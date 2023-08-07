Защитник «Урала» Бевеев о Калмыкии: «13 тысяч – средняя зарплата, как прожить на эти деньги, как баловать детей? Нет градообразующих предприятий и богатых предпринимателей, как в Екатеринбурге»

Теги премьер-лига Россия бизнес Урал Дмитрий Пумпянский Мингиян Бевеев деньги Футбол

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал о проблемах в своей родной Калмыкии.

– При всех плюсах Калмыкии ты говорил, что в республике низкий уровень жизни.

– Я и сейчас так считаю. Там очень высокий уровень безработицы – рабочих мест на всех не хватает. В республике плохо развит транспорт – до сих пор ездят маршрутки, в которые в час пик набивается по 20-30 человек при 14 посадочных местах. Многие покупают себе условную «Камри», понтуются, но практически все хорошие машины в Калмыкии взяты в кредит. Потому что средняя зарплата в республике – 13 тысяч рублей в месяц. Как прожить на эти деньги? Как баловать своих детей? Если бы я финансово не помогал своим родителям, им тоже было бы сложно.

– В чем главная проблема республики?

– Нет градообразующего предприятия, которое бы давало рабочие места. Ближайшие крупные предприятия – в Астраханской области. В Калмыкии нет богатых предпринимателей, которые могли бы делать для республики что-то полезное. В том же Екатеринбурге есть бизнесмены-миллиардеры Пумпянский (босс Трубной металлургической компании, председатель совета директоров «Урала» – прим.) и Козицын (руководитель Уральской горно-металлургической компании – прим.), а в Калмыкии – никого.

В Нижнекамске, где я тоже жил, находится много заводов. Они спонсируют обустройство города, дороги, футбольные школы. А в Калмыкии сколько выделили из бюджета – столько и сделали. А если еще и себе отщипнули – значит, сделали хуже, – сказал Бевеев.

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18 комментариев

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Люди у нас хорошие, а народ говно... Нашему народу, вообще, правительство может пенсии убрать и зарплату не платить, а все равно никто слово не скажет, все будет спокойно и каждый будет сам за себя(((
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Слова иноагента.Вам же пересидент сказал,что средняя зп по стране 50+ т.р. он же не будет врать
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Ответ marco -81
Он ходит на выборы? Его семья, окружение как-то реагируют на политику или ноют с 13 тысячами в кармане? За кого он голосовал?
Ну сходит он на выборы и еще десяток таких Бевеевых,а потом победу одерживает ставленник едра с 83% голосов))смехота
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Ответ Enisei08
Каждый народ заслуживает своё правительство..
Одна из самых шаблонно-ахинейских фраз.
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Можно пойти умирать за царя, который не может улучшить жизнь в регионе.
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Ответ НРИ
В Калмыкии и денег некуда потратить , одна пустыня вокруг и жарища
сто процентов. как в дубае. поэтому там и там житуха такая схожая.
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Пустыня …
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У нас такой Калмыкии много по стране , но 13 т я зарплату ни где не видел 18-20 а основном
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в Калмыкии цены как в Москве вчера был проездом в Элисте, жара все плавится кондер вообще не тянет
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Ответ Ебздрогыч
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Объявить бевеева иноагентом, и штрафануть за дескридитацию рос армии
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Ответ Redmurza
Одна из самых шаблонно-ахинейских фраз.
Я жил в Калмыкии, и прекрасно знаю, что во многом в низком уровне жизни виноваты местные министры-коррупционеры
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Многие мало того что живут еще и накопления делают. Что смотрится вопреки вообще существованию.
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В Калмыкии и денег некуда потратить , одна пустыня вокруг и жарища
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Хорошо бы сюда тегнуть то интервью звезды Смолова про его "экономию" в месяц. Помнится там все рассказывали, какая у них нев....ная зп и шпыняли всех, кто только заикался про 30к₽/мес, мол вы просто не хотите зарабатывать
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Ответ Ебздрогыч
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А за такие речи статья о подрыве целостности страны тебе на плечи.
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