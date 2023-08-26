Нуну назвал «чушью» слухи о его напряженных отношениях с Бензема

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Нуну Эшпириту Санту Аль-Иттихад Джидда Футбол

Тренер «Аль-Иттихада» опроверг слухи о напряженных отношениях с Каримов Бензема.

«Я хочу прояснить одну вещь. Читал в прессе, что мои отношения с Каримом не очень хорошие.

Те, кто меня знает, конечно, понимают, что это полная чушь», – сказал Нуну Эшпириту Санту.

Неужели Бензема уже не нужен «Аль-Иттихаду»? Говорят, не вписывается в стиль тренера Нуну

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Бензема в последнем матче вышел с капитанской повязкой. Шейхи унизили Нуну)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Пира машина Роналду впускает свои корни 🤣😎
с целью ликвидации одного из главных конкурентов в лице Карима Бензема
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий