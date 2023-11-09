Лионель Месси: «Марадона – наш кумир и учитель, даже для тех, кто не видел его матчей. Мы мечтали повторить его достижения, хотели быть как он, хотя не могли»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал о влиянии Диего Марадоны на аргентинцев.

«Для нас, аргентинцев, 10-й номер – по-настоящему особенный. Когда ты говоришь о десятке, автоматически вспоминаешь о Марадоне.

Те из нас, кто рос и играл в футбол, хотели быть как он. Хотя никто не мог быть как Диего, это было нашей мечтой, желанием – повторить то, чего добился Марадона. Он был номером 10, игроком, которым мы восхищались, за которым мы следили.

Причем независимо от возраста. Я видел не так много матчей Диего, когда он перешел в «Ньюэллс» на финальном этапе карьеры, мне было 6-7 лет, так что я помню не то чтобы многое. То же было с ЧМ-1994, я был юн и мало что помню. Но, конечно, потом я смотрел видео.

Есть и те, кто вообще не видел, как он играл, но он наш учитель, наш кумир. Диего для нас – такая величина, которая еще многие годы никуда не денется. И такое отношение передается из поколения в поколение, мои дети знают о Диего, хотя никогда его не видели», – сказал капитан сборной Аргентины.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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35 комментариев

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Илья Мурашов
Месси превзошел Марадону
+63
-9
+54
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Отец Абду
Месси и Марадона это настоящее достояние Аргентины и мирового футбола...
+35
-1
+34
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Футбол_это_жизнь
Вы заметили, что под каждой новостью появились комментарии от какие то непонятных ников, которые никогда не было видно на основных футбольных ветках и там обязательно какой то набор букв и цифра в Нике и эти комментарии все плюсовые и в топе?
Спортс ру мало того что генерит трафик кликтейтными заголовками так как и крутит комменты под новостями про Барсу, Реал, МЮ, Спартак, Зенит! Потому что под мало интересными клубами типа Баварии или Ливерпуля таких комментариев не замечено! Спортс такой спортс)))
+32
-6
+26
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VERBLYUD
Ответ человек-муравей человек-физрук
выиграл ЧМ и для него все равно Диего номер 1. помню один фрукт в интервью заявлял что он лучший игрок в истории португальского футбола
Не просто выиграл ЧМ, а обошел Диего по всем показателям в сборной, даже по трофеям. Например, у Марадоны не было Кубка Америки и Олимпиады, а у Лео есть все трофеи.
+22
-3
+19
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человек-муравей человек-физрук
выиграл ЧМ и для него все равно Диего номер 1. помню один фрукт в интервью заявлял что он лучший игрок в истории португальского футбола
+22
-4
+18
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rigobersong
Как же Месси скромен:)) Просто сравните с этим пассажиром:))

https://www.sports.ru/football/1058237649.html
+17
-5
+12
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Oleg
Ответ Artem Ka
В мире да. В Аргентине - не уверен… там Марадона навсегда останется этаким первопроходцем
И в Аргентине тоже.
Например очень сильно аргентинская и всегда ориентированная на Марадону El Grafico, вышла с заголовком после 18.12.2022:
Нет больше Марадоны, есть король Месси.
+11
-1
+10
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Вова Пупкин
Лео, ты уже превзошёл Диего.
+14
-6
+8
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Bazilic
Лео не повторил достижения Марадоны, он их превзошел
Месси
Пеле
Марадона
В таком порядке
+10
-2
+8
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Frakiec 77
Ответ Илья Мурашов
Месси превзошел Марадону
Месси превзошел всех)
+9
-2
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Кашшай Чакырович
Для меня Марадона это крестный папа , мирового футбола ! А Месси его более гениальный сын , Марадона мог просто по понятиям забрать кубок мира ))
+6
0
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NomerSports
Ответ Футбол_это_жизнь
Вы заметили, что под каждой новостью появились комментарии от какие то непонятных ников, которые никогда не было видно на основных футбольных ветках и там обязательно какой то набор букв и цифра в Нике и эти комментарии все плюсовые и в топе? Спортс ру мало того что генерит трафик кликтейтными заголовками так как и крутит комменты под новостями про Барсу, Реал, МЮ, Спартак, Зенит! Потому что под мало интересными клубами типа Баварии или Ливерпуля таких комментариев не замечено! Спортс такой спортс)))
я думаю на ветку двух чемпионов мира они не сунутся
+6
-1
+5
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Футбол_это_жизнь
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
А твой кумир дядя Серёжа из соседнего подъезда, потому что у него Лада шестерка и он не пьет!
+5
-2
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Evincive
Достойно.
+3
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Adrenaline Z
Гений о Великом!
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Родя Раскольников
Ответ rigobersong
Как же Месси скромен:)) Просто сравните с этим пассажиром:)) https://www.sports.ru/football/1058237649.html
Интересно. Прямо настоящее кладбище былых пользователей, бесследно исчезнувших с сайта после 18.12.

https://www.sports.ru/profile/148641500/

У бедняги 20 комментов после памятной даты, а вроде ни одной новости о Месси не пропускал. Дела, наверное.
+1
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Men77
Фрукт бы сказал об Эйсебио: "Жаль, что он не увидел, как я стал великим" 🤣
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Oleg
Ответ Честный контроль
Раньше, во времена Марадоны, футбол был романтическим и загадочным. И играли в него миллионы, но не миллионеры. Сейчас футбол прагматичен и играют в него только миллионеры.
Хорош уже идеализировать прошлое)
+3
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proeast
Сказал! 💪🏻
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Sulimm Aydamirov
а как же Ди Стефано?(хотя он испанец ещё)
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Игорь Климов
Ответ Artem Ka
В мире да. В Аргентине - не уверен… там Марадона навсегда останется этаким первопроходцем
Подавляющее число молодёжи за Лео Месси в Аргентине.
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Vankouver
Ответ Илья Мурашов
Месси превзошел Марадону
Самый великий гол в истории чемпионатов мира - Марадона ("гол столетия" - 1/4 финала ЧМ-1986 против Англии).
Самый скандальный гол в истории чемпионатов мира - Марадона ("рука бога" - 1/4 финала ЧМ-1986 против Англии).
Самый гениальный ассист в истории чемпионатов мира - Марадона (1/8 финала ЧМ-1990 против Бразилии).
Величайший индивидуальный перфоманс в истории чемпионатов мира - Марадона (ЧМ-1986).

Марадона в плане статистики, титулов и индивидуальных наград уступает не только Месси и Пеле, но он единственный в истории, кому для признания его исключительной гениальности и величия этого и не требуется.
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Sulimm Aydamirov
Марадона алкаш не какой он не легенда тот же Гризманн по статистике и по наградам лучше
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Честный контроль
Раньше, во времена Марадоны, футбол был романтическим и загадочным. И играли в него миллионы, но не миллионеры.
Сейчас футбол прагматичен и играют в него только миллионеры.
+4
-4
0
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Дмитрий Гудков
Месси и Марадона вместе играли в товарищеском м мачте
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