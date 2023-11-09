Экс-глава FFF Ле Гре: «Гомофобия – это люди, оказывающиеся на улице или в тюрьме за то, кто они. На семейном ужине никто не оскорбит тебя на расовой почве, а вот гомофобия в семье может быть»

Теги лига 1 Франция Ноэль Ле Гре ЛГБТ дискриминация Футбол

Ноэль Ле Гре рассказал о целях мероприятий против гомофобии во Франции.

«Один тренер сделал странное заявление о том, что нам надо прекратить проводить акции, потому что не все футболисты хотят в них участвовать, а в конце сезона все могут решать 1-2 очка.

Кому-то надо встретиться с ним и объяснить, что такое гомофобия. Это люди, которые оказываются на улице или в тюрьме за то, кто они.

Это не то же самое, что расизм. Если ты ужинаешь вместе с семьей, никто не будет тебя оскорблять на расовой почве. А вот гомофобия может быть и внутри семьи.

Как только ты осознаешь – это на всю жизнь», – сказал бывший президент Федерации футбола Франции.

Тренер «Бреста» Руа об акции против гомофобии: «Зачем проводить ее в разгар борьбы за выживание? Из-за нее у «Тулузы» в матче с «Нантом» нет 5 игроков – это разве справедливо?»

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10 комментариев

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Катя СПб
Ну если один из двух однополых супругов гомофоб, то на семейном ужине возможны эксцессы.
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Xm.md
Что он знает про расовые семейные ужины?
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Леван Мкртчян
Ответ Xm.md
Что он знает про расовые семейные ужины?
Неважно. Зато он знает что в вопросе гомофобии, в конце сезона, всё могут решить 1-2 очка
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Adrenaline Z
чушь какая-то))
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kreator.vvv
а гомофобы это тоже сексуальные меньшинства ?
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BZB
Лучше бы дед продолжал клеить молодух, чем нести абсолютную чушь. А так у деда когнитивный диссонанс и понятные перспективы окончания жизненного пути.
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Arty Novikoff
Экс-глава FFF Ле Гре: "Гомофобия не может быть расистской, потому что семья. Как только ты осознаешь - это люди в тюрьме. В почве ужин."
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Ничего не понял из того, что он сказал, но походу себя ещё сильнее закопал.
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