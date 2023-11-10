Клопп недоволен проведением пресс-конференции в шатре, ему мешали фаны «Тулузы»: «Чья идея?»
Юрген Клопп недоволен проведением послематчевой пресс-конференции в шатре.
Главный тренер «Ливерпуля» высказался после гостевой игры с «Тулузой» (2:3) в Лиге Европы.
Клоппу не понравилось, что во время его выступления фанаты французского клуба стали стучать по шатру и скандировать кричалки, из-за чего журналистам было трудно расслышать слова тренера.
«Чья идея проводить здесь пресс-конференцию? Это очень интересный вопрос. Вау», – сказал Клопп.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
1 комментарий