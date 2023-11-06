Деограсия о попадании мяча в руку Осипенко: «Момент с пенальти в пользу «Ростова» пересмотрели. Никогда не говорил об арбитрах плохо, но прошу уважения к «Оренбургу»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Оренбург Роман Сафьян видеоповторы Матч ТВ Максим Осипенко Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия выразил недовольство судейством в матче с «Ростовом».

Матч 14-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.

На 17-й минуте матча Мир РПЛ мяч попал в руку защитнику ростовчан Максиму Осипенко, когда он стоял на линии ворот. Арбитр Роман Сафьян не отреагировал на эпизод. «Оренбург» заявил о намерении обратиться в ЭСК РФС.

– У нас было очень много моментов, часто били по воротам, доходили до ворот, но и «Ростов» создавал моменты. Когда назначили пенальти в пользу «Ростова», момент пересмотрели, такое решение было принято, хорошо.

Был момент, когда игрок «Ростова» выбил мяч рукой с линии ворот, его не посмотрели. Я никогда не говорил плохо об арбитрах, плохо говорить не буду, не хочу прятаться (за судейство), но прошу уважения к нашей команде.

– Довольны результатом?

– Нет, мы сегодня играли на победу, мы должны были выигрывать. Наша команда сыграла хорошо, но победить не удалось. Мы будем работать и дальше усердно, это наша обязанность. Поедем в Москву за тремя очками, у нас всех общая цель, – сказал главный тренер «Оренбурга».

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7 комментариев

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Штаны Габора Кирая
Корректно высказался, в отличие от эстонского гопника.
+9
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Назар Игорь
Только не уважения, а объективности и судейского профессионализма, этого в нашем чемпионате очень нехватает.
+4
-1
+3
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Сектор Джаза
Так через 10 минут была рука в штрафной Оренбурга. Это ты обсудить не хочешь?)))
+6
-3
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Marg12
так у вас в штрафной тоже в руку попали, почему за нее не сказал
+2
-2
0
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