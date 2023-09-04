Парти пропустит несколько недель. Хавбек «Арсенала» не играл с «МЮ» из-за травмы паха

Микель Артета не исключает, что Томас Парти выбыл на длительный срок.

Парти не принимал участия в матче против «Манчестер Юнайтед» из-за травмы паха, полученной на тренировке. Полузащитник «Арсенала» также пропустит ближайшие матчи сборной Ганы.

«[Травма Парти] выглядит не очень хорошо. Думаю, он пропустит несколько недель.

Мне кажется, что это скорее проблема с пахом [чем с задней поверхностью бедра], но это может быть что-то среднее между тем и другим», – сказал главный тренер « ».

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