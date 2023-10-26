Член исполкома FFF о расизме и гомофобии: «Футбол слишком долго отставал в решении этих вопросов. Сегодня это уже не так. Мы полны решимости бороться с этими бедствиями»

В Федерации футбола Франции признали существования расизма и гомофобии в футболе.

Член исполкома Федерации футбола Франции (FFF) Эрик Боргини выступил с речью, посвященной дискриминации в мире спорта, перед парламентской комиссией.

«Да, в футболе есть расизм. Да, в футболе есть гомофобия. Это должно быть ясно.

Это не повседневная часть жизни нашего футбола, но она существует. Футбол слишком долго отставал в решении этих вопросов. Сегодня это уже не так.

Мы полны решимости по-настоящему бороться с этими бедствиями, которые бросают тень на имидж нашего спорта и которые противоречат всем правам человека и ценностям нашей Республики и спорта», – сказал Боргини.

Он также прокомментировал слова бывшего президента FFF Ноэля Ле Гре, который в 2020 году заявил, что проблема расизма в футболе отсутствует или проявлена очень слабо. Ле Гре также выразил несогласие с тем, что футбол является гомофобным видом спорта.

«Это мнение , но не мое», – заявил член исполкома FFF.

«Сексизм, сексуальное насилие, гомофобия, расизм…Мы на стороне жертв». Глава Федерации футбола Франции о борьбе с дискриминацией

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