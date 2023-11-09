Лионель Месси: «Марадона – наш кумир и учитель, даже для тех, кто не видел его матчей. Мы мечтали повторить его достижения, хотели быть как он, хотя не могли»
Лионель Месси рассказал о влиянии Диего Марадоны на аргентинцев.
«Для нас, аргентинцев, 10-й номер – по-настоящему особенный. Когда ты говоришь о десятке, автоматически вспоминаешь о Марадоне.
Те из нас, кто рос и играл в футбол, хотели быть как он. Хотя никто не мог быть как Диего, это было нашей мечтой, желанием – повторить то, чего добился Марадона. Он был номером 10, игроком, которым мы восхищались, за которым мы следили.
Причем независимо от возраста. Я видел не так много матчей Диего, когда он перешел в «Ньюэллс» на финальном этапе карьеры, мне было 6-7 лет, так что я помню не то чтобы многое. То же было с ЧМ-1994, я был юн и мало что помню. Но, конечно, потом я смотрел видео.
Есть и те, кто вообще не видел, как он играл, но он наш учитель, наш кумир. Диего для нас – такая величина, которая еще многие годы никуда не денется. И такое отношение передается из поколения в поколение, мои дети знают о Диего, хотя никогда его не видели», – сказал капитан сборной Аргентины.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Спортс ру мало того что генерит трафик кликтейтными заголовками так как и крутит комменты под новостями про Барсу, Реал, МЮ, Спартак, Зенит! Потому что под мало интересными клубами типа Баварии или Ливерпуля таких комментариев не замечено! Спортс такой спортс)))
https://www.sports.ru/football/1058237649.html
Например очень сильно аргентинская и всегда ориентированная на Марадону El Grafico, вышла с заголовком после 18.12.2022:
Нет больше Марадоны, есть король Месси.
Месси
Пеле
Марадона
В таком порядке
https://www.sports.ru/profile/148641500/
У бедняги 20 комментов после памятной даты, а вроде ни одной новости о Месси не пропускал. Дела, наверное.
Самый скандальный гол в истории чемпионатов мира - Марадона ("рука бога" - 1/4 финала ЧМ-1986 против Англии).
Самый гениальный ассист в истории чемпионатов мира - Марадона (1/8 финала ЧМ-1990 против Бразилии).
Величайший индивидуальный перфоманс в истории чемпионатов мира - Марадона (ЧМ-1986).
Марадона в плане статистики, титулов и индивидуальных наград уступает не только Месси и Пеле, но он единственный в истории, кому для признания его исключительной гениальности и величия этого и не требуется.
Сейчас футбол прагматичен и играют в него только миллионеры.