Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал, что болел за «Ливерпуль»: «Я снял плакаты на прошлой неделе»
Главный тренер «Тоттенхэма» признался, что болел за «Ливерпуль» в детстве.
«Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» в 7-м туре АПЛ. Матч состоится 30 сентября.
– Я был большим фанатом «Ливерпуля». Мне нравился Билл Шенкли, мне нравилась атмосфера в их раздевалке, все это.
– Вы все еще болеете за «Ливерпуль»?
– Ну, я снял плакаты на прошлой неделе!
«Ливерпуль» 70-х, когда они много владели мячом и по-настоящему играли в футбол, отличался от остальных команд, и это всегда привлекало меня. Это, конечно, оказало на меня влияние, – сказал Эндж Постекоглу в интервью Гари Линекеру для передачи Football Focus.
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Очень еплохой футбол показывают.
Был уверен, что ТТХ будет болтаться в середине таблице, но результат за 5 туров и главное игра говорят о другом.