Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал, что болел за «Ливерпуль»: «Я снял плакаты на прошлой неделе»

Главный тренер «Тоттенхэма» признался, что болел за «Ливерпуль» в детстве.

« » примет «Ливерпуль» в 7-м туре . Матч состоится 30 сентября.

– Я был большим фанатом « ». Мне нравился , мне нравилась атмосфера в их раздевалке, все это.

– Вы все еще болеете за «Ливерпуль»?

– Ну, я снял плакаты на прошлой неделе!

«Ливерпуль» 70-х, когда они много владели мячом и по-настоящему играли в футбол, отличался от остальных команд, и это всегда привлекало меня. Это, конечно, оказало на меня влияние, – сказал Эндж Постекоглу в интервью для передачи Football Focus.

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