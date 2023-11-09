Месси о любимой «десятке»: «Аймар. Марадона всегда первый для аргентинцев, но я восхищался и Пабло»

Лионель Месси рассказал, кто из «десяток» вдохновлял его в детстве.

«Мне очень нравился Аймар. Здорово, что вы играли друг против друга (обращается к Зинедину Зидану – прим. Sports.ru). Он был в «Валенсии», был в «Ривер Плейт», где была сильная команда, а он в ней выделялся. Мне всегда нравился его стиль игры.

Если не считать Диего Марадону, который был на другом уровне, который для нас всегда первый, выше остальных, то именно Пабло был тем, кем я восхищался», – заявил капитан сборной Аргентины.

Аймар выступал за «Ривер Плейт», «Валенсию», «Реал Сарагоса», «Бенфику» и «Джохор». В составе сборной он провел 52 матча и сейчас входит в ее тренерский штаб.

Мурал с Месси и Аймаром появился в родном городе Пабло в Аргентине. Размер – 3,7 метра в высоту и 5 в ширину

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