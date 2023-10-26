Член исполкома FFF о расизме и гомофобии: «Футбол слишком долго отставал в решении этих вопросов. Сегодня это уже не так. Мы полны решимости бороться с этими бедствиями»
В Федерации футбола Франции признали существования расизма и гомофобии в футболе.
Член исполкома Федерации футбола Франции (FFF) Эрик Боргини выступил с речью, посвященной дискриминации в мире спорта, перед парламентской комиссией.
«Да, в футболе есть расизм. Да, в футболе есть гомофобия. Это должно быть ясно.
Это не повседневная часть жизни нашего футбола, но она существует. Футбол слишком долго отставал в решении этих вопросов. Сегодня это уже не так.
Мы полны решимости по-настоящему бороться с этими бедствиями, которые бросают тень на имидж нашего спорта и которые противоречат всем правам человека и ценностям нашей Республики и спорта», – сказал Боргини.
Он также прокомментировал слова бывшего президента FFF Ноэля Ле Гре, который в 2020 году заявил, что проблема расизма в футболе отсутствует или проявлена очень слабо. Ле Гре также выразил несогласие с тем, что футбол является гомофобным видом спорта.
«Это мнение Ноэля Ле Гре, но не мое», – заявил член исполкома FFF.
«Сексизм, сексуальное насилие, гомофобия, расизм…Мы на стороне жертв». Глава Федерации футбола Франции о борьбе с дискриминацией
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-Да что вы несете! У меня муж - негр!
Ну а сам футбол должен быть именно для футбола. Пинай мяч качественно, а настоящим любителям этой игры будет неважно кто ты за полем, гомик, ущемленный в чем-то негр или прочие. Но нет же, современно, прогрессивно, очень по европейски
1. Может получать не желтую, а затем красную, а по спектру ЛГБТ флага: от фиолетовой и до красной, то есть 6 предупреждений перед удалением;
2. Кто не встает на колено после его гола -- красная карточка;
3. Пожизненный капитан команды автоматически;
4. Может сам смотреть ВАР и решать был гол или нет;
5. может снимать майку и трусы после гола без наказания
6. если очень хочется, то играть рукой на поле (и как Дзюба вне поля)