Карпин об 1:1 с «Оренбургом»: «По судейству сделаю как Гончаренко – промолчу. Забей «Ростов» пенальти в 1-м тайме, игра пошла бы по‑другому»
Валерий Карпин подвел итоги матча Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» (1:1).
Дмитрий Воробьев открыл счет на 71-й минуте. Максим Осипенко, который в первом тайме попал в штангу с пенальти, забил ответный мяч на 85-й.
– Мы смотрели с вами разные игры, не знаю, где вы увидели преимущество «Оренбурга» во втором тайме. То, что они имели какие‑то моменты со стандартов, – да, но больше ничего не помню. Забей мы пенальти в первом тайме, игра пошла бы по‑другому.
– Работой судей довольны сегодня?
– Сделаю как Гончаренко. Промолчу.
– Поле не помешало сегодня?
– Помешало, – сказал тренер ростовчан.
Матч обслуживала бригада Романа Сафьяна.
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Дешёвая подделка: Карпин
Неповторимый оригинал: Гончаренко
Лучше бы игру команде поставил