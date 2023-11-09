Линекер – Ричардсу о том, как попробовал снюс: «Я потел, но мне было холодно. Я полз к туалету, как змея, и меня вырвало во все стороны. Это была 7-часовая пытка. Спасибо, Майка»

Гари Линекер рассказал, что испытал ужасные ощущения, попробовав снюс.

Бывший нападающий сборной Англии рассказал эту историю в подкасте Rest is Football, общаясь с экс-игроком «Манчестер Сити» . По словам , этот случай произошел незадолго до старта Евро-2020. Гари сказал, что его убедили попробовать снюс (измельченный увлаженный табак, который помещают под губой. Употребление может приводить к заболеваниям сердца и полости рта, а также к снижению работоспособности – Sports.ru) – сначала он отказывался, но после нескольких рюмок алкоголя согласился.

«Я сидел на кровати, совершенно голый, я вытащил эту штуку изо рта и выбросил в мусорное ведро, думая: «Что это, черт возьми, такое». Я начал потеть, но мне было холодно. Я потею, обливаюсь потом, и на полу растекается лужа, а я не могу пошевелиться. Я думаю: «Что, черт возьми, со мной сделали».

Меня начало тошнить, но я не мог встать, так как у меня сильно кружилась голова. В конце концов я лег на пол и полз к туалету, как змея, просто скользя, это был единственный способ добраться туда. И как раз перед тем, как я добрался до туалета, меня вырвало во все стороны, это попало на душевую кабинку, все было кончено.

Я чувствовал себя ужасно, это чудовищно. Я ненавижу тебя так, как ты и представить себе не можешь. В итоге все это подошло к концу, я забрался в свою постель и решил посмотреть, который час. Было 7 утра. Я перенес семичасовую пытку. Большое тебе спасибо за это, Майка», – сказал Линекер.

В Англии обеспокоены числом игроков, употребляющих снюс. Некоторые обращались к PFA за помощью из-за зависимости

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