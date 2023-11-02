Почеттино о Джеймсе: «Один из лучших крайних защитников в мире. Потрясающий футболист»

Маурисио Почеттино назвал Риса Джеймса одним из лучших крайних защитников в мире.

Главный тренер « » высказался после матча Кубка английской лиги с «Блэкберном» (2:0), в котором 23-летний игрок вышел в стартовом составе «синих» впервые с августа и провел на поле 61 минуту.

«Он важный для нас игрок. Потрясающий футболист, на мой взгляд, один из лучших крайних защитников в мире.

Есть искушение в духе «давай, выходи и играй 90 минут», но нам нужно быть осторожными. Постепенно он наберет форму и сможет справляться с предъявляемыми требованиями», – сказал .

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