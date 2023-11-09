Нуну обвинил Бензема в лени в перерыве матча азиатской ЛЧ перед увольнением из «Аль-Иттихада». Форвард жаловался на тренера боссам клуба за несколько недель до этого

Теги Карим Бензема отставки Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Нуну Эшпириту Санту Аль-Иттихад Джидда Футбол

Нуну Эшпириту Санту уволили из «Аль-Иттихада» после конфликта с Каримом Бензема.

Напомним, «Аль-Иттихад» объявил об уходе португальского специалиста во вторник после поражения в азиатской Лиге чемпионов от представляющего Ирак клуба «Аль-Кува» (0:2). Кроме того, «Аль-Иттихад» не выигрывает пять матчей подряд в чемпионате Саудовской Аравии и находится на шестом месте в турнирной таблице.

Как сообщает As со ссылкой на саудовское издание Al Riyadiah, в перерыве матча азиатской ЛЧ Нуну повздорил с Каримом Бензема, обвинив нападающего в лени.

«Ты отличный игрок, но, похоже, тебе лень прессинговать соперника», – сказал Нуну.

«Говорите не только со мной, но и со всей командой», – ответил Бензема главному тренеру.

«Ты лидер команды, пример для игроков и самый важный спортсмен. Ты должен брать на себя инициативу и подавать пример», – заявил Нуну.

Также сообщается, что экс-форвард «Реала» за несколько недель до этого намекнул руководству «Аль-Иттихада», что Нуну на посту главного тренера «мешает процессу организации».

Ранее сам Нуну опроверг слухи о напряженных отношениях с Бензема.

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38 комментариев

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Men77
Бензема и в Реале в последнем сезоне сильно сдал, с чего он вдруг воскреснет в Лиге бедуинов? Он туда ехал не задницу рвать)
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corazón blanco
Ответ Александр Жук
Ну тут нуну прав. Всю работу в Реале за этого бездаря делал Модрич
Возможно Карим сейчас и словил звезду( опять же, если только опираться на эту новость).Но говорить такое про период выступлений за Мадрид крайне опрометчиво. Карим всегда отрабатывал, постоянно сам опускался в центр поля для того, чтобы разгонять атаки.
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Великий Алонсо
Ответ el ruso guapo
Вот и сравните бенза и роналду. Зп одинаковая. Клубы плюс минус равны. Один все ещё кому-то доказывает, что он лучший (сам себе очевидно), и он действительно лучший, а другой балду гоняет. Вот она и разница.
У Роналду зп в 2 раза больше
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deadjoker
Так они туда отдыхать приехал за хорошие деньги. Чего Нуну от него хочет.
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King_X
Ответ Александр Жук
Ну тут нуну прав. Всю работу в Реале за этого бездаря делал Модрич
Пхахах
Кто такую дичь пишет
Бензема в прессинге постоянно участвовал, никакой лени ни разу не было, он на вратаря бежит постоянно первый, и в оборону откатывается глубоко при позиционке
И количество ошибок соперников и голов после прессинга от Карима - тому подтверждение

