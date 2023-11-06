«Оренбург» о критике Карпиным поля: «У него то размер поля маленький, то газон не тот. Ему виднее»
В «Оренбурге» ответили на критику поля со стороны Валерия Карпина.
Тренер «Ростова» после матча Мир РПЛ (1:1) сказал, что поле стадиона «Газовик» помешало его команде.
«Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал.
У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют», – заявил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
52 комментария