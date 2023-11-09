Нуну обвинил Бензема в лени в перерыве матча азиатской ЛЧ перед увольнением из «Аль-Иттихада». Форвард жаловался на тренера боссам клуба за несколько недель до этого
Нуну Эшпириту Санту уволили из «Аль-Иттихада» после конфликта с Каримом Бензема.
Напомним, «Аль-Иттихад» объявил об уходе португальского специалиста во вторник после поражения в азиатской Лиге чемпионов от представляющего Ирак клуба «Аль-Кува» (0:2). Кроме того, «Аль-Иттихад» не выигрывает пять матчей подряд в чемпионате Саудовской Аравии и находится на шестом месте в турнирной таблице.
Как сообщает As со ссылкой на саудовское издание Al Riyadiah, в перерыве матча азиатской ЛЧ Нуну повздорил с Каримом Бензема, обвинив нападающего в лени.
«Ты отличный игрок, но, похоже, тебе лень прессинговать соперника», – сказал Нуну.
«Говорите не только со мной, но и со всей командой», – ответил Бензема главному тренеру.
«Ты лидер команды, пример для игроков и самый важный спортсмен. Ты должен брать на себя инициативу и подавать пример», – заявил Нуну.
Также сообщается, что экс-форвард «Реала» за несколько недель до этого намекнул руководству «Аль-Иттихада», что Нуну на посту главного тренера «мешает процессу организации».
Ранее сам Нуну опроверг слухи о напряженных отношениях с Бензема.
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Кто такую дичь пишет
Бензема в прессинге постоянно участвовал, никакой лени ни разу не было, он на вратаря бежит постоянно первый, и в оборону откатывается глубоко при позиционке
И количество ошибок соперников и голов после прессинга от Карима - тому подтверждение
И забавны некоторые фанаты Барсы. Как только о ней новость от AS - так первые комменты про то, какая это конторка желтушная. Как только про Мадрид и игроков - так на серьёзных щщах рассуждают
Да можно надеяться на профессионализм игроков когда ты платишь им большие деньги, но в глубине души надо быть готовым, что к вам в Лигу на большое бабло приезжают всё-таки доигрывать на пенсии (или не особо напрягаться в среднем возрасте), а не умирать по жаре играя в активный прессинг будучи напами.