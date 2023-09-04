Парти пропустит несколько недель. Хавбек «Арсенала» не играл с «МЮ» из-за травмы паха

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал травмы сборная Ганы по футболу Томас Парти Здоровье Футбол

Микель Артета не исключает, что Томас Парти выбыл на длительный срок.

Парти не принимал участия в матче против «Манчестер Юнайтед» из-за травмы паха, полученной на тренировке. Полузащитник «Арсенала» также пропустит ближайшие матчи сборной Ганы.

«[Травма Парти] выглядит не очень хорошо. Думаю, он пропустит несколько недель.

Мне кажется, что это скорее проблема с пахом [чем с задней поверхностью бедра], но это может быть что-то среднее между тем и другим», – сказал главный тренер «Арсенала».

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9 комментариев

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Мистер Биспинг
Справились без Томаса, слава Богу. Не было такой колоссальной разницы в игре с ним и без него как мы видели по прошлому сезону.
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Тухель
Ответ Мистер Биспинг
Справились без Томаса, слава Богу. Не было такой колоссальной разницы в игре с ним и без него как мы видели по прошлому сезону.
Слава 116 млн евро. Как бы Райс профильный опорник, а в прошлом сезоне был Парти и пустота. Локонга и в Лутоне спокойно на банку присядет, ему даже там не гарантированна основа.
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Billy_Shears
Все таки состав стал сильнее, год назад это бы стало катастрофой.
В этот раз сами себе стреляем в ногу, чтобы было интереснее.
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А.В. Бубнов
Ответ gninnur esrever*
Что-то среднее между пахом и задней поверхностью бедра, на п начинается, на к заканчивается, 6 букв 🤔🤔🤔
ерда - между ними?
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Alex Miheev
Ответ gninnur esrever*
Что-то среднее между пахом и задней поверхностью бедра, на п начинается, на к заканчивается, 6 букв 🤔🤔🤔
Жоп…А. На 4
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