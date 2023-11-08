Нуну уволили из «Аль-Иттихада» Бензема после 0:2 от клуба из Ирака в азиатской ЛЧ

Нуну Эшпириту Санту уволен из «Аль-Иттихада».

Команда из Саудовской Аравии сообщила об отставке португальского специалиста после поражения в азиатской Лиги чемпионов от представляющего Ирак клуба «Аль-Кува» (0:2).

Кроме того, «Аль-Иттихад» не выигрывает пять матчей подряд в чемпионате Саудовской Аравии и находится на шестом месте в турнирной таблице.

В прошлом сезоне « » под руководством выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

В межсезонье в команду перешли нападающий Карим Бензема, а также полузащитники Нголо Канте и Фабиньо.

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