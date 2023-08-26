Нуну назвал «чушью» слухи о его напряженных отношениях с Бензема

Тренер «Аль-Иттихада» опроверг слухи о напряженных отношениях с Каримов Бензема.

«Я хочу прояснить одну вещь. Читал в прессе, что мои отношения с Каримом не очень хорошие.

Те, кто меня знает, конечно, понимают, что это полная чушь», – сказал Нуну Эшпириту Санту.

Неужели Бензема уже не нужен «Аль-Иттихаду»? Говорят, не вписывается в стиль тренера Нуну

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