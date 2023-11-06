Карпин об 1:1 с «Оренбургом»: «По судейству сделаю как Гончаренко – промолчу. Забей «Ростов» пенальти в 1-м тайме, игра пошла бы по‑другому»

Валерий Карпин подвел итоги матча Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» (1:1).

Дмитрий Воробьев открыл счет на 71-й минуте. Максим Осипенко, который в первом тайме попал в штангу с пенальти, забил ответный мяч на 85-й.

– Мы смотрели с вами разные игры, не знаю, где вы увидели преимущество «Оренбурга» во втором тайме. То, что они имели какие‑то моменты со стандартов, – да, но больше ничего не помню. Забей мы пенальти в первом тайме, игра пошла бы по‑другому.

– Работой судей довольны сегодня?

– Сделаю как Гончаренко. Промолчу.

– Поле не помешало сегодня?

– Помешало, – сказал тренер ростовчан.

Матч обслуживала бригада Романа Сафьяна.

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