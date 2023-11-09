Парти пропустит остаток года. Хавбек «Арсенала» перенес операцию на бедре

Томас Парти вернется не раньше января 2024 года.

Полузащитник « » перенес операцию в связи с травмой бедра. Он не сможет играть в течение двух месяцев как минимум, но пока точно неизвестно, сколько именно он пропустит.

Футболист получил повреждение на тренировке перед встречей с «Севильей» в Лиге чемпионов (она состоялась 24 октября).

В текущем сезоне провел 4 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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