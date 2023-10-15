«Черданцев не понимает в футболе ничего, но главный специалист у нас. В Англии есть Линекер, Каррагер, Анри – надо поучиться у коллег». Экс-капитан «Амкара» Попов о ТВ

Алексей Попов недоволен уровнем российских комментаторов.

«Мне как бывшему футболисту приятно слушать человека, который разбирается в игре.

На российском ТВ очень мало достойных спортивных комментаторов. В Англии многие бывшие футболисты комментируют матчи, ведут программы: , , . У нас почему-то такого нет.

У нас один , который не понимает в футболе ничего, но главный специалист в этой игре. Очень странная ситуация. Ведет главную программу на «Матч ТВ» о футболе, когда человек не понимает, где у мяча ручка. Мне это не нравится.

Нашему спортивному телевидению надо поучиться у коллег из Англии. Пусть берут бывших футболистов и учат, как правильно комментировать матчи. Любой игровой эпизод они чувствуют лучше чем человек, который в футбол-то не играл.

С футболистами будут топ-репортажи. Хочется, чтобы все правильно доносилось до обычных людей, зрителей. Нужны комментаторы, бывшие футболисты. Они смогут раскрыть суть футбола», – сказал экс-капитан «Амкара».

«Генич, в отличие от Уткина, не засыпал в эфире. Он ведет себя культурно и прекрасно справляется». Экс-капитан «Амкара» Попов о комментаторе «Матч ТВ»

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