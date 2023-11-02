Почеттино о Джеймсе: «Один из лучших крайних защитников в мире. Потрясающий футболист»

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Рис Джеймс Футбол

Маурисио Почеттино назвал Риса Джеймса одним из лучших крайних защитников в мире.

Главный тренер «Челси» высказался после матча Кубка английской лиги с «Блэкберном» (2:0), в котором 23-летний игрок вышел в стартовом составе «синих» впервые с августа и провел на поле 61 минуту.

«Он важный для нас игрок. Потрясающий футболист, на мой взгляд, один из лучших крайних защитников в мире.

Есть искушение в духе «давай, выходи и играй 90 минут», но нам нужно быть осторожными. Постепенно он наберет форму и сможет справляться с предъявляемыми требованиями», – сказал Почеттино.

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4 комментария

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Михо
Когда здоров, несомненно это так
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Акира_1
"Один из лучших крайний защитников в мире"

Мог им стать и даже в промежутках был таким, если бы не был таким травматом, что весьма печально.
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charly001
Да 2 матча в год проводя можно и матчи жизни выдавать
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Никита Самарин
Ответ Михо
Когда здоров, несомненно это так
Согласен. В своей идеальной форме, он один из лучших в мире на своей позиции. Жаль только, что таких отрезков очень мало (травмы очень сильно мешают).
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