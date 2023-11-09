Зинедин Зидан обменялся любезностями с Лионелем Месси во время интервью.

Бывший главный тренер и полузащитник «Реала» пообщался с форвардом, выступающим за «Интер Майами», в рамках проекта adidas.

В начале разговора Зидан попросил помощников дать ему мяч и обратился к собеседнику.

«Жаль, что мы не смогли поиграть вместе. Но вот момент для того, чтобы отдать тебе передачу», – сказал француз и покатил мяч в сторону аргентинца.

«Для меня это большая радость. Ты знаешь, насколько сильно я тобой восхищаюсь. Мы не поиграли вместе, но немного поиграли друг против друга, а потом мы встречались, когда ты был тренером, а я – игроком.

Я всегда уважал тебя и восхищался всем, что ты уже сделал и продолжаешь делать», – ответил Месси.

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