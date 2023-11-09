Нуну обвинил Бензема в лени в перерыве матча азиатской ЛЧ перед увольнением из «Аль-Иттихада». Форвард жаловался на тренера боссам клуба за несколько недель до этого

Нуну Эшпириту Санту уволили из «Аль-Иттихада» после конфликта с Каримом Бензема.

Напомним, «Аль-Иттихад» объявил об уходе португальского специалиста во вторник после поражения в азиатской чемпионов от представляющего Ирак клуба «Аль-Кува» (0:2). Кроме того, « » не выигрывает пять матчей подряд в чемпионате Саудовской Аравии и находится на шестом месте в турнирной таблице.

Как сообщает As со ссылкой на саудовское издание Al Riyadiah, в перерыве матча азиатской ЛЧ Нуну повздорил с , обвинив нападающего в лени.

«Ты отличный игрок, но, похоже, тебе лень прессинговать соперника», – сказал Нуну.

«Говорите не только со мной, но и со всей командой», – ответил Бензема главному тренеру.

«Ты лидер команды, пример для игроков и самый важный спортсмен. Ты должен брать на себя инициативу и подавать пример», – заявил Нуну.

Также сообщается, что экс-форвард « » за несколько недель до этого намекнул руководству «Аль-Иттихада», что Нуну на посту главного тренера «мешает процессу организации».

Ранее сам Нуну опроверг слухи о напряженных отношениях с Бензема.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!