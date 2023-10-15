«Черданцев не понимает в футболе ничего, но главный специалист у нас. В Англии есть Линекер, Каррагер, Анри – надо поучиться у коллег». Экс-капитан «Амкара» Попов о ТВ
Алексей Попов недоволен уровнем российских комментаторов.
«Мне как бывшему футболисту приятно слушать человека, который разбирается в игре.
На российском ТВ очень мало достойных спортивных комментаторов. В Англии многие бывшие футболисты комментируют матчи, ведут программы: Линекер, Каррагер, Анри. У нас почему-то такого нет.
У нас один Черданцев, который не понимает в футболе ничего, но главный специалист в этой игре. Очень странная ситуация. Ведет главную программу на «Матч ТВ» о футболе, когда человек не понимает, где у мяча ручка. Мне это не нравится.
Нашему спортивному телевидению надо поучиться у коллег из Англии. Пусть берут бывших футболистов и учат, как правильно комментировать матчи. Любой игровой эпизод они чувствуют лучше чем человек, который в футбол-то не играл.
С футболистами будут топ-репортажи. Хочется, чтобы все правильно доносилось до обычных людей, зрителей. Нужны комментаторы, бывшие футболисты. Они смогут раскрыть суть футбола», – сказал экс-капитан «Амкара».
«Генич, в отличие от Уткина, не засыпал в эфире. Он ведет себя культурно и прекрасно справляется». Экс-капитан «Амкара» Попов о комментаторе «Матч ТВ»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Чердак - дилетант
P.S : Ради смеха можно и Мостового в пару к Черданцеву поставить)