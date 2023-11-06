Карпин об 1:1 с «Оренбургом»: «По судейству сделаю как Гончаренко – промолчу. Забей «Ростов» пенальти в 1-м тайме, игра пошла бы по‑другому»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Виктор Гончаренко Оренбург Роман Сафьян Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин подвел итоги матча Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» (1:1).

Дмитрий Воробьев открыл счет на 71-й минуте. Максим Осипенко, который в первом тайме попал в штангу с пенальти, забил ответный мяч на 85-й.

– Мы смотрели с вами разные игры, не знаю, где вы увидели преимущество «Оренбурга» во втором тайме. То, что они имели какие‑то моменты со стандартов, – да, но больше ничего не помню. Забей мы пенальти в первом тайме, игра пошла бы по‑другому.

– Работой судей довольны сегодня?

– Сделаю как Гончаренко. Промолчу.

– Поле не помешало сегодня?

– Помешало, – сказал тренер ростовчан.

Матч обслуживала бригада Романа Сафьяна.

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29 комментариев

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Всеволод Бобров
про руку Осипенко в первом тайме ничего не хочет сказать?
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Артём Амирджанян
Про 100 процентный пенальти с рукой Осипенко ничего не хочешь сказать?
+16
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Aleksey Yashin
"Молчание о судейской работе"
Дешёвая подделка: Карпин
Неповторимый оригинал: Гончаренко
+12
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oleg56
чистейший 100% пенальти в ворота Ростова в 1 тайме.
+10
-4
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Всеволод Бобров
Ответ Yuri Bermont
За него Лапочкин,судья ФИФА, в перерыве все сказал. И за руку Оренбурга кстати тоже.
уж извини не могу доверять человеку, которого отстранили на 10 лет от судейства)
+7
-1
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ДМ-1чемпион
Нытик.
+8
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igor.igorev
Ответ Артём Амирджанян
Про 100 процентный пенальти с рукой Осипенко ничего не хочешь сказать?
Это другое. Вы просто не понимаете))))
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Yuri Bermont
Ответ Всеволод Бобров
про руку Осипенко в первом тайме ничего не хочет сказать?
За него Лапочкин,судья ФИФА, в перерыве все сказал. И за руку Оренбурга кстати тоже.
+6
-3
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Isa Babaev
Снова свое нытье включил
Лучше бы игру команде поставил
+6
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lnm1956@ya.ru
Ответ Yuri Bermont
Про чистейший ,100% пенальти ( имеют ввиду руку Осипенко) в перерыве пояснил Лапочкин.Он кстати пояснил и про 100% руку у игрока Оренбурга. Так,что не надо искать там,где ничего нет.
лямпочкин ??? а это кто ??? эти объяснят ВСЁ
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Давид Agabekyan
Ростов оказался около зоны вылета и сразу помощь от судеек пошла. Нельзя же показывать настоящий уровень эстонского маэстро и по совместительству тренера сборной
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ПАВЕЛ МАМАЕВ
а в ворота Оренбурга, тоже 100% пенальти должен быть ещё один за игру рукой
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Сергей Кутилов
Кара крут
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Только Крылья
че-то правдоруб Валера где надо молчит, странно
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Гусеконь
я так понял в обоих случаев не пенальти. В обоих случаях команды требуют пенальти
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chilingarovyura@icloud.com
Ответ Yuri Bermont
За него Лапочкин,судья ФИФА, в перерыве все сказал. И за руку Оренбурга кстати тоже.
И что сказал ?( не смотрел перерыв)
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Daniel End
Ответ Всеволод Бобров
про руку Осипенко в первом тайме ничего не хочет сказать?
Как всегда Валерим!
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Уся Ваткин
Молчание - золото
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Всеволод Бобров
Ответ Ростовский
рука была и у игрока Оренбурга в первом тайме.
и?
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Илнур Кара
Ответ oleg56
чистейший 100% пенальти в ворота Ростова в 1 тайме.
почему?
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Yuri Bermont
Про чистейший ,100% пенальти ( имеют ввиду руку Осипенко) в перерыве пояснил Лапочкин.Он кстати пояснил и про 100% руку у игрока Оренбурга. Так,что не надо искать там,где ничего нет.
+3
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