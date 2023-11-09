Зидан – Месси: «Жаль, мы не поиграли вместе». Лео ответил: «Ты знаешь, как я восхищаюсь тобой»
Зинедин Зидан обменялся любезностями с Лионелем Месси во время интервью.
Бывший главный тренер и полузащитник «Реала» пообщался с форвардом, выступающим за «Интер Майами», в рамках проекта adidas.
В начале разговора Зидан попросил помощников дать ему мяч и обратился к собеседнику.
«Жаль, что мы не смогли поиграть вместе. Но вот момент для того, чтобы отдать тебе передачу», – сказал француз и покатил мяч в сторону аргентинца.
«Для меня это большая радость. Ты знаешь, насколько сильно я тобой восхищаюсь. Мы не поиграли вместе, но немного поиграли друг против друга, а потом мы встречались, когда ты был тренером, а я – игроком.
Я всегда уважал тебя и восхищался всем, что ты уже сделал и продолжаешь делать», – ответил Месси.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
- Нет, это ты крутой!
Два гения.