Мостовой о матче КХЛ на футбольном стадионе: «Отличная история, в НХЛ это проводится регулярно. Болельщики «Спартака» любят ходить и на футбол, и на хоккей»

Теги Спартак Спартак болельщики премьер-лига Россия Александр Мостовой НХЛ Открытие Банк Арена КХЛ Хоккей

Александр Мостовой высказался о проведении матча КХЛ на футбольном стадионе.

Ранее стало известно, что хоккейный «Спартак» может провести матч Фонбет Чемпионата КХЛ на футбольной «Открытие Банк Арене». Команда может сыграть против СКА, минского «Динамо» или «Куньлуня».

«Они же хотят провести отдельный матч там. Играть постоянно же там не будут. Это зимний матч, скорее всего, будет. Если это просто один матч, то вообще ничего плохого в этом нет. Все в порядке.

Мы это уже не один раз видели даже в России. А про НХЛ я даже не говорю, там это проводится регулярно.

А постоянно или часто играть на футбольном стадионе просто нет смысла, на мой взгляд. Дело в том, что у нас полно хороших дворцов спорта, где удобно и комфортно проводить хоккейные игры.

А зимой во время паузы в РПЛ провести игру – это отличная история. Народ придет, думаю. Спартаковские болельщики любят ходить и на футбол, и на хоккей», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

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7 комментариев

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ДнепрЧемпион1983
ерунда. у нас не зайдет. америкосы любят такие массовые развлекухи им хоккей по большому счету пофиг там больше интереса к тейлгейтингу - за несколько часов до игры на парковке жарить сосиски пить пиво общаться - у нас такого нет а сам хоккей будет плохо видно с трибун
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Николай Еременко
Как только новость про Мостового от другого источника, а не от РБ Спорт и господина Белоусова, так сразу адекватность чувствуется в словах царя. Вы обратите внимание на новости о Мостовом, публикуемые РБ Спорт, там постоянная дичь, которую несёт Мост.
Почувствуйте разницу, что называется....
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Вячеслав Припузов
Бред какой-то, чтобы убить поле много ума не надо, лучше пусть в футбол играют на хоккейной площадке, тот бы стадион заполнили
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.ru
по хорошему, об этом надо спрашивать не Мостового а Андрея Федуна...
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Shast
Ответ Pok_Toholo
"Спартаковские болельщики любят ходить и на футбол, и на хоккей". И там и там их команды опрокидывают))
Уверен насчет хоккея?
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