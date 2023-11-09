Месси о любимой «десятке»: «Аймар. Марадона всегда первый для аргентинцев, но я восхищался и Пабло»

Теги МЛС Лионель Месси Пабло Аймар Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, кто из «десяток» вдохновлял его в детстве.

«Мне очень нравился Аймар. Здорово, что вы играли друг против друга (обращается к Зинедину Зидану – прим. Sports.ru). Он был в «Валенсии», был в «Ривер Плейт», где была сильная команда, а он в ней выделялся. Мне всегда нравился его стиль игры.

Если не считать Диего Марадону, который был на другом уровне, который для нас всегда первый, выше остальных, то именно Пабло был тем, кем я восхищался», – заявил капитан сборной Аргентины.

Аймар выступал за «Ривер Плейт», «Валенсию», «Реал Сарагоса», «Бенфику» и «Джохор». В составе сборной Аргентины он провел 52 матча и сейчас входит в ее тренерский штаб.

Мурал с Месси и Аймаром появился в родном городе Пабло в Аргентине. Размер – 3,7 метра в высоту и 5 в ширину

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10 комментариев

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funnynerd21
Эх,вспомнилась Валенсия начала 2000-х с Аймаром, Висенте, Каньисаресем, Барахой и т.д., которая влюбила в себя многих
+4
0
+4
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Jan Paskel
Ортега, Рикельме.

Богата Аргенина на десятки всегда
+3
0
+3
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Jan Paskel
Ответ Sekor
Месси, конечно, виднее (и это бесспорно). Но мое мнение, что Аймар не дотягивал даже до Верона и Рикельме.
Верон крут, но он никак не 10-ка. По позиции скорее 8-ка в общефутбольной классификации, да и номер вроде такой и был у него
+2
0
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Sekor
Месси, конечно, виднее (и это бесспорно).
Но мое мнение, что Аймар не дотягивал даже до Верона и Рикельме.
+2
-2
0
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Человек1991
Аймар 500 игр 80 голов 110 голевых . Довольно неплохо для классического плэймейкера .
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Sekor
Ответ Jan Paskel
Верон крут, но он никак не 10-ка. По позиции скорее 8-ка в общефутбольной классификации, да и номер вроде такой и был у него
Ну какая 8-ка. Сейчас ведь интернет есть, в конце концов.
0
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might23
Ответ funnynerd21
Эх,вспомнилась Валенсия начала 2000-х с Аймаром, Висенте, Каньисаресем, Барахой и т.д., которая влюбила в себя многих
Мендьета
0
0
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ funnynerd21
Эх,вспомнилась Валенсия начала 2000-х с Аймаром, Висенте, Каньисаресем, Барахой и т.д., которая влюбила в себя многих
Крутая команда была. Альбельда, Айяла, Марчена,Ангуло,Миста)
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