команде, сделали бы как у всех тогда и вопросов не было бы
Правило как-нибудь нарушает? Нет. Кто мешает Ростову сделать такое же?
+7
-3
+4
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STB
Ответ Ростовский
Везде сейчас тепло относительно ноября. В Оренбурге сегодня +10 было.
а, ну если щас тепло, то надо везде построить, ориентируясь на "щас". в Заполярье щас тоже тепло, давайте там тоже открытый натуральный построим, , там щас тоже тепло, че бы нет , вот они спасибо скажут!
+4
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Доктор Верховцев
То хрен короткий, то майка длинная.
+4
-1
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STB
Ответ Ростовский
Ориентироваться нужно на глобальное потепление. И если в Екатеринбурге могут содержать хорошее натуральное поле, почему в Оренбурге нельзя?
понятно) ты выеди хоть раз из своего Ростова куда-нить в ноябре, сразу поймёшь
+3
-1
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STB
Ответ Павел Лебедев
Нечего валить на ноябрьскую погоду. Лучше бы построили нормальный стадион с крышей и играли бы весь год на настоящем поле. Что город такой нищий, чтобы найти средства на такой стадион?
с крышей стадион в городе на 300 тыщ населения? Дядь, ты из Москвы что ли? нельзя быть настолько оторванным от действительности
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Андрей Кононов
Ответ Давид Agabekyan
Правило как-нибудь нарушает? Нет. Кто мешает Ростову сделать такое же?
дурацкое предложение типа сам дурак
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+Холмс+
Ответ Павел Лебедев
Вот Андреев обращается за уважением к "Оренбургу", а какое же есть уважение к соперникам если поле дерьмовое. Думается, что, при желании, можно было в таком городе с такими возможностями, построить нормальное поле. И вот команды уродуются то играют на болоте в Воронеже, то на маленьком искусственно поле в Оренбург Оренбурге. И ещё, притом, жалуются на судейство.
в чем оно дерьмовое в это время года, посмотри на поля в Воронеже, Самаре , в том же Ростове, и это два последних попали под ЧМ где выделили миллиарды из карманов людей и близко к этим регионам отношения не имея . зачем нужны эти дотационные больше половины клубов рпл.
+1
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Hong Kil
"А разве выбор был? Какое поле дали на том и играем!"
+4
-3
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igor.igorev
Ответ Давид Agabekyan
Правило как-нибудь нарушает? Нет. Кто мешает Ростову сделать такое же?
У Ростова нет своего стадиона.
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STB
Ответ Ростовский
Вот сегодня в Оренбурге +10 на матче в Ноябре. И?
а завтра минус 15. ты реально в таком неадеквате или прикидываешься?
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sergspartak
Ответ Давид Agabekyan
Правило как-нибудь нарушает? Нет. Кто мешает Ростову сделать такое же?
ну так Карпин тоже правило не нарушает поливая ваше поле)) будет дальше значит поливать
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Сергей Волуйский
Ответ +Холмс+
в чем оно дерьмовое в это время года, посмотри на поля в Воронеже, Самаре , в том же Ростове, и это два последних попали под ЧМ где выделили миллиарды из карманов людей и близко к этим регионам отношения не имея . зачем нужны эти дотационные больше половины клубов рпл.
проще быть фарм клубом Зенита и при этом существовать на деньги гос корпорации
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igor.igorev
Ответ Павел Лебедев
Никто не говорит, что правилам не соответствует. Дело в том, что на пластмассовом поле надо играть постоянно или вообще не играть.
Так Ростов мог не приезжать. Получил бы техническое поражение 0:3 и все дела. И не ныл бы эстонец.
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Tigo_Volchara93
Ответ Вадим flanec
Карпин как тот танцор, которому что-то мешает.
Пол ?
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Павел Лебедев
Ответ igor.igorev
Дай денег на новый стадион с крышей.
Попроси у своих местных.
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igor.igorev
Ответ Павел Лебедев
Нечего валить на ноябрьскую погоду. Лучше бы построили нормальный стадион с крышей и играли бы весь год на настоящем поле. Что город такой нищий, чтобы найти средства на такой стадион?
Дай денег на новый стадион с крышей.
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igor.igorev
Ответ Ростовский
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Это личные проблемы Уткина.
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n3kt0snebess -
Ответ STB
ты знаешь,какой климат в Северном Казахстане? ещё один теоретик
а причем тут северный Казахстан?
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ ЗЕНИТ65
Можно подумать, в Ростове газон хороший. Полное г...
Полное г... это твоя жизнь
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Pelerin
Ответ Антимосковский
предлагаю, например, лукойлу начать вкладывать деньги не только в нефтеносное тушино, тогда у Воронежа, Оренбурга и даже у многих других будут нормальные поля. ну или катайте чемпионат московии, правда твои любимцы и там никогда не победят.
Очень характерно для прихожан церкви "властной вертикали" проблемы страны перекладывать с государства на частный бизнес... Молодец, возьми с полки пирожок! )
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