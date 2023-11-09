Лионель Месси: «Марадона – наш кумир и учитель, даже для тех, кто не видел его матчей. Мы мечтали повторить его достижения, хотели быть как он, хотя не могли»

Лионель Месси рассказал о влиянии Диего Марадоны на аргентинцев.

«Для нас, аргентинцев, 10-й номер – по-настоящему особенный. Когда ты говоришь о десятке, автоматически вспоминаешь о Марадоне.

Те из нас, кто рос и играл в футбол, хотели быть как он. Хотя никто не мог быть как Диего, это было нашей мечтой, желанием – повторить то, чего добился . Он был номером 10, игроком, которым мы восхищались, за которым мы следили.

Причем независимо от возраста. Я видел не так много матчей Диего, когда он перешел в «Ньюэллс» на финальном этапе карьеры, мне было 6-7 лет, так что я помню не то чтобы многое. То же было с ЧМ-1994, я был юн и мало что помню. Но, конечно, потом я смотрел видео.

Есть и те, кто вообще не видел, как он играл, но он наш учитель, наш кумир. Диего для нас – такая величина, которая еще многие годы никуда не денется. И такое отношение передается из поколения в поколение, мои дети знают о Диего, хотя никогда его не видели», – сказал капитан сборной Аргентины.

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