Экс-глава FFF Ле Гре: «Гомофобия – это люди, оказывающиеся на улице или в тюрьме за то, кто они. На семейном ужине никто не оскорбит тебя на расовой почве, а вот гомофобия в семье может быть»

Ноэль Ле Гре рассказал о целях мероприятий против гомофобии во Франции.

«Один тренер сделал странное заявление о том, что нам надо прекратить проводить акции, потому что не все футболисты хотят в них участвовать, а в конце сезона все могут решать 1-2 очка.

Кому-то надо встретиться с ним и объяснить, что такое гомофобия. Это люди, которые оказываются на улице или в тюрьме за то, кто они.

Это не то же самое, что расизм. Если ты ужинаешь вместе с семьей, никто не будет тебя оскорблять на расовой почве. А вот гомофобия может быть и внутри семьи.

Как только ты осознаешь – это на всю жизнь», – сказал бывший президент Федерации футбола Франции.

Тренер «Бреста» Руа об акции против гомофобии: «Зачем проводить ее в разгар борьбы за выживание? Из-за нее у «Тулузы» в матче с «Нантом» нет 5 игроков – это разве справедливо?»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!