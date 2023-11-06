Деограсия о попадании мяча в руку Осипенко: «Момент с пенальти в пользу «Ростова» пересмотрели. Никогда не говорил об арбитрах плохо, но прошу уважения к «Оренбургу»

Давид Деограсия выразил недовольство судейством в матче с «Ростовом».

14-го тура Мир завершился со счетом 1:1.

На 17-й минуте матча Мир РПЛ мяч попал в руку защитнику ростовчан , когда он стоял на линии ворот. Арбитр Роман Сафьян не отреагировал на эпизод. «Оренбург» заявил о намерении обратиться в ЭСК РФС.

– У нас было очень много моментов, часто били по воротам, доходили до ворот, но и « » создавал моменты. Когда назначили пенальти в пользу «Ростова», момент пересмотрели, такое решение было принято, хорошо.

Был момент, когда игрок «Ростова» выбил мяч рукой с линии ворот, его не посмотрели. Я никогда не говорил плохо об арбитрах, плохо говорить не буду, не хочу прятаться (за судейство), но прошу уважения к нашей команде.

– Довольны результатом?

– Нет, мы сегодня играли на победу, мы должны были выигрывать. Наша команда сыграла хорошо, но победить не удалось. Мы будем работать и дальше усердно, это наша обязанность. Поедем в Москву за тремя очками, у нас всех общая цель, – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!