И забавны некоторые фанаты Барсы. Как только о ней новость от AS - так первые комменты про то, какая это конторка желтушная. Как только про Мадрид и игроков - так на серьёзных щщах рассуждают
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Аскар Батыров
я смотрел эту игру. Бензема реально пешком ходил. канте ещё бегал
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Александр Жук
Ну тут нуну прав. Всю работу в Реале за этого бездаря делал Модрич
Всю работу за Бензема делал судья.
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Александр Жук
Ну тут нуну прав. Всю работу в Реале за этого бездаря делал Модрич
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Montenegro Serbian
Ну если это правда, то.....ничего страшного.
Да можно надеяться на профессионализм игроков когда ты платишь им большие деньги, но в глубине души надо быть готовым, что к вам в Лигу на большое бабло приезжают всё-таки доигрывать на пенсии (или не особо напрягаться в среднем возрасте), а не умирать по жаре играя в активный прессинг будучи напами.
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Тюменский медвежонок
Ответ Montenegro Serbian
Ну если это правда, то.....ничего страшного. Да можно надеяться на профессионализм игроков когда ты платишь им большие деньги, но в глубине души надо быть готовым, что к вам в Лигу на большое бабло приезжают всё-таки доигрывать на пенсии (или не особо напрягаться в среднем возрасте), а не умирать по жаре играя в активный прессинг будучи напами.
возможно они рассчитывали что подписывают второго "сумасшедшего" Роналду, который обожает забивать "везде" и получат игрока с желанием играть в футбол, но Бензема туда приехал судя по играм вообще не париться
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кuraakula belov
Кто то всерьёз верит что звезды в СА выкладываются на 100%?
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Экспертное мнение
Ответ el ruso guapo
Вот и сравните бенза и роналду. Зп одинаковая. Клубы плюс минус равны. Один все ещё кому-то доказывает, что он лучший (сам себе очевидно), и он действительно лучший, а другой балду гоняет. Вот она и разница.
По факту Рон, Неймар, Бензема все развалили свои клубы. Просто Кришу подогнали топарей на все позиции вроде Лапорта, Мане и прочие, плюс Талиска был до него, вот и пошел результат. С другой стороны, у Нея и Карима это дебютные сезоны. Кришти там успел всё подстроить под себя - состав и тренера.
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Аскар Туребеков
Ответ scaryclown/
один из самых слабых обладателей ЗМ в 21 веке,Реал видать правда покупает ЗМ для своих футболистов,иначе объяснить за что дали ЗМ реальным середнякам Модричу и Бенземе невозможно.
ЗМ Бенза гораздо справедливее последних 2 ЗМ Месси. Леву и Холланда нагло обокрали
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Roman
Ответ el ruso guapo
Вот и сравните бенза и роналду. Зп одинаковая. Клубы плюс минус равны. Один все ещё кому-то доказывает, что он лучший (сам себе очевидно), и он действительно лучший, а другой балду гоняет. Вот она и разница.
Справедливости ради, Роналду даже не лучший в своей команде. Талиска является лидером Аль-Насра
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GuruFutbola
Ответ Великий Алонсо
У Роналду зп в 2 раза больше
А что еще?
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Александр Жук
Ответ Великий Алонсо
У Роналду зп в 2 раза больше
а я думал он играет за похлепку верблюжьего супчика
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Альберт Сафиуллин
Бензин явно туда перешел не за тем,чтобы ноунейм-защей прессинговать🤣
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Aleksandr Alferov
Что этот динамовец себе позволяет!
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Всю работу за Бензема делал судья.
Судья два гола на 90-й минуте забил в ворота днарей без истории в полуфинале ЛЧ))
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el ruso guapo
Ответ Экспертное мнение
По факту Рон, Неймар, Бензема все развалили свои клубы. Просто Кришу подогнали топарей на все позиции вроде Лапорта, Мане и прочие, плюс Талиска был до него, вот и пошел результат. С другой стороны, у Нея и Карима это дебютные сезоны. Кришти там успел всё подстроить под себя - состав и тренера.
Щас бы лапорту и мане топарями назвать) я смотрю все игры аль насра, если кто там и является топарями, так это талиска, гарииб и отавио. На счёт того, что развалили. Ну не знаю. Роналду отрабатывает пока вроде зп. А вот неймар и бенз вряд ли.
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el ruso guapo
Ответ Roman
Справедливости ради, Роналду даже не лучший в своей команде. Талиска является лидером Аль-Насра
Я думаю, получше.
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Игорь Климов
Всем понятно, что Бензема поехал в Саудовскую Аравию доигрывать за хорошие деньги, а не рвать там свои жилы.
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хавбек+
пешеходы Димария и Бензема опустили вчерашних чемпионов
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Вальдано
За такую зарплату - сам прессингуй. 😄
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scaryclown/
один из самых слабых обладателей ЗМ в 21 веке,Реал видать правда покупает ЗМ для своих футболистов,иначе объяснить за что дали ЗМ реальным середнякам Модричу и Бенземе невозможно.
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