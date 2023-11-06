«Оренбург» о критике Карпиным поля: «У него то размер поля маленький, то газон не тот. Ему виднее»

В «Оренбурге» ответили на критику поля со стороны Валерия Карпина.

Тренер « » после матча Мир (1:1) сказал, что поле стадиона «Газовик» помешало его команде.

«Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал.

У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют», – заявил спортивный директор « » .

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