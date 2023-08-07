Защитник «Урала» Бевеев о Калмыкии: «13 тысяч – средняя зарплата, как прожить на эти деньги, как баловать детей? Нет градообразующих предприятий и богатых предпринимателей, как в Екатеринбурге»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал о проблемах в своей родной Калмыкии.

– При всех плюсах Калмыкии ты говорил, что в республике низкий уровень жизни.

– Я и сейчас так считаю. Там очень высокий уровень безработицы – рабочих мест на всех не хватает. В республике плохо развит транспорт – до сих пор ездят маршрутки, в которые в час пик набивается по 20-30 человек при 14 посадочных местах. Многие покупают себе условную «Камри», понтуются, но практически все хорошие машины в Калмыкии взяты в кредит. Потому что средняя зарплата в республике – 13 тысяч рублей в месяц. Как прожить на эти деньги? Как баловать своих детей? Если бы я финансово не помогал своим родителям, им тоже было бы сложно.

– В чем главная проблема республики?

– Нет градообразующего предприятия, которое бы давало рабочие места. Ближайшие крупные предприятия – в Астраханской области. В Калмыкии нет богатых предпринимателей, которые могли бы делать для республики что-то полезное. В том же Екатеринбурге есть бизнесмены-миллиардеры Пумпянский (босс Трубной металлургической компании, председатель совета директоров « » – прим.) и Козицын (руководитель Уральской горно-металлургической компании – прим.), а в Калмыкии – никого.

В Нижнекамске, где я тоже жил, находится много заводов. Они спонсируют обустройство города, дороги, футбольные школы. А в Калмыкии сколько выделили из бюджета – столько и сделали. А если еще и себе отщипнули – значит, сделали хуже, – сказал .

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