Мостовой о матче КХЛ на футбольном стадионе: «Отличная история, в НХЛ это проводится регулярно. Болельщики «Спартака» любят ходить и на футбол, и на хоккей»

Александр Мостовой высказался о проведении матча КХЛ на футбольном стадионе.

Ранее стало известно, что хоккейный « » может провести матч Фонбет Чемпионата КХЛ на футбольной «Открытие Банк Арене». Команда может сыграть против СКА, минского «Динамо» или «Куньлуня».

«Они же хотят провести отдельный матч там. Играть постоянно же там не будут. Это зимний матч, скорее всего, будет. Если это просто один матч, то вообще ничего плохого в этом нет. Все в порядке.

Мы это уже не один раз видели даже в России. А про я даже не говорю, там это проводится регулярно.

А постоянно или часто играть на футбольном стадионе просто нет смысла, на мой взгляд. Дело в том, что у нас полно хороших дворцов спорта, где удобно и комфортно проводить хоккейные игры.

А зимой во время паузы в РПЛ провести игру – это отличная история. Народ придет, думаю. Спартаковские болельщики любят ходить и на футбол, и на хоккей», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

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