Член исполкома FFF о расизме и гомофобии: «Футбол слишком долго отставал в решении этих вопросов. Сегодня это уже не так. Мы полны решимости бороться с этими бедствиями»

Теги Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре ЛГБТ дискриминация Футбол

В Федерации футбола Франции признали существования расизма и гомофобии в футболе.

Член исполкома Федерации футбола Франции (FFF) Эрик Боргини выступил с речью, посвященной дискриминации в мире спорта, перед парламентской комиссией.

«Да, в футболе есть расизм. Да, в футболе есть гомофобия. Это должно быть ясно.

Это не повседневная часть жизни нашего футбола, но она существует. Футбол слишком долго отставал в решении этих вопросов. Сегодня это уже не так.

Мы полны решимости по-настоящему бороться с этими бедствиями, которые бросают тень на имидж нашего спорта и которые противоречат всем правам человека и ценностям нашей Республики и спорта», – сказал Боргини. 

Он также прокомментировал слова бывшего президента FFF Ноэля Ле Гре, который в 2020 году заявил, что проблема расизма в футболе отсутствует или проявлена очень слабо. Ле Гре также выразил несогласие с тем, что футбол является гомофобным видом спорта. 

«Это мнение Ноэля Ле Гре, но не мое», – заявил член исполкома FFF.

«Сексизм, сексуальное насилие, гомофобия, расизм…Мы на стороне жертв». Глава Федерации футбола Франции о борьбе с дискриминацией

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18 комментариев

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igls54
-Мужчина, у вас на лбу написано, что вы гомофоб и расист!
-Да что вы несете! У меня муж - негр!
+19
-1
+18
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Фан Рубина
Есть такое дело. Расизм и дискриминацию белых футболистов во Франции надо прекратить, в первую очередь - в сборной. Да и гомофобии маловато в последние годы, надо поправить.
+8
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Никита Алексеев
Внатуре, нужно вводить лимит на натуралов, и по чернокожему в каждую команду, иначе дисквалификация, хватит это терпеть
+11
-4
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Ностальгическое Дерьмо
Бедствие будет, когда вы перед ними все полномочия сложите, потом оклематься не сможете несколько десятков лет
+6
-3
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Анастасия Прудникова
Ответ d.xoxlov
Да, особенно во Франции так тяжко с расизмом, что аж целую сборную юношескую цветную выпустили на поле.
Я же и говорю: проблема, высосанная из пальца. А в футболе надо решать спортивные вопросы, а почему-то мусолятся гомофобия и расизм.
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tvorog8088
Так то многие гомофобы против расизма, наверное не стоит мешать тёплое с мягким, так же среди чёрных много гомофобов, они об этом не подумали, что жертвам расизма может быть неудобно в такой компании находиться, они получается сами их оскорбляют приравнивая.
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Да Нет
Винисиус улыбнулся
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DVS1
Боритесь сколько хотите, сделаете только себе же еще хуже, потому что подавляющее большинство людей в мире все-таки нормальные. Ну а молчали бы, никто бы подобных фриков не тронул и внимания бы не обратил. Но теперь придется получать везде и всегда и по разному, от отморозков будет угроза жизни, от простых людей просто неприятие. Ну и страдать страдать страдать, в этом же вероятно смысл)
Ну а сам футбол должен быть именно для футбола. Пинай мяч качественно, а настоящим любителям этой игры будет неважно кто ты за полем, гомик, ущемленный в чем-то негр или прочие. Но нет же, современно, прогрессивно, очень по европейски
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tusiel
Футбол - самый демократичный вид спорта из популярных. Может, все-таки нужно слушать большинство, а не пропихивать ценности меньшинств?
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d.xoxlov
Да, особенно во Франции так тяжко с расизмом, что аж целую сборную юношескую цветную выпустили на поле.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Никита Алексеев
Внатуре, нужно вводить лимит на натуралов, и по чернокожему в каждую команду, иначе дисквалификация, хватит это терпеть
И если в команде будет черный гомик, то у него должно быть больше привилегий, например капитан команды.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Dimario
я считаю, что чернокожий гомосексуалист в команде -- это имба. Под него можно правила футбола доработать, пофантазируем: 1. Может получать не желтую, а затем красную, а по спектру ЛГБТ флага: от фиолетовой и до красной, то есть 6 предупреждений перед удалением; 2. Кто не встает на колено после его гола -- красная карточка; 3. Пожизненный капитан команды автоматически; 4. Может сам смотреть ВАР и решать был гол или нет; 5. может снимать майку и трусы после гола без наказания 6. если очень хочется, то играть рукой на поле (и как Дзюба вне поля)
Надеюсь ты про компьютерную игру футбол?)
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Бедствие будет, когда вы перед ними все полномочия сложите, потом оклематься не сможете несколько десятков лет
Ты не представляешь какие привилегии у негров геев в штатах
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Adrenaline Z
в Испании расизм завершен, винисиус подтвердит ***)
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NVFR
Эрик Боргини раньше успешно боролся с другими бедствиями, поборол их и теперь принял новый вызов.
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Dimario
Ответ Никита Алексеев
Внатуре, нужно вводить лимит на натуралов, и по чернокожему в каждую команду, иначе дисквалификация, хватит это терпеть
вот вы смеетесь, а скоро так и сделают.
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Dimario
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
И если в команде будет черный гомик, то у него должно быть больше привилегий, например капитан команды.
я считаю, что чернокожий гомосексуалист в команде -- это имба. Под него можно правила футбола доработать, пофантазируем:
1. Может получать не желтую, а затем красную, а по спектру ЛГБТ флага: от фиолетовой и до красной, то есть 6 предупреждений перед удалением;
2. Кто не встает на колено после его гола -- красная карточка;
3. Пожизненный капитан команды автоматически;
4. Может сам смотреть ВАР и решать был гол или нет;
5. может снимать майку и трусы после гола без наказания
6. если очень хочется, то играть рукой на поле (и как Дзюба вне поля)
0
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Джон Харпер
Ответ igls54
-Мужчина, у вас на лбу написано, что вы гомофоб и расист! -Да что вы несете! У меня муж - негр!
Хохмец)Ржал 5 минут.Браво!
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