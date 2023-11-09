Футболисты «Урала» собрали деньги на реабилитацию 4-летнему ребенку с ДЦП

Игроки «Урала» помогли семье из Екатеринбурга собрать деньги на лечение ребенка.

Ксения Сосновская продает кондитерские изделия необычной формы, некоторые из которых выглядят как соленые огурцы или пельмени. Это делают для того, чтобы оплатить дорогостоящее лечение 4-летнего сына Марка, у которого детский церебральный паралич. В октябре хавбек «Урала» Эрик Бикфалви вручил семье награду «Лучшая пекарня» от E1.RU.

В « » рассказали, что во время подготовки к церемонии приняли решение пригласить семью Сосновских на тренировку. Перед тренировкой 8 ноября игроки екатеринбуржцев встретились с Марком и его родителями. Футболисты «Урала» подарили мальчику мяч с автографами и наборы клубной атрибутики. Кроме того, игроки собрали для него средства на курсы реабилитации.

«Мы решили помочь, потому что помогать – это нормально. Если мы можем, мы должны помочь – как семья. Мне нравится эта семья, мне понравилось, как они стараются помочь своему ребенку. Я сам отец двоих детей, для меня это важно. Я просто восхищен Ксенией и Сергеем. В этом все дело», – сказал .

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