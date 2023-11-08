Штутгарт — Боруссия Дортмунд: прогноз на матч 11.11.2023, Бундеслига

Драматичная концовка прошлого сезона в Бундеслиге у всех болельщиков еще свежа в памяти, и связана она не только с битвой за чемпионский титул. Внизу турнирной таблицы было не менее «весело», особенно для болельщиков «Штутгарта». Команда очень стремилась не вылететь в очередной раз во вторую Бундеслигу. С грехом пополам удалось зацепиться за 16 место, дающее право на стыковые поединки. И только в матчах с «Гамбургом» «швабы» действительно показали, что опять опускаться дивизионом ниже они не хотят. Две уверенные победы, и «Штутгарт» выжил. Однако таким положение дел долго оставаться не могло. Еще до окончания прошлого сезона руководство решило пойти на смену тренера и сейчас наверняка об этом нисколько не жалеет. Команда выдала лучший старт за многие последние годы. Такой, что даже пошли разговоры о возрождении того самого «Штутгарта» нулевых, который создавал Феликс Магат. Вопрос в том, выдержит ли команда заданный темп, ведь уже пошли неудачи.

Дортмундская «Боруссия» сейчас занимает четвертую строчку в чемпионате. Команда набрала такое же количество очков, сколько и предстоящий соперник — по 21, но уступает ему по дополнительным показателям. Болельщики черно-желтых на скуку тоже пожаловаться не могут. После той самой концовки предыдущего чемпионата они вновь хотят борьбы за титул. Долгое время команда Эдина Терзича шла без поражений, а затем в гости приехала «Бавария», и все закончилось для «Боруссии» унижением. Нас ждет центральный матч тура, который состоится в Штутгарте на Мерседес-Бенц Арене, начало в 17:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х, Ф2 (0), ТБ 3,5

Штутгарт

Последний раз команда из столицы Баден-Вюртемберга выиграла Бундеслигу в 2007 году. Руководил ей тогда Армин Фе, но все-таки основу заложил Феликс Магат, который сделал ставку на молодежь а лице Филиппа Лама, Кевина Кураньи, Тимо Хильдебранда, Марио Гомеса и других. Но первое десятилетие нового века прошло, и «Штутгарт» начало бросать то в жар, то в холод. В последние годы он вообще рисковал превратиться в команду-лифт.

За последние семь лет «швабы» дважды покидали Бундеслигу, правда, спустя год возвращались в нее. Тем не менее выступления в высшем дивизионе оставляли желать лучшего, это была постоянная борьба за выживание. За это время в «Штутгарте» девять раз менялись тренеры. Достаточно сказать, что прошлый сезон команда начинала с Пеллегрино Матараццо, которого сменил Михаэль Виммер, затем Бруно Лаббадиа. Наконец, заканчивать пришлось с бывшим наставником «Хоффенхайма» Себастьяном Хенессом. Перед ним стояла задача не вылететь, которой он сумел добиться.

Старт нынешнего сезона выдался противоречивым. В первых турах было две победы с одинаковым счетом 5 : 0 над «Бохумом» и «Фрайбургом», но и поражение в гостях от «РБ Лейпциг» — 1 : 5. Затем «швабы» просто перестали проигрывать — шесть побед подряд и место вверху турнирной таблицы. Трудно сказать, как долго будет продолжаться это счастье для болельщиков команды. В последних двух турах два поражения, но следует отметить работу тренера и игру нападающего Серу Гирасси, которого приобрели в межсезонье у французского «Ренна» за 9 миллионов евро. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Штутгарта».

Бундеслига. 05.11.2023, «Хайденхайм» — «Штутгарт» — 2 : 0

— «Штутгарт» — : 0 Кубок Германии. 31.10.2023, «Штутгарт» — «Унион Берлин» — 1 : 0

— «Унион Берлин» — : 0 Бундеслига. 28.10.2023, «Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 2 : 3

— 2 : Бундеслига. 21.10.2023, «Унион Берлин» — «Штутгарт» — 0 : 3

— 0 : Товарищеский. 12.10.2023, «Штутгарт» — «Веен» — 5 : 1

Факты и цифры

«Штутгарт» пять раз становился чемпионом Германии, последний успех датирован сезоном 2006-2007 года

В первых 10 турах команда ни разу не сыграла вничью, на ее счету 7 побед и 3 поражения с разницей мячей плюс 14

Лучший бомбардир «Штутгарта» Серу Гирасси, на его счету 14 забитых мячей, на один меньше, чем у лидера чемпионата Харри Кейна из «Баварии»

Лучший ассистент — Крис Фюрих, в 10 матчах он отдал партнерам по команде 5 результативных передач

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Боруссия Дортмунд

Если у «Штутгарта» до недавнего времени было всего одно поражение в семи матчах, то у «Боруссии» их вовсе не было. Команда стабильно набирала очки, правда, трижды сыграла вничью. В десятом туре предстоял матч против «Баварии», а это самый лучший тест, чтобы подтвердить свои чемпионские амбиции. Безусловно, обе команды в межсезонье несколько изменились. «Бавария», как водится, усилилась, один только приход Харри Кейна дорогого стоит в прямом и переносном смысле. «Боруссия» рассталась с Джудом Беллингемом, но и пришли в нее хорошие игроки.

Начало первенства получилось не очень оптимистичным, в трех первых турах всего одна победа и две ничьи, но затем черно-желтые выдали победную серию и закрепились вверху турнирной таблицы. Холодный душ случился уже в первые десять минут матча против чемпиона. «Бавария» повела, забив два мяча. Во втором тайме добавила еще два, а Харри Кейн оформил хет-трик. Конечно, «Боруссию» тут же принялись критиковать как специалисты, так и болельщики. Но главное, реакция на критику.

Случай исправиться и показать себя появился уже через несколько дней. В Лиге Чемпионов дортмундцы принимали на своем поле «Ньюкасл Юнайтед». Двумя неделями ранее в Англии они выиграли. Смогли победить и на этот раз, причем еще более уверенно. Нельзя сказать, что по игре у хозяев было огромное превосходство, но они взяли три очка, вновь вселили оптимизм в болельщиков и возглавили свою группу. К тому же отличились часто критикуемые Никлас Фюллькруг и Юлиан Брандт. Перед вами результаты пяти последних матчей «Боруссии».

Лига Чемпионов. 07.11.2023, «Боруссия» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2 : 0

— «Ньюкасл Юнайтед» — : 0 Бундеслига. 04.11.2023, «Боруссия» — «Бавария» — 0 : 4

— 0 : Кубок Германии. 01.11.2023, «Боруссия» — «Хоффенхайм» — 1 : 0

— «Хоффенхайм» — : 0 Бундеслига. 29.10.2023, «Айнтрахт» — «Боруссия» — 3 : 3

Лига Чемпионов. 07.11.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Боруссия» — 0 : 1

Факты и цифры

«Боруссия» восемь раз становилась чемпионом Германии, последняя победа случилась в 2012 году, с тех пор побеждает только «Бавария»

В прошлом сезоне обе команды на финише набрали одинаковое количество очков — по 71, но «Боруссия» уступила по результатам личных встреч

Лучший бомбардир команды во всех турнирах Юлиан Брандт, на его счету 6 забитых мячей

Он же лидер среди ассистентов — 4 результативные передачи

История личных встреч Штутгарта и Боруссии Дортмунд

Команды впервые встретились в сезоне 1963-1964 года, тогда же «Боруссия» нанесла самое крупное поражение своему сопернику за всю историю. За шестьдесят лет сыграно 112 матчей. Небольшое преимущество по победам у черно-желтых. Причем в чемпионате «Боруссия» выиграла лишь на один матч больше, а разница мячей всего плюс 10.

Победы «Штутгарта» — 42

Победы «Боруссии Дортмунд» — 45

Ничьи — 25

Самая крупная победа «Штутгарта» — 7 : 0

Самая крупная победа «Боруссии Дортмунд» — 7 : 1

Еще десять лет назад по личным встречам с довольно большим преимуществом вел «Штутгарт». За это время команды сыграли 18 матчей, и «швабы» одержали всего две победы, два матча закончились вничью. Поклонники Бундеслиги должны хорошо помнить последний матч этих команд, когда два мяча было забито в компенсированное время. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Бундеслига. 15.04.2023, «Штутгарт» — «Боруссия» — 3 : 3

Бундеслига. 22.10.2022, «Боруссия» — «Штутгарт» — 5 : 0

— «Штутгарт» — : 0 Бундеслига. 08.04.2022, «Штутгарт» — «Боруссия» — 0 : 2

— 0 : Бундеслига. 20.11.2021, «Боруссия» — «Штутгарт» — 2 : 1

— «Штутгарт» — : 1 Бундеслига. 10.04.2021, «Штутгарт» — «Боруссия» — 2 : 3

Коэффициенты букмекеров на матч Штутгарт — Боруссия Дортмунд

Практически идентичные показатели в чемпионате, одинаковое количество очков, и матч на три результата. «Штутгарт» проиграл дважды подряд, но при этом «Хоффенхайм» полностью превзошел по всем игровым показателям, а «Хайденхайму» ни в чем не уступил. Поэтому о кризисе говорить рано. «Боруссия» тоже показывает, что матч с «Баварией» был скорее исключением из правил. Поэтому и букмекеры не могут определиться и отдать преимущество одной из команд. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Штутгарта» — 2,60

Ничья — 3,71

Победа «Боруссии» — 2,57

Три десятых в пользу гостей. Они вполне могут стать определяющими, но сложно поверить, что «Штутгарт» проиграет третий поединок подряд. К тому же у «Боруссии» меньше времени на восстановление после напряженного поединка с «Ньюкаслом». Наиболее вероятным исходом может быть ничья. Стоит рискнуть, тем более и коэффициент приличный.

Где смотреть матч Штутгарт – Боруссия

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