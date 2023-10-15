«Черданцев не понимает в футболе ничего, но главный специалист у нас. В Англии есть Линекер, Каррагер, Анри – надо поучиться у коллег». Экс-капитан «Амкара» Попов о ТВ

Теги Амкар Алексей Попов Джейми Каррагер Тьерри Анри премьер-лига Россия премьер-лига Англия Гари Линекер телевидение Георгий Черданцев Матч ТВ Футбол

Алексей Попов недоволен уровнем российских комментаторов.

«Мне как бывшему футболисту приятно слушать человека, который разбирается в игре.

На российском ТВ очень мало достойных спортивных комментаторов. В Англии многие бывшие футболисты комментируют матчи, ведут программы: Линекер, Каррагер, Анри. У нас почему-то такого нет.

У нас один Черданцев, который не понимает в футболе ничего, но главный специалист в этой игре. Очень странная ситуация. Ведет главную программу на «Матч ТВ» о футболе, когда человек не понимает, где у мяча ручка. Мне это не нравится.

Нашему спортивному телевидению надо поучиться у коллег из Англии. Пусть берут бывших футболистов и учат, как правильно комментировать матчи. Любой игровой эпизод они чувствуют лучше чем человек, который в футбол-то не играл.

С футболистами будут топ-репортажи. Хочется, чтобы все правильно доносилось до обычных людей, зрителей. Нужны комментаторы, бывшие футболисты. Они смогут раскрыть суть футбола», – сказал экс-капитан «Амкара».

«Генич, в отличие от Уткина, не засыпал в эфире. Он ведет себя культурно и прекрасно справляется». Экс-капитан «Амкара» Попов о комментаторе «Матч ТВ»

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23 комментария

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Ебздрогыч
Причем когда Черданцев не может вести аналитическую программу о футболе, его подменяет еще более компетентный футбольный специалист - Губерниев!
+42
-3
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Константин Филимонов
Ответ Ебздрогыч
А у мяча есть ручка?
Сразу видно, что ты Черданцев в футболе
+22
-3
+19
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Bring Me The Horizon
Попов выдал базу
Чердак - дилетант
+10
-2
+8
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S. A.
Работка для Мостового нашлась
+5
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Peter Parker
Тоже мне сравнил. Ты хоть посмотри на уровень харизмы у Линекера, Каррагера и Анри. В любой соцсети можно найти уйму нарезок с тем же Тьерри, как он шутит и как комфортно себя чувствуют игроки рядом с ним. А не вот эти вот ужасные разговоры Володьки с Краснодаром и всё прочее. Ладно еще харизма, но бывшие профессионалы даже пары слов связать не могут попадая в телевизор. Вот, на контрасте, очень было интересно слушать Пашу Маслова на Окко.
+5
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Игорь Новиков
Мостовой одобряет)
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lovec23
Нет нормальных комментаторов на матч ТВ . Нет хороших передач о футболе.Черданцев , Генич , Журавель, Губерниев вызывают отвращение своим снобизмом и ужасными ошибками и незнанием материала . Есть группа комментаторов которые просто общаются между собой шутят , забывают о матче .Все очень неинтересно . Хочется отметить Ниценко, пока у него плохо получилось комментировать,но студии с ним интересные.
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Дмитрий Осипов
Даже не говоря про студию, но когда вместе с комментатором на футбольном матче работал Аршавин, Слуцкий, было намного интереснее. Ну, а Сафин и его выступление в теннисном матче, это, мой взгляд, лучший репортаж, который я слышал. Так что да, есть смысл давать бывшим спортсменам говорить на ТВ.
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Лагер
Бубнова верните!
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Удар Кержакова
Черданцев не специалист в футболе, он ведущий программы о футболе. А специалисты, бывшие футболисты, приходят к нему в студию и разбирают матчи.
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Ебздрогыч
А у мяча есть ручка?
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Кокич
Попов: "Черданцев не понимает, где у мяча ручка".
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дурной сходненский гребист
ипотека, в передаче "после футбола" прекрати руками махать, договаривайся с режиссером когда камеры переключать. А так Попов прав на все 100
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cmorblr
У нас есть Мостовой
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red hikkikomori
Факт о Черданцеве, а вот Слуцкий на Окко очень неплохо комментирует в паре, ещё помню Смертин так же в паре с кем-то часто комментировал, надо развивать эту практику и подтягивать бывших футболистов в пару к комментатору.
P.S : Ради смеха можно и Мостового в пару к Черданцеву поставить)
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gja
Ну хоть этот про начеканить ничего пока не сказал
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