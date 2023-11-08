Нуну уволили из «Аль-Иттихада» Бензема после 0:2 от клуба из Ирака в азиатской ЛЧ

Теги высшая лига Саудовская Аравия Нуну Эшпириту Санту Аль-Иттихад Джидда Футбол

Нуну Эшпириту Санту уволен из «Аль-Иттихада».

Команда из Саудовской Аравии сообщила об отставке португальского специалиста после поражения в азиатской Лиги чемпионов от представляющего Ирак клуба «Аль-Кува» (0:2).

Кроме того, «Аль-Иттихад» не выигрывает пять матчей подряд в чемпионате Саудовской Аравии и находится на шестом месте в турнирной таблице.

В прошлом сезоне «Аль-Иттихад» под руководством Нуну Эшпириту Санту выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

В межсезонье в команду перешли нападающий Карим Бензема, а также полузащитники Нголо Канте и Фабиньо.

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14 комментариев

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micka
В заголовке Ирак, в тексте Иран.
+5
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+5
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Arra
Как правильно пишется: Ирак или Иран?
+4
0
+4
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BERD7
Ответ Alexander Prokofyev
Слуцкий, Черчесов, Шалимов сейчас без клуба. у Саудитов большой выбор
Мостовой главный кандидат ты про него забыл 🤭
+2
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+2
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kaka10
Кепа Арисабалага хорошо подошёл бы этой команде
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-1
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Alexander Prokofyev
Слуцкий, Черчесов, Шалимов сейчас без клуба. у Саудитов большой выбор
+1
0
+1
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Рабин Иг0рер
Ответ Alexander Prokofyev
Слуцкий, Черчесов, Шалимов сейчас без клуба. у Саудитов большой выбор
Овчинникова было бы смешнее (он с ним конфликтовал в федорычевском Динамо)
+1
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АРХАТ
Ответ Arra
Как правильно пишется: Ирак или Иран?
Проще вернуться к старым названиям и не будет путаницы - Персия и Месопотамия)
+3
-3
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Артемий Дмитриев
Ответ Arra
Как правильно пишется: Ирак или Иран?
Аллах Акбар
+1
-1
0
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Andrew Chepaylo
Ответ Arra
Как правильно пишется: Ирак или Иран?
Вспомнилась миниатюра Харламова и почему то кажется Мартиросяна, но может и Батрутдинова. Ещё из того, старого камеди про президента США)
0
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serik shingelbaev
Ответ Arra
Как правильно пишется: Ирак или Иран?
Парагвай....Уругвай умник...
0
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