Линекер – Ричардсу о том, как попробовал снюс: «Я потел, но мне было холодно. Я полз к туалету, как змея, и меня вырвало во все стороны. Это была 7-часовая пытка. Спасибо, Майка»

Теги Майка Ричардс премьер-лига Англия Гари Линекер Здоровье контент Футбол

Гари Линекер рассказал, что испытал ужасные ощущения, попробовав снюс.

Бывший нападающий сборной Англии рассказал эту историю в подкасте Rest is Football, общаясь с экс-игроком «Манчестер Сити» Майкой Ричардсом. По словам Линекера, этот случай произошел незадолго до старта Евро-2020. Гари сказал, что его убедили попробовать снюс (измельченный увлаженный табак, который помещают под губой. Употребление может приводить к заболеваниям сердца и полости рта, а также к снижению работоспособности – Sports.ru) – сначала он отказывался, но после нескольких рюмок алкоголя согласился. 

«Я сидел на кровати, совершенно голый, я вытащил эту штуку изо рта и выбросил в мусорное ведро, думая: «Что это, черт возьми, такое». Я начал потеть, но мне было холодно. Я потею, обливаюсь потом, и на полу растекается лужа, а я не могу пошевелиться. Я думаю: «Что, черт возьми, со мной сделали».

Меня начало тошнить, но я не мог встать, так как у меня сильно кружилась голова. В конце концов я лег на пол и полз к туалету, как змея, просто скользя, это был единственный способ добраться туда. И как раз перед тем, как я добрался до туалета, меня вырвало во все стороны, это попало на душевую кабинку, все было кончено.

Я чувствовал себя ужасно, это чудовищно. Я ненавижу тебя так, как ты и представить себе не можешь. В итоге все это подошло к концу, я забрался в свою постель и решил посмотреть, который час. Было 7 утра. Я перенес семичасовую пытку. Большое тебе спасибо за это, Майка», – сказал Линекер.

В Англии обеспокоены числом игроков, употребляющих снюс. Некоторые обращались к PFA за помощью из-за зависимости

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22 комментария

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jqzn88xn6n
Может это был спайс?
+45
-1
+44
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SCHOKKKK
А это точно был снюс, а не просроченные лемоны?
+31
-3
+28
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Marcus-light
Снюс - это просто табак. А то что ел Линекер похоже на наркоту.
+25
-1
+24
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T622222
Сидел голый и вытащил изо рта!? Что за дичь ему впарили )
+6
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Армен Онфрой
Он явно недоговаривает о том, насколько сильно выпил до того, как попробовать снюс, даже не представляю, как от него может быть настолько плохо, так еще и так долго
+6
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T622222
Транспотинг прямо
+5
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SCHOKKKK
Ответ Zed_patriot
Это стёб Понча? 🤔
Джордана Белфорта
+5
-1
+4
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azax
Наши спортики многие плотно сидят на этой отраве.
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
1 раз пробовал и сразу блеванул, дело было в армии
+2
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АРТУР АЛИЕВ
Скорее всего это была наркота, раз он начал разговаривать с майкой
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Уся Ваткин
Ричардс - барыга?
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окечуква
Мда, Линекер знатный инфантил. Вроде и прикольно, когда человеку всегда 15, а вроде и нет…
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AILD
Скорее всего, сильно под газом был и закинулся крепаком, ну и плюс в первый раз. Немудрено, что такой эффект, на самом деле.
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Анатолий Дмитриевич
просто представьте, если бы подобное рассказал наш футбольный эксперт. Ну там Шалимов, Мор или еще кто.

А тут все норм, уважаемый человек))
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Roman
Линекер попробовал насвай, а не снюс, похоже
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Tigo_Volchara93
Сначала отказался, но после нескольких рюмок согласился 🤣
Гари наш чел 💯💪🏾
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Aleksey Yashin
Что делает эта спортивная новость на нашем сайте о наркотических веществах?
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Three Days Grace
насколько мне известно, эту дрянь не глотают)
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Виктор Войнов
Ответ Marcus-light
Снюс - это просто табак. А то что ел Линекер похоже на наркоту.
Я сейчас вас удивлю но...в табаке никотин, а никотин это наркотическое вещество
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