Зидан – Месси: «Жаль, мы не поиграли вместе». Лео ответил: «Ты знаешь, как я восхищаюсь тобой»

Теги МЛС Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Зинедин Зидан Интер Майами Футбол

Зинедин Зидан обменялся любезностями с Лионелем Месси во время интервью.

Бывший главный тренер и полузащитник «Реала» пообщался с форвардом, выступающим за «Интер Майами», в рамках проекта adidas.

В начале разговора Зидан попросил помощников дать ему мяч и обратился к собеседнику.

«Жаль, что мы не смогли поиграть вместе. Но вот момент для того, чтобы отдать тебе передачу», – сказал француз и покатил мяч в сторону аргентинца.

«Для меня это большая радость. Ты знаешь, насколько сильно я тобой восхищаюсь. Мы не поиграли вместе, но немного поиграли друг против друга, а потом мы встречались, когда ты был тренером, а я – игроком.

Я всегда уважал тебя и восхищался всем, что ты уже сделал и продолжаешь делать», – ответил Месси. 

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39 комментариев

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Отец Абду
И Месси, и Зидан по 2 раза побывали в финале ЧМ... Лидеры и моторы своих сборных! Лучшие десятки!
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udiekemen
А кто не восхищался тобой Зидан? Я думаю все восхищались) Величайший
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pit4er
Проверил: единственный матч, в котором Зидан играл против Месси был в 2005-м – тот самый, в котором Бернабеу стоя аплодировал Роналдиньо
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Crawling
Как Месси смотрел на Зидана во время интервью!
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Гномович!
Зизу благодари Бога что не играл с ним в одно время а то бы лишился ЗМ 1998 за пару пенок Месси в Ла Лиге.
Ну Зидан как игрок был куда круче, чем Месси, вряд ли бы у гнома были бы шансы даже с поддержкой Негрейры.
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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
И Месси, и Зидан по 2 раза побывали в финале ЧМ... Лидеры и моторы своих сборных! Лучшие десятки!
Да, и это неоспоримый аргумент и факт!
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Северный болельщик
У них много общего. Количество букв в фамилиях, оба футболисты, два гения с совершенно разными стилями игры.
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AnMe
Визжал как ребенок от восторга при просмотре интервью) давно хотел увидеть что-то подобное от этих двух игроков, которые оставили след в моих детских воспоминаниях. Фото Зизу Лео и Бекса сначала, а тут целое интервью, безумно рад, Адидас очень круто постарались, да и в целом хороши в таких вещах, за что им большой респект, настолько разные игроки по клубам (ну понятно, что имею в виду, надеюсь), что не ожидал такое увидеть, а они все же сообразили такую бомбу.
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clausevenzzz
Лучшие 10ки в истории
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persk
Ответ Северный болельщик
У них много общего. Количество букв в фамилиях, оба футболисты, два гения с совершенно разными стилями игры.
Количество букв одинаково только на русском языке ;)
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EminenceGrise
Ответ Северный болельщик
У них много общего. Количество букв в фамилиях, оба футболисты, два гения с совершенно разными стилями игры.
Оба учили Роналду, как надо играть в футбол! 😉
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Данила Кириков
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Зидан > Мессе
Выздоравливай
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udiekemen
Ответ Северный болельщик
У них много общего. Количество букв в фамилиях, оба футболисты, два гения с совершенно разными стилями игры.
И ещё играют в футбол )
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С дивана виднее
Ответ Отец Абду
И Месси, и Зидан по 2 раза побывали в финале ЧМ... Лидеры и моторы своих сборных! Лучшие десятки!
Большинство эпохальных игроков обязательно блеснули на одном, а то и двух ЧМ - Пеле, Герд Мюллер, Марадона, Роналдо, Роналдиньо, Месси, Зидан, Мбаппе. Да, побывать в двух финалах - это знак качества
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clausevenzzz
Надеюсь Роналду не отпишется от Зизу
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VuNePonimaete
- Чувак, ты крутой!
- Нет, это ты крутой!
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Iamliam
Они еще и психотипу похожи - оба такие скромные, замкнутые, малоразговорчивые
Два гения.
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Робо
Гении футбола!
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krugger amir
Ответ clausevenzzz
Надеюсь Роналду не отпишется от Зизу
он и не подписан был, но ЧС обеспечен для Зизу!
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Экспертное мнение
Ответ Iamliam
Они еще и психотипу похожи - оба такие скромные, замкнутые, малоразговорчивые Два гения.
Неудивительно, Зидан родился 23 июня, Месси 24 июня.
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Игорь Климов
Ответ Iamliam
Они еще и психотипу похожи - оба такие скромные, замкнутые, малоразговорчивые Два гения.
Поэтому они оба и вызывают безграничное уважение у игроков, тренеров, и болельщиков всего мира.
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Real_v_dushe
Ответ Кашшай Чакырович
ygUUTWVzc2kgdnMgcmVhbC5tYWRyaWQ на посмотри что делал Месси с вардридом ))
В эпоху Негрейры игралось ему, как представителю каталонского зла, намного легче, но без судей алчный арг был бы ниже многих, что и показали его последних 10 матчей против Реала, включая 2 абсолютных провала в составе ПСЖ.
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Кашшай Чакырович
Ответ Real_v_dushe
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Real_v_dushe
Ответ Кашшай Чакырович
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Роман
Зидан как игрок великолепный, как тренер и как человек.
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