Деограсия о попадании мяча в руку Осипенко: «Момент с пенальти в пользу «Ростова» пересмотрели. Никогда не говорил об арбитрах плохо, но прошу уважения к «Оренбургу»
Давид Деограсия выразил недовольство судейством в матче с «Ростовом».
Матч 14-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.
На 17-й минуте матча Мир РПЛ мяч попал в руку защитнику ростовчан Максиму Осипенко, когда он стоял на линии ворот. Арбитр Роман Сафьян не отреагировал на эпизод. «Оренбург» заявил о намерении обратиться в ЭСК РФС.
– У нас было очень много моментов, часто били по воротам, доходили до ворот, но и «Ростов» создавал моменты. Когда назначили пенальти в пользу «Ростова», момент пересмотрели, такое решение было принято, хорошо.
Был момент, когда игрок «Ростова» выбил мяч рукой с линии ворот, его не посмотрели. Я никогда не говорил плохо об арбитрах, плохо говорить не буду, не хочу прятаться (за судейство), но прошу уважения к нашей команде.
– Довольны результатом?
– Нет, мы сегодня играли на победу, мы должны были выигрывать. Наша команда сыграла хорошо, но победить не удалось. Мы будем работать и дальше усердно, это наша обязанность. Поедем в Москву за тремя очками, у нас всех общая цель, – сказал главный тренер «Оренбурга».
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