Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал, что болел за «Ливерпуль»: «Я снял плакаты на прошлой неделе»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Гари Линекер Тоттенхэм Билл Шенкли Эндж Постекоглу ахахаха Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» признался, что болел за «Ливерпуль» в детстве.

«Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» в 7-м туре АПЛ. Матч состоится 30 сентября. 

– Я был большим фанатом «Ливерпуля». Мне нравился Билл Шенкли, мне нравилась атмосфера в их раздевалке, все это. 

– Вы все еще болеете за «Ливерпуль»?

– Ну, я снял плакаты на прошлой неделе!

«Ливерпуль» 70-х, когда они много владели мячом и по-настоящему играли в футбол, отличался от остальных команд, и это всегда привлекало меня. Это, конечно, оказало на меня влияние, – сказал Эндж Постекоглу в интервью Гари Линекеру для передачи Football Focus.

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14 комментариев

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vladimir.kostrichko
Жаль Тоттенхэм не попал хотя бы в ЛК.....
Очень еплохой футбол показывают.
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NO NAME
Ответ Ман Сити
Ну хоть не с 2019 как местные
Пишет человек который стал болеть за сити только после 16 года )
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Дзмітрый Фарботка
Пока главная неожиданность сезона.
Был уверен, что ТТХ будет болтаться в середине таблице, но результат за 5 туров и главное игра говорят о другом.
+4
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Санжар Уразбаев
Они заслужили хотя бы ЛК
+2
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Иван Иванов
Ответ vladimir.kostrichko
Жаль Тоттенхэм не попал хотя бы в ЛК..... Очень еплохой футбол показывают.
А зачем Тоттенхэму ЛК, тем более тому, который играет лучше, чем обычно?
+3
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Marcus-light
Ответ vladimir.kostrichko
Жаль Тоттенхэм не попал хотя бы в ЛК..... Очень еплохой футбол показывают.
Как раз могут сосредоточиться на чемпионате и постановке игры.
+1
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Санжар Уразбаев
Они заслужили хотя бы ЛК
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Красный чай
Ну значит он вдвойне будет настраиваться.
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Balt
Вот как так людям запросто удаётся себе самим изменять? Не понятно. Можно ли такому человеку доверять? )
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vladimir.kostrichko
Ответ Иван Иванов
А зачем Тоттенхэму ЛК, тем более тому, который играет лучше, чем обычно?
Было бы неплохо им взять какой-нибудь европейский трофей)))Это бы придало команде уверенности)
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Артур Ганненко
Ответ vladimir.kostrichko
Было бы неплохо им взять какой-нибудь европейский трофей)))Это бы придало команде уверенности)
Было бы неплохо взять любой трофей)) С этим у Тоттенхэма туго))
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NO NAME
Ответ Ман Сити
Ну хоть не с 2019 как местные
Местные болелы города должны писать это в последнею очередь
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