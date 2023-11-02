Почеттино о Джеймсе: «Один из лучших крайних защитников в мире. Потрясающий футболист»
Маурисио Почеттино назвал Риса Джеймса одним из лучших крайних защитников в мире.
Главный тренер «Челси» высказался после матча Кубка английской лиги с «Блэкберном» (2:0), в котором 23-летний игрок вышел в стартовом составе «синих» впервые с августа и провел на поле 61 минуту.
«Он важный для нас игрок. Потрясающий футболист, на мой взгляд, один из лучших крайних защитников в мире.
Есть искушение в духе «давай, выходи и играй 90 минут», но нам нужно быть осторожными. Постепенно он наберет форму и сможет справляться с предъявляемыми требованиями», – сказал Почеттино.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Мог им стать и даже в промежутках был таким, если бы не был таким травматом, что весьма печально